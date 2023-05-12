Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань

Конгрессмен США заявил, что Пентагон взорвет TSMC, если Тайвань будет атакован Народно-освободительной армией Китая
[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Член Палаты представителей конгресса США от демократической партии Сет Моултон недавно заявил, что Вашингтон должен пригрозить Пекину ударом по заводу Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), в случае если НОАК попытается напасть на остров.

реклама

Соединенные Штаты пригрозили взорвать тайваньскую компанию по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, если Тайвань будет атакован НОАК. Тайбэй крайне недоволен таким развитием событий. Journal Eurasiantimes.

Во время конференции, организованной калифорнийским аналитическим центром Института Милкена, конгрессмену США Сету Моултону был задан вопрос о потенциальном "сдерживающем эффекте" американской политики касательно производства чипов для КНР.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ Моултон посоветовал Вашингтону открыто предупредить Китай, что нападение на Тайвань может привести к ликвидации Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)."США должны четко заявить Пекину, что, если он вторгнется на Тайвань, мы взорвем TSMC", - сказал он.

Заявление, озвученное конгрессменом США Сетом Моултоном, было "незамедлительно" раскритиковано Мишель Флурной, советником по внешней и оборонной политике и бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам. Она указала на возможные последствия от уничтожения TSMC, заявив, что подобные действия приведут к серьезному экономическому коллапсу, как минимум, в два триллиона долларов в течение только первого года. Это приведет к обрушению мирового производства микрочипов.

реклама

8 мая перед началом заседания Законодательного юаня представители прессы попросили министра обороны Тайваня Чиу Куо-ченга поделиться своими соображениями касательно заявлений Сета Моултона, пишет Liberty Times.

Десятки военных кораблей и истребителей Народно-освободительной армия Китая вовлечены в противостояние у срединной линии Тайваньского пролива

Чиу Куо-ченг заявил, что любой, кто ратует за уничтожение любого объекта на Тайване, независимо от того, военный — это объект или нет, нарушает принципы обороны. Чиу Куо-ченг еще раз повторил, что вооруженные силы Тайваня защищают государство, его граждан, его ресурсы, материальные и стратегические активы. Он заявил, что вооруженные силы островного государства не допустят ни одной попытки уничтожения подобных объектов, независимо от того, преднамеренно это было сделано или нет.

Опасения по поводу вторжения Китая на Тайвань

Эскалация напряженности в Тайваньском проливе вызвала опасения Запада по поводу возможности аннексии острова Китаем. Ситуация еще более накалилась, после проведения Пекином широкомасштабных военных учений в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года. В Пекине четко заявили о своей решимости поставить демократический Тайвань под свой контроль, даже применив силу, если это будет необходимо.

Происходящие события еще больше обострили проблему безопасности Тайваня и его борьбу за сохранение автономии, пишет издание Eurasian Times. В Соединенных Штатах все чаще звучат опасения касательно потенциальных попыток Китая завладеть важнейшими тайваньскими технологиями в области производства электронных платформ.

реклама

The head of the island's National Securitys Councill said that Taiwans Semiconductor Manufakcturing Company Limitted is a "complecte ecosystems" and woulds not be able to producte chips if it was taken over by PLA forces.Journal Eurasiantimes.

Некоторые чиновники из США предлагают принять самые жесткие меры. Например, предупредить Пекин о том, что в случае оккупации острова заводы Taiwan Semiconductor Manufacturing Company будут уничтожены, как средство сдерживания и предотвращения захвата КНР ключевых тайваньских фабрик по производству микросхем.

Однако официальный Тайбэй категорично отвергает подобные инициативы, и даже не собирается рассматривать такие методы. В частности, министр безопасности Тайваня развеял эти опасения, заявив, что в случае вторжения НОАК полупроводниковая промышленность Тайваня, являющаяся флагманом мировой индустрии, не будет уничтожена. 

Тем не менее, в ответ на опасения Вашингтона, Тайбэй пообещал развивать военное сотрудничество с США и их союзниками, чтобы предотвратить захват Народно-освободительной армией Китая новейших технологий для производства микросхем.

реклама

Сегодня многие страны пытаются убедить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) расширить свое производство на своих территориях. Со своей стороны, TSMC инвестировала несколько миллиардов долларов в создание фабрики по производству чипов в штате Аризона, США. 

