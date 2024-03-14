Ученым из Китая удалось использовать космические технологии для записи и анализа данных мозговых волн.

Команда ученых из Китая разработала специальный чип, чтобы помочь раскрыть тайны мозга в режиме реального времени. Новый чип может очень быстро анализировать множество данных мозга и сразу же работать с ними.

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Ученые разработали чип, который может делать это, отслеживая и анализируя активность более 100 000 клеток мозга в режиме реального времени. Используемая технология аналогична анализу радиоволн в космосе. Астрономы используют аналогичный принцип для записи и анализа радиоимпульсов, излучаемых или исходящих от небесных тел. По скорости и объему данных эти импульсы, по-видимому, сравнимы с сигналами, излучаемыми клетками мозга позвоночных.

Ученые даже смогли использовать эти результаты, чтобы позволить парализованным аквариумным рыбкам Данио выполнять плавательные движения. Теперь ученые надеются извлечь из этой технологии новые идеи для исследований мозга и медицинского применения.