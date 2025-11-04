Сайт Конференция
apprenticebase
Средняя зарплата IT-специалиста в России выросла за год на 15% — до 146,5 тысяч рублей
Средняя зарплата IT-специалиста в России выросла за год на 15% — до 146,5 тысяч рублей

«ТАСС» получило в своё распоряжение данные исследований аналитический компаний «Сбераналитика» и «Работа.ру», которые помогли журналистам издания обнародовать актуальную информацию по нынешнему уровню зарплат в IT-секторе. В свежей заметке источника говорится о том, что доля вакансий в «айтишке» выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, а средняя зарплата специалиста — на 15%, до 146,5 тысяч рублей. В исследовании особым образом подчёркивается, что заработная плата среди специалистов по высоким технологиям превышает средний уровень дохода (зафиксирован на отметке в 96,1 тысяч рублей) и «растёт быстрее на 2,2 процентных пункта»

С медианной заработной платой всё ожидаемо тоже хорошо у IT-специалистов: в 2025 году она увеличилась до 83 тысяч рублей, это на 15,9% выше показателей по предыдущему году. По сравнению со специалистами из других областей экономики России, медианная зарплата у «айтишников» выше на 21%. Самая высокая она, очевидно, в Москве — 222,8 тысяч рублей. Затем идут Чукотский автономный округ (207,7 тысяч рублей), Московская область (179,3 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (177,3 тысячи рублей).

Высокие показатели по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу легко объясняются большой востребованностью специалистов, для которых работа всегда в этих регионах будет. В случае с Чукоткой всё обусловлено сложными климатическими условиями. Причём, если говорить про всех IT-специалистов (художников, дизайнеров, программистов и так далее), то самая высокая зарплата у создателей программного обеспечения (178,3 тысячи рублей).

Аналитики из «Работа.ру» утверждают, что количество резюме по отрасли упало почти на 6%, а зарплатные предложения по IT — наоборот, выросли на 16,7% в среднем по России. У соискателей прирост зарплатных ожиданий составил в среднем 8,5%. Исследователи установили, что наиболее «вкусные» предложения будущим работникам нашлись в Краснодарском крае (585 тысяч рублей), Самарской области (575 тысяч рублей) и Республике Дагестан (560 тысяч рублей).

Источник: tass.ru
