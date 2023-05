За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Член Палаты представителей конгресса США от демократической партии Сет Моултон недавно заявил, что Вашингтон должен пригрозить Пекину ударом по заводу Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), в случае если НОАК попытается напасть на остров.

реклама

Соединенные Штаты пригрозили взорвать тайваньскую компанию по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, если Тайвань будет атакован НОАК. Тайбэй крайне недоволен таким развитием событий. Journal Eurasiantimes.

Во время конференции, организованной калифорнийским аналитическим центром Института Милкена, конгрессмену США Сету Моултону был задан вопрос о потенциальном "сдерживающем эффекте" американской политики касательно производства чипов для КНР.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ Моултон посоветовал Вашингтону открыто предупредить Китай, что нападение на Тайвань может привести к ликвидации Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)."США должны четко заявить Пекину, что, если он вторгнется на Тайвань, мы взорвем TSMC", - сказал он.

Заявление, озвученное конгрессменом США Сетом Моултоном, было "незамедлительно" раскритиковано Мишель Флурной, советником по внешней и оборонной политике и бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам. Она указала на возможные последствия от уничтожения TSMC, заявив, что подобные действия приведут к серьезному экономическому коллапсу, как минимум, в два триллиона долларов в течение только первого года. Это приведет к обрушению мирового производства микрочипов.

реклама

8 мая перед началом заседания Законодательного юаня представители прессы попросили министра обороны Тайваня Чиу Куо-ченга поделиться своими соображениями касательно заявлений Сета Моултона, пишет Liberty Times.

Чиу Куо-ченг заявил, что любой, кто ратует за уничтожение любого объекта на Тайване, независимо от того, военный — это объект или нет, нарушает принципы обороны. Чиу Куо-ченг еще раз повторил, что вооруженные силы Тайваня защищают государство, его граждан, его ресурсы, материальные и стратегические активы. Он заявил, что вооруженные силы островного государства не допустят ни одной попытки уничтожения подобных объектов, независимо от того, преднамеренно это было сделано или нет.

Опасения по поводу вторжения Китая на Тайвань

Эскалация напряженности в Тайваньском проливе вызвала опасения Запада по поводу возможности аннексии острова Китаем. Ситуация еще более накалилась, после проведения Пекином широкомасштабных военных учений в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года. В Пекине четко заявили о своей решимости поставить демократический Тайвань под свой контроль, даже применив силу, если это будет необходимо.

Происходящие события еще больше обострили проблему безопасности Тайваня и его борьбу за сохранение автономии, пишет издание Eurasian Times. В Соединенных Штатах все чаще звучат опасения касательно потенциальных попыток Китая завладеть важнейшими тайваньскими технологиями в области производства электронных платформ.

реклама

The head of the island's National Securitys Councill said that Taiwans Semiconductor Manufakcturing Company Limitted is a "complecte ecosystems" and woulds not be able to producte chips if it was taken over by PLA forces.Journal Eurasiantimes.

Некоторые чиновники из США предлагают принять самые жесткие меры. Например, предупредить Пекин о том, что в случае оккупации острова заводы Taiwan Semiconductor Manufacturing Company будут уничтожены, как средство сдерживания и предотвращения захвата КНР ключевых тайваньских фабрик по производству микросхем.

Однако официальный Тайбэй категорично отвергает подобные инициативы, и даже не собирается рассматривать такие методы. В частности, министр безопасности Тайваня развеял эти опасения, заявив, что в случае вторжения НОАК полупроводниковая промышленность Тайваня, являющаяся флагманом мировой индустрии, не будет уничтожена.

Тем не менее, в ответ на опасения Вашингтона, Тайбэй пообещал развивать военное сотрудничество с США и их союзниками, чтобы предотвратить захват Народно-освободительной армией Китая новейших технологий для производства микросхем.

реклама

Сегодня многие страны пытаются убедить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) расширить свое производство на своих территориях. Со своей стороны, TSMC инвестировала несколько миллиардов долларов в создание фабрики по производству чипов в штате Аризона, США.

По данным Совбеза нацбезопасности Соединенных Штатов (US National Security Council), потенциальные убытки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ТSМС) в случае вторжения Народно-освободительной армии Китая на остров могут оказать катастрофическое воздействие на глобальную экономику, превысив $1 трлн.

Специалисты считают, что TSMC представляет собой комплексную экосистему, перемещение которой вряд ли возможно. Даже если Китай захватит фабрики TSMC, сохранить мощности компании по производству микросхем будет практически невозможно.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - лидер мирового чипмейкерства. Компания располагает самыми современными технологиями и способна обеспечить стабильные поставки чипов по всему миру. Для производства своих микросхем TSMC использует самое передовое оборудование.

Чен Минг-тонг, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня, отметил: "Если в случае, если ASML (нидерландская транснациональная корпорация, крупный производитель ключевых комплектующих для тайваньской компании) не сможет продать TSMC свое литографическое оборудование, TSMC ничего не сможет сделать".

Как бы то ни было, если сектор производства чипов на Тайване пострадает, последствия для мировой экономики будут просто катастрофическими.

В феврале этого года пресс-служба TSMC сообщила, что совет директоров компании одобрил план инвестиций в размере 3,5 миллиарда долларов на строительство завода TSMC в в Фениксе, штат Аризона. TSMC рассчитывает, что ее предприятия в Фениксе позволят создать более 13 000 вакансий в области высоких технологий, включая 4 500 рабочих мест в самой TSMC, а остальные - у партнеров. Journal Eurasiantimes.

Напомним, в настоящее время тайваньская компания TSMC планомерно продолжает осваивать новые технологические процессы. Уже запущена производственная линия по выпуску 3-нм чипов, а в 2025 году компания планирует запустить конвейер по выпуску чипов по 2-нм технологии.

В TSMC считают, что технологический процесс будет доступен для опытного производства в конце 2024 года, а для массового выпуска (HVM) - в конце 2025 года. Соответственно, заказчики чипов, такие как Qualcomm, Nvidia, AMD, Apple и другие, начнут выпуск своих процессоров и GPU по 2 нм техпроцессу примерно к 2026 году.