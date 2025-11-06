Судя по всему, после выхода «Росомахи», нас ждут еще игры по Marvel от этой студии

Руководитель подразделения Marvel Games Халук Ментес сделал заявление, подтверждающее долгосрочные планы по сотрудничеству со студией Insomniac Games. По его словам, компания, подарившая миру последние игры про Человека-Паука, давно стала частью «семьи Marvel», и их совместная работа будет продолжаться.

Инсайдеры предполагают, что следующим проектом студии может стать игра про Венома, либо же команда продолжит развивать вселенную Людей Икс, а предстоящая «Росомаха» станет лишь первым шагом. Кроме того, Insomniac рассматривается как надежный резервный вариант на случай, если студия EA Motive не справится с разработкой «Железного Человека».

Этой уверенности в будущем одного партнера противостоит решение о закрытии другого. Ранее компания Electronic Arts официально объявила о прекращении разработки игры по «Чёрной Пантере» и закрытии студии Cliffhanger Games, которая над ней работала. Решение было объяснено желанием издателя сконцентрировать ресурсы на своих ключевых и самых прибыльных франшизах, таких как Battlefield, The Sims, Skate и Apex Legends.