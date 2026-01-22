Это как Steam OS, но не только для Steam Deck и пары устройств от партнёров Valve

Официальные представители китайского производителя портативных игровых устройств GPD сообщили, что их новинка GPD Win 5 станет первым устройством на базе процессора AMD Strix Halo, которое получит официальную поддержку операционной системы Bazzite. Соответствующая информация была обнародована на форуме Reddit, где в отдельной ветке представители GPD уже попросили пользователей сообщать о будущих проблемах совместимости через Discord.

Напомним, Bazzite — это игровой дистрибутив Linux на базе Fedora Atomic Desktop, который относительно легко устанавливается и быстро настраивается. Система поддерживает различные портативные игровые устройства, среди которых есть и Steam Deck. Создатели Bazzite при проектировании данной программной прослойки ориентировались на опыт Steam OS, обеспечивая геймерам поддержку различных геймпадов и систем, что называется, «из коробки». Bazzite поставляется с предустановленным Steam, поддержкой HDR, VRR и улучшенными планировщиками CPU — всё, что необходимо любителю мобильного гейминга.

Первые тестировщики, которые успели оценить работу Bazzite на GPD Win 5, говорят о не самых выдающихся показателях производительности и наличии мелких технических проблем. Один из пользователей рассказал на Reddit, что недавний патч ОС исправил проблемы с Wi-Fi, но зато у других игроков при этом возникли проблемы со звуком и сбои при выходе из режима «сна».

Напомним, GPD Win 5 — это мощный портативный ПК, изначально поставляемый с операционной системой Windows на борту. Устройство оснащено 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, а также мобильным процессором AMD Ryzen AI Max (линейка Strix Halo). В зависимости от конфигурации, основной чип снабжается графикой Radeon 8060S или 8050S. В Сети полно игровых тестов GPD Win 5, которые демонстрируют впечатляющую производительность устройства, но высокая цена при маленьком размере экрана превращают его в нишевый продукт для энтузиастов.