В этом году решится будущая судьба компании

Французский гигант игровой индустрии Ubisoft готовится к судьбоносным изменениям. Инсайдер Том Хендерсон поделился свежими подробностями о текущем состоянии компании и её будущих проектах.

Ubisoft активно работает над множеством игр. В разработке сейчас пять новых проектов из серии Assassin's Creed, включая "Shadows". Среди них ожидается ремейк одной из прошлых частей, а также игра, стилистически близкая к "Origins" и "Valhalla".

До конца 2026 года запланированы крупные релизы, включая ремейки "Black Flag", "Splinter Cell" и "Prince of Persia", а также "Far Cry 7" и новую часть "Ghost Recon". После 2026 года на горизонте появятся ремейк "Rayman", "The Division 3" и "Beyond Good and Evil 2".

Ubisoft пробует себя в необычных жанрах: студия разрабатывает игру, напоминающую "Animal Crossing", которая уже выглядит многообещающе. Однако не всё так гладко. NFT-проекты, новый Battle Royale и extraction-шутер на основе "Far Cry" вызывают сомнения даже у собственных разработчиков.

Обстановка внутри компании далека от стабильности. В топ-менеджменте процветает кумовство, а сотрудники выражают недовольство руководством. Сделка с китайской корпорацией Tencent находится на паузе: стороны ожидают релиза "Assassin's Creed: Shadows". Если игра окажется успешной, Ubisoft сможет удержаться на плаву, но в случае провала Tencent планирует выкупить акции компании по заниженной стоимости.

Том Хендерсон подчёркивает, что Ubisoft оказалась на перепутье. Без серьёзных реформ в руководстве её будущее остаётся под угрозой. 2025 год станет годом, который определит дальнейшую судьбу компании и её место в игровой индустрии.