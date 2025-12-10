Устройство LinkStation позволяет подключить десктопную графику к ноутбуку или консоли, сохраняя до 94% производительности.

Китайский производитель аксессуаров Ugreen представил новое решение для владельцев ноутбуков и мини-ПК, которым не хватает мощности встроенной графики. Компания выпустила внешнюю док-станцию LinkStation, которая уже доступна на азиатских торговых площадках по цене около 325 долларов. Устройство позиционируется как универсальный хаб, способный превратить компактный гаджет в полноценную игровую или рабочую станцию благодаря поддержке современных интерфейсов передачи данных.

Инженеры Ugreen выбрали для корпуса полуоткрытую конструкцию из алюминия, которая по умолчанию вмещает видеокарты длиной до 370 миллиметров. Если ускоритель окажется длиннее, верхнюю крышку можно снять для дополнительного пространства. Важным преимуществом стала система питания: в комплекте уже идёт качественный блок стандарта ATX 3.1 мощностью 850 ватт с «золотым» сертификатом эффективности. Производитель утверждает, что это гарантирует совместимость даже с новейшими и требовательными картами серий GeForce RTX 40 и 50, которые используют современные разъёмы питания.

Для связи с компьютером предусмотрено сразу два варианта подключения, что делает новинку совместимой с широким ассортиментом устройств. Особого внимания заслуживает продвинутый порт OCuLink, который обеспечивает скорость передачи данных до 64 гигабит в секунду, создавая прямой канал связи с процессором, тогда как более распространённый USB4 работает на скорости 40 гигабит.

Издание Videocardz сообщает, что синтетические тесты с использованием мощных видеокарт, включая топовую RTX 5090, показали заметную разницу в эффективности интерфейсов. Подключение через OCuLink сохраняет в среднем 94% производительности по сравнению с установкой карты прямо в материнскую плату стационарного ПК, в то время как через USB4 данный показатель снижается до 83%. Это означает, что для максимальной отдачи в играх и тяжёлых задачах владельцам стоит отдавать предпочтение именно специализированному разъёму, хотя и USB4 остаётся рабочим вариантом для менее требовательных сценариев.