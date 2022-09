Лечение было успешно протестировано на 30 пациентах с дефицитом AADC

Инновационная генная терапия, разработанная для лечения заболеваний головного мозга, недавно прошла клинические испытания в рамках терапии дефицита ароматической аминокислотной декарбоксилазы (AADC) - редкого наследственного детского заболевания.

3D-иллюстрация интрануклеарных нейронных включений. Dr_Microbe/iStock

Новая терапия, получившая название Upstaza, не только улучшила симптомы у всех участников испытания, но и впервые подарила некоторым детям возможность ходить и говорить.

Лекарства от этого заболевания пока не существует

Дефицит AADC — это генетическое заболевание, поражающее нервную систему. В настоящее время зарегистрировано всего около 120 случаев заболевания, и примерно половина из числа пациентов имеют азиатское происхождение.

Причиной заболевания являются мутации в гене DDC, который кодирует белок, необходимый для синтеза серотонина, дофамина и других ключевых нейротрансмиттеров. Поэтому у людей с дефицитом AADC этого белка либо недостаточно, либо "здоровый" протеин замещен дефектным вариантом. В результате организм не может синтезировать достаточное количество нейротрансмиттеров.

Это приводит к развитию различных осложнений, таких как трудности с координацией движений, особенно в области лица, головы и шеи. Как правило, пациенты с AADC с трудом стоят, ходят и разговаривают. У них также могут возникать окулогирные кризы (ОКГ) - спазмы глазных мышц, которые направляют взгляд всегда вверх.

Лекарства от этого заболевания пока не существует, но новое генное лечение является весьма перспективным в плане облегчения симптоматики.

Доставка здоровых копий гена DDC

Препарат Upstaza действует путем прямой доставки здоровых копий гена DDC в нервные клетки мозга. Для этого в черепе делается небольшое отверстие, а затем модифицированный, безопасный вирус вводится в putamen - область головного мозга, участвующую в обучении и двигательном контроле, что особенно важно для речевой и двигательной активности

Результаты, которые были представлены на ежегодном симпозиуме Общества по изучению врожденных ошибок метаболизма во Фрайбурге, Германия, показали, что способность двигаться и ясно мыслить, а также успешно преодолевать глазные кризы, улучшилась у всех 30 детей, получивших лечение.

"У детей, получивших лечение в возрасте до четырех лет, изменения, весьма впечатляющие", - рассказывает New Scientist руководитель исследования Вух-Лян Хву из госпиталя Национального тайваньского университета. "Мы считаем, что они родились заново".

По данным New Scientist, после получения терапии Upstaza семь детей научились ходить, а трое - говорить.

В июле 2022 года препарат Upstaza был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам и стал первым утвержденным методом лечения дефицита AADC, а также первой представленной на рынке генной терапией, вводимой непосредственно в мозг. В настоящее время исследователи подали заявку на одобрение препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

