В едином реестре числится уже 6,76 миллиона организаций — причём основной вклад в динамику внесли не торговые точки, а компании из сферы IT, науки и производства

Сектор малого и среднего бизнеса в России продолжает демонстрировать относительно устойчивый рост, несмотря на современные вызовы в экономике страны и не только. По свежим данным Минэкономразвития, к концу 2025 года в едином реестре числится уже 6,76 миллиона таких организаций. Если сравнивать эти показатели с итогами прошлого года, то количество действующих предпринимателей и компаний увеличилось почти на 200 тысяч, что соответствует годовому приросту в 3%.

Чиновники связывают такую положительную динамику с пересмотром самой философии государственной поддержки. Замглавы упомянутого выше ведомства Татьяна Илюшникова пояснила, что в уходящем году подход к развитию предпринимательства серьёзно трансформировался. Теперь власти смещают фокус с массовой регистрации новичков на создание условий для формирования устойчивых и эффективных компаний, которые способны долго работать на рынке и приносить реальную пользу экономике.

Генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич обратил внимание на качественные изменения в структуре рынка, которые стали особенно заметны в 2025 году. Статистика показывает, что драйвером роста теперь выступает не привычная розничная торговля, а так называемые приоритетные отрасли «экономики предложения». Бизнесмены всё чаще выбирают сложные и технологичные ниши, отказываясь от простых схем «купи-продай».

Лидерами по темпам открытия новых юридических лиц стали профессиональная, научная и техническая сферы, где за год прибавилось 37 тысяч предприятий. Следом идёт сектор информационных технологий и связи с приростом в 22 тысячи компаний. Позитивные сдвиги фиксируются и в реальном секторе: обрабатывающие производства пополнились 13 тысячами новых игроков, а индустрия туризма и общепита выросла на 10 тысяч единиц.