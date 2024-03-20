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BulgarNews
Учёные разработали чип для анализа всего мозга в режиме реального времени
Китайские учёные, вдохновлённые исследованиями космоса, изучают клетки мозга с помощью астрономических методов.

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На иллюстрации показано, как работает система анализа в реальном времени для визуализации всего мозга рыбок данио, разработанная китайскими учеными. /Исследовательская группа Китайской академии наук.

Группа китайских ученых, вдохновленных исследованием космоса, разработала систему анализа в режиме реального времени для визуализации всего мозга рыбки данио, модельного животного, используемого в биомедицинских исследованиях для имитации биологических процессов или заболеваний, обнаруженных у людей. Революционная технология нейронной записи позволила проводить динамические измерения крупномасштабных нейронных кластеров, но последующий анализ этих массивных данных динамической визуализации в режиме реального времени остается сложной задачей.

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Исследователи из Китайской академии наук поняли, что высокопроизводительный нейронный анализ данных похож на то, как ученые справляются с наблюдениями быстрых радиовсплесков в астрономических исследованиях. Эмулируя подход к обработке таинственных радиовспышек во Вселенной, они разработали специальный чип с программируемой вентильной матрицей (FPGA) и графическим процессором (GPU) для потока изображений со скоростью до 500 мегабайт в секунду.

Скриншот исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, 11 марта 2024 года. 

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Nature Neuroscience, система FPGA-GPU может своевременно извлекать активность до 100 000 нейронов у бодрствующих личинок рыбок данио. Исследователи также продемонстрировали эффективную стратегию интерфейса «мозг-компьютер» с использованием системы реального времени. Он корректировал деятельность нейронов управления плаванием рыбок данио в состоянии паралича.

#чип #мозг #учёные #космические исследования
Источник: news.cgtn.com
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