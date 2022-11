США намерены до конца 2024 года отправить астронавтов на окололунную станцию Lunar Gateway

Космический аппарат NASA размером с небольшую микроволновку проложит путь для лунной орбитальной станции, которая поможет американскому космическому агентству установить постоянное присутствие на Луне.

CAPSTONE in orbit near the Moon Illustration by NASA/Daniel Rutter

В своем блоге Космическое агентство сообщило, что в воскресенье, 13 ноября, 25-килограммовый космический аппарат CAPSTONE успешно выведен на окололунную орбиту.

CAPSTONE, стал первым в истории кубосатом, побывавшим на Луне. Аппарат был запущен с территории Новой Зеландии ракетой Rocket Lab Electron 28 июня и был предназначен для проверки стабильности орбиты, которую NASA намерено использовать для орбитального форпоста Lunar Gateway.

Космический аппарат NASA CAPSTONE выведен на лунную орбиту

Вывод кубсата CAPSTONE на орбиту Луны произошел после того, как миниатюрный космический аппарат провел успешную процедуру запуска двигателя, которая завершилась в 7:39 вечера по восточному времени. Теперь CAPSTONE находится на близкой к прямолинейной гало-орбите (NRHO) возле Луны, которую NASA планирует задействовать для своей космической станции Gateway.

CAPSTONE mission

Однако сначала миссия CAPSTONE протестирует высокоэллиптическую орбиту, чтобы понять, насколько она соответствует требованиям орбитальной станции. Кубосат будет совершать полет по лунной гало-орбите NRHO в течение шести месяцев, чтобы убедиться в ее стабильности.

Американское космическое агентство также проведет испытания связи и навигации, в том числе установит контакт с лунным орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, запущенным в 2009 году.

Лунная платформа Lunar Gateway станет важной частью общей миссии космического агентства Артемида, целью которой является установление постоянного присутствия человека на Луне. Она послужит своеобразным плацдармом для дальнейшего освоения космического пространства Марса, Венеры и других планет.

NASA планирует начать запуск аванпоста Gateway в 2024 году, а через год или два после этого приступить к реализации лунной миссии Artemis III.

NASA готовится к запуску Артемиды I

Но прежде, чем CAPSTONE сможет приступить к тестированию лунной NRHO, NASA необходимо провести некоторые подготовительные работы, включая два небольших корректирующих маневра, которые будут выполнены на этой неделе.

4 июля команда CAPSTONE ненадолго потеряла связь со своим космическим аппаратом, но через день им удалось решить проблему и восстановить контроль. Восьмого сентября кубсат опять вошел в безопасный режим из-за проблем с неисправным клапаном. Это произошло во время коррекции траектории. И снова специалистам CAPSTONE удалось устранить неполадки с Земли.

На этой неделе NASA планирует отправить к Луне гораздо более крупный космический аппарат. На 16 ноября запланирован запуск космической миссии Artemis I, которая отправит капсулу Orion на орбиту с помощью системы Space Launch System (SLS), после чего беспилотная капсула отправится к Луне.



Источники: Journal Interesting Engineering, NASA

