Флагманская модель от Lenovo получит 18-ядерный процессор и сможет работать без подзарядки почти 30 часов

Грядущая выставка электроники CES 2026, которая открывается в начале января, станет местом официального дебюта следующего поколения устройств на базе процессоров Snapdragon X2 Elite. Американская компания Qualcomm анонсировала эту платформу ещё несколько месяцев назад, но только теперь производители готовы продемонстрировать реальные гаджеты, которые должны развить скромный успех Windows на архитектуре ARM и предложить пользователям более интересное сочетание производительности и автономности.

Разработчики делают весьма амбициозные заявления касательно технических возможностей новинки, обещая прирост быстродействия центрального процессора сразу на 75% по сравнению с актуальными моделями. В каких задачах удалось достичь такого превосходства – вопрос отдельный. Не менее серьёзный скачок по части производительности ожидается и в графической подсистеме, где эффективность расходования энергии должна улучшиться более чем в два раза.

Судя по информации от профильных изданий, компания Lenovo планирует одной из первых обновить свой модельный ряд и представить сразу несколько устройств на свежей архитектуре. В линейку войдут трансформер IdeaPad 5x и две версии IdeaPad Slim 5x с разными диагоналями экранов, которые, вероятнее всего, оснастят более доступными чипами серии X2 Plus.

Но многие считают, что главным событием презентации станет показ премиального ультрабука Yoga Slim 7x. Именно эта модель позиционируется как технологический флагман 2026 года, поскольку инженеры установили в неё топовую 18-ядерную модификацию ARM-процессора и качественный OLED-дисплей с высоким разрешением. Lenovo утверждает, что ноутбук сможет проработать на одном заряде рекордные 29 часов, а его ориентировочная стоимость составит около 950 долларов.