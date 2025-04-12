Игра предоставит такую возможность для тех, кому интересен только сюжет

В подкасте A Hideo Kojima Radio KOJI10 Хидео Кодзима поделился деталями, которые касаются его новой игры Death Stranding 2: On The Beach, выходящей в июне. Геймдизайнер заявил, что решил позаботиться о людях, обладающими небольшим опытом в видеоиграх, и добавить в игру возможность пропускать сражения с боссами.

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Отчасти это было сделано из-за того, что первая игра оказалась очень успешной и сиквел может привести в игру новую аудиторию, которая раньше не играла в видеоигры. По словам Хидео Кодзимы, привлекательность различных актеров, представленных в игре, привлекла поклонников фильмов и сериалов к Death Stranding. Также Кодзима получил множество писем о сложности игры, что привело к этому нововведению.

Возможность пропустить битву будет доступна на самом легком уровне сложности, а после поражения от рук босса игроку будет предоставлена возможность перехода к следующему сегменту. Однако это будет выглядеть не просто как резкий переход. Игрокам будут предоставлены текстовые и графические описания битвы и ее событий.

Реакция на эту функцию была неоднозначной. Некоторые оценили дополнительные возможности для разных игроков, другие считают, что игры не должны стараться угодить всем. По их словам, боссы Death Stranding никогда не были слишком сложными.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro 24 июня 2025 года. Релиз на ПК, как и в случае с первой частью, может состояться значительно позже.