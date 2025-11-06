Руководитель подразделения Marvel Games Халук Ментес сделал заявление, подтверждающее долгосрочные планы по сотрудничеству со студией Insomniac Games. По его словам, компания, подарившая миру последние игры про Человека-Паука, давно стала частью «семьи Marvel», и их совместная работа будет продолжаться.
Инсайдеры предполагают, что следующим проектом студии может стать игра про Венома, либо же команда продолжит развивать вселенную Людей Икс, а предстоящая «Росомаха» станет лишь первым шагом. Кроме того, Insomniac рассматривается как надежный резервный вариант на случай, если студия EA Motive не справится с разработкой «Железного Человека».
Этой уверенности в будущем одного партнера противостоит решение о закрытии другого. Ранее компания Electronic Arts официально объявила о прекращении разработки игры по «Чёрной Пантере» и закрытии студии Cliffhanger Games, которая над ней работала. Решение было объяснено желанием издателя сконцентрировать ресурсы на своих ключевых и самых прибыльных франшизах, таких как Battlefield, The Sims, Skate и Apex Legends.