Армия Китая торопится над внедрением квантовых технологий, чтобы обеспечить преимущество перед любым потенциальным противником.

Китайское новостное издание South China Morning Post сообщает, что в стране ведётся полномасштабная работа над уникальной квантовой навигацией для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Журналисты научного издания Science and Technology Daily отдельно уточняют, что армия Китая видит в развитии квантовых технологий ключ к развитию военной промышленности. Не нужно быть экспертом, чтобы понять очевидное: любые современные разработки помогут руководству страны уверенно выступать в технологической гонке и, скорее всего, обеспечить стратегическое преимущество перед потенциальным противником.

Если говорить об упомянутых вещах более конкретно, то квантовые технологии, например, помогут получать и быстро анализировать огромный пласт данных с фронта. А квантовые сенсоры, установленные на системах противовоздушной обороны, помогут командованию армии Китая молниеносно вычислять вражеские дроны, самолёты и другие летательные аппараты. Причём, даже те, которые работают в режиме полной скрытности. Что касается упомянутой выше навигации, то ей абсолютно не страшны любые системы подавления сигнала. По крайней мере, из ныне существующих.

Успевшие пообщаться с представителями НОАК журналисты пришли к выводу, что Китай в настоящий момент торопится принять квантовые технологии на реальное вооружение. Именно поэтому все учёные, инженеры и другой обслуживающий персонал, имеющий непосредственное отношение к инновационным разработкам, постоянно общаются с военными и оперативно выполняют все их пожелания. По крайней мере, так заявляется. Как оно есть на самом деле — вопрос для широкого обсуждения.