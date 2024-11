PlayStation Plus: чем порадует подписчиков ноябрь?

Владельцы подписки PlayStation Plus на тарифах «Extra» и «Deluxe» в ноябре получают доступ к популярным играм, включая культовый хит Grand Theft Auto V. Теперь подписчики этих тарифов смогут погрузиться в захватывающий мир криминального Лос-Сантоса. Это пополнение дополнит впечатляющий список игр, доступных по подписке, включая новинки и признанные шедевры.

Для пользователей PS Plus Extra в ноябре добавлены такие игры, как Dying Light 2, Like a Dragon: Ishin, MotoGP 24, The Sims 4 Island Living, Overcooked! All You Can Eat, и Chivalry 2. Также среди новинок оказались Stick Fight: The Game, Killer Frequency, Hungry Shark World, и Digimon Survive. Вся эта коллекция станет доступна для загрузки и игры уже с 19 ноября.

Те, кто оформили подписку на более высокий уровень, PS Plus Deluxe, получат ещё больше — теперь можно насладиться играми Synapse для PS VR2 и классикой вроде Blood Omen: Legacy of Kain и Blood Omen 2. А подписчики уровня «Премиум» смогут стримить первые две части шутера Resistance, правда, без возможности загрузки на консоль.