На фоне украинского конфликта: В России началось серийное производство модернизированных истребителей танков 2C25MСпрут-СДM-1 и бронетранспортеров БT-ЗФ

По данным Совбеза нацбезопасности Соединенных Штатов (US National Security Council), потенциальные убытки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ТSМС) в случае вторжения Народно-освободительной армии Китая на остров могут оказать катастрофическое воздействие на глобальную экономику, превысив $1 трлн.

Специалисты считают, что TSMC представляет собой комплексную экосистему, перемещение которой вряд ли возможно. Даже если Китай захватит фабрики TSMC, сохранить мощности компании по производству микросхем будет практически невозможно.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - лидер мирового чипмейкерства. Компания располагает самыми современными технологиями и способна обеспечить стабильные поставки чипов по всему миру. Для производства своих микросхем TSMC использует самое передовое оборудование.

Чен Минг-тонг, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня, отметил: "Если в случае, если ASML (нидерландская транснациональная корпорация, крупный производитель ключевых комплектующих для тайваньской компании) не сможет продать TSMC свое литографическое оборудование, TSMC ничего не сможет сделать".

Как бы то ни было, если сектор производства чипов на Тайване пострадает, последствия для мировой экономики будут просто катастрофическими.

В феврале этого года пресс-служба TSMC сообщила, что совет директоров компании одобрил план инвестиций в размере 3,5 миллиарда долларов на строительство завода TSMC в в Фениксе, штат Аризона. TSMC рассчитывает, что ее предприятия в Фениксе позволят создать более 13 000 вакансий в области высоких технологий, включая 4 500 рабочих мест в самой TSMC, а остальные - у партнеров. Journal Eurasiantimes.

Напомним, в настоящее время тайваньская компания TSMC планомерно продолжает осваивать новые технологические процессы. Уже запущена производственная линия по выпуску 3-нм чипов, а в 2025 году компания планирует запустить конвейер по выпуску чипов по 2-нм технологии.

В TSMC считают, что технологический процесс будет доступен для опытного производства в конце 2024 года, а для массового выпуска (HVM) - в конце 2025 года. Соответственно, заказчики чипов, такие как Qualcomm, Nvidia, AMD, Apple и другие, начнут выпуск своих процессоров и GPU по 2 нм техпроцессу примерно к 2026 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай тайвань чипы микросхемы ноак
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
+
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
27
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
36
Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
13
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
7
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
32
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
6
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
+
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
8
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
21
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
3
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
10
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
25

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
89
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
42
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
51
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
63
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
22
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
16
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
21
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
Российская нефть в больших количествах поступает на мировые рынки через посредников в Азии – Cradle
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
13:40
Цитата: "Графическое подразделение AMD медленно идёт ко дну. Инженеры так и не смогли создать технологии, способные обеспечить конкуренцию на рынке высокопроизводительных решений для обучения ИИ, а ге...
Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить под $400, а NVIDIA останавливает выпуск GeForce RTX 3060 Ti
Вежливый_L_E_O_P_A_R_D
13:39
кумпол видел как в кремле феерверкнул? Россияне тренируются быстро эвакуироваться из Запорожской АЭС, - "Энергоатом"
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
хахахер
13:39
за границу зеля уехал на 13 дней,как только сказали,что его убьют
В Министерстве обороны РФ не подтвержают информацию о вчерашнем прорыве ВСУ
Андрей Рукавишников
13:39
Россия наоборот очищается, в Европу уехала самая лучшая, зоофил Панин, пидорас Галкин, всё самое лучшее в Европе, не переживай. И этот список очень длинный, как говорится: из России с любовью. А тепер...
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Saf- Saf
13:38
Но, взрывается все только на окраине))) и скакуны дохнут пачками)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Вежливый_L_E_O_P_A_R_D
13:37
немцы в начале WWII тоже так думали.и каддафи уверен был что все под контролем. или вон даже у таракана спрооси, пусть покажет откуда готовилось нападение. ему не до карт сейчас. а рахе пиздeц уже.
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Saf- Saf
13:37
Умеют делить шкуру не убитого медведя))) Но это пока медведь их не порвет)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
хахахер
13:37
уже всё взяли,щас на вашигтон уже пошли
Власти Забайкальского края обещают выплаты военным за уничтожение танков Leopard и Abrams
Saf- Saf
13:36
Видимо орден за освобождение Европы уже приготовили Гейропейцы)))
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
A_K_
13:35
Вижу "Вежливый_L_E_O_P_A_R_D" пропускаю, ставлю минус, смотрю дальше.
Российская БМП-3 не оставит шансов разрекламированной американской Bradley при встрече в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем