Оригинальная Legion Go тоже поступила в продажу осенью.

Представитель латиноамериканского подразделения Lenovo озвучил предполагаемый срок выхода новой портативной консоли Legion Go 2 — сентябрь текущего года. Эта информация расходится с более размытыми официальными данными, согласно которым релиз должен состояться «в течение 2025 года». Впрочем, сентябрьский запуск выглядит логичным, если вспомнить график выхода оригинальной модели Legion Go, появившейся на рынке в октябре 2023 года.

В основе устройства — новый процессор AMD Ryzen Z2 Extreme. Этот чип построен на архитектуре Zen 5 и оснащён улучшенной графикой Radeon 890M с 16 вычислительными блоками, что сулит существенный прирост производительности. Консоль получит 8,8-дюймовый OLED-дисплей и сохранит конструкцию с отсоединяемыми контроллерами. Аналогичное обновление процессора готовится и для конкурирующей консоли ROG Ally от ASUS, которая теперь будет выпускаться под брендом Xbox.

Напомним, новая портативная консоль ASUS ROG Ally выйдет с оптимизированной версией Windows 11. Legion Go 2 на старте продаж такой особенности не получит, но всё должно измениться со временем. Microsoft подтвердила, что работает над расширением поддержки «облегчённой версии» ОС для других устройств, только произойдёт это не раньше 2026 года. Партнёрское соглашение Lenovo с Valve об официальной сертификации SteamOS в настоящий момент затрагивает только игровые системы Legion Go S. В свою очередь, для более производительной модели Legion Go 2 данная операционная система на старте продаж не заявлена.

Lenovo пока не раскрывает ни точную цену, ни возможные конфигурации Legion Go 2. Для ориентира можно посмотреть на стоимость младшей модели Legion Go S, которая на официальных площадках продаётся по цене от 599 до 899 долларов. Можно с уверенностью предположить, что версия с чипом Z2 Extreme окажется значительно дороже.