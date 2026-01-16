Сайт Конференция
apprenticebase
Китай работает над квантовой навигацией, которой не страшны системы подавления сигнала
Армия Китая торопится над внедрением квантовых технологий, чтобы обеспечить преимущество перед любым потенциальным противником.

Китайское новостное издание South China Morning Post сообщает, что в стране ведётся полномасштабная работа над уникальной квантовой навигацией для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 

Журналисты научного издания Science and Technology Daily отдельно уточняют, что армия Китая видит в развитии квантовых технологий ключ к развитию военной промышленности. Не нужно быть экспертом, чтобы понять очевидное: любые современные разработки помогут руководству страны уверенно выступать в технологической гонке и, скорее всего, обеспечить стратегическое преимущество перед потенциальным противником. 

Если говорить об упомянутых вещах более конкретно, то квантовые технологии, например, помогут получать и быстро анализировать огромный пласт данных с фронта. А квантовые сенсоры, установленные на системах противовоздушной обороны, помогут командованию армии Китая молниеносно вычислять вражеские дроны, самолёты и другие летательные аппараты. Причём, даже те, которые работают в режиме полной скрытности. Что касается упомянутой выше навигации, то ей абсолютно не страшны любые системы подавления сигнала. По крайней мере, из ныне существующих. 

Успевшие пообщаться с представителями НОАК журналисты пришли к выводу, что Китай в настоящий момент торопится принять квантовые технологии на реальное вооружение. Именно поэтому все учёные, инженеры и другой обслуживающий персонал, имеющий непосредственное отношение к инновационным разработкам, постоянно общаются с военными и оперативно выполняют все их пожелания. По крайней мере, так заявляется. Как оно есть на самом деле — вопрос для широкого обсуждения. 

#китай #квантовые технологии #армия китая #навигационная система
Источник: cnews.ru
Сейчас обсуждают

Kaabar
20:35
Пусть у бритонцев своих спросят, куда российское золото дели
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
Китя.
20:22
Только задержку памяти в студию. Тем более у тебя DDR5 у меня DDR4. Ну давай тест не стесняйся. что не показываете. а только как мыши минусите не порядок.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
20:22
А вот так можешь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Анатолий Сахаров
20:20
Деревья сохраняют влагу
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
Китя.
20:20
Молодец есть такое. только старенький.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
20:18
https://hwbot.org/benchmarks/aida64_-_memory_read/submissions/4945920 Так ты сразу уточняй, а то ща быстро оформим. Вот тебе результат Phenom II с Hwbot - мировой рекорд)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:16
Это динозавр AMD Athlon64 X2 Black 6400+ которого уже нет. Жду лучше результат от амд на ам4 и ам5. Это + мой процессор в стоке могу его разогнать до 6 Ггц если что.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
20:08
А на строчку выше поглядеть не в силах? AMD Athlon64 X2 Black 6400+ тебя по стенке размазал.)))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Роман Холод
20:06
Да, я уже писал об этом. Ну тащится человек от обзоров всякого барахла с мусора. Только цель не очевидна? Этих обзоров полная сеть. Или он решил Америку здесь заново открывать. На нормальные железки у...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
swr5
19:57
клетка Фарадея решит все проблемы.
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
