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10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК

Пошаговые стратегии отличает вдумчивый и неторопливый геймплей, а так же особенно сложные компьютерные противники. Давайте посмотрим на лучшие игры этого жанра, вышедшие в 2021-2023 годах.
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Пошаговые стратегии для ПК-геймеров жанр особый. Еще в 90-е годы прошлого века, когда на игровых консолях царствовали шутеры, файтинги и гонки, на ПК можно было надолго засесть в интеллектуальные Heroes of Might and Magic III, Sid Meier's Civilization 2 или Civilization: Call to Power. Эти игры требовали от игрока не рефлексов и быстрой реакции, а тщательного продумывания своих действий на несколько ходов.

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После расцвета стратегий в реальном времени на ПК, пришедшегося на начало 2000-х годов, популярность пошаговых стратегий несколько снизилась, но все равно почти каждый год выходили хиты, в которые многие игроки играют до сих пор: King’s Bounty: Легенда о рыцаре, Heroes of Might and Magic V, Sid Meier's Civilization V и Disciples II: Dark Prophecy. Жанр не стоял на месте и развивался, вбирая в себя элементы других жанров — особенно много было взято из ролевых игр и сегодня иногда трудно провести черту, отделяющую RPG от тактической игры или пошаговой стратегии.

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Но одно остается неизменным — пошаговость геймплея, которая дает вам возможность играть спокойно и с комфортом, обдумывая свои ходы без спешки. Сегодня мы взглянем на десятку свежих пошаговых стратегий, вышедших в 2021-2023 года и заслуживающих вашего внимания.

Humankind

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Humankind — глобальная пошаговая 4X-стратегия, вышедшая в 2021 году, разрабатывалась студией Amplitude Studios, подарившей нам такие стратегии, как Endless Space и Endless Legend. Humankind многое взяла из этих игр, при этом стала игрой более глубокой и близкой к серии Sid Meier's Civilization. Вам предстоит выбрать одну из 10 цивилизаций, и привести ее к победе с помощью военной силы, науки или развитой экономики.


Total War: Rome Remastered

Total War: Rome Remastered — переиздание игры Total War: Rome, вышедшей в 2004 году, посвященной борьбе фракций Древнего Рима в период с 270 года до н.э. до 14 года н.э. Игры серии Total War удачно совмещают в себе два режима игры — глобальный пошаговый и масштабный режим сражений в реальном времени. Переиздание Total War: Rome Remastered хвалят за отлично переработанный интерфейс, подтянутую графику и улучшенное управление камерой.

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Warhammer 40,000: Battlesector

Вселенная Warhammer 40,000 как будто специально создана для того, чтобы на ее базе создавались стратегические игры — в ней есть множество противоборствующих фракций, огромное количество разнообразных юнитов и типов оружия. В Warhammer 40,000: Battlesector вас ждет интересная компания или зрелищный режим схватки с выбором одной из трех фракций. Несмотря на пошаговость, игра динамична и не даст вам заскучать.


Master of Magic

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Master of Magic — ремейк стратегии 1994 года, выпущенный в 2022 году компаниями MuHa Games и Eerie Forest Studio. Новая графика вдохнула жизнь в старую добрую Master of Magic, в которой вам предстоит стать волшебником и где вас ждет 60 способностей, 200 заклинаний, 14 рас, которыми можно управлять, и более 250 уникальных магических предметов.


Galactic Civilizations IV: Supernova

Четвертая часть знаменитой серии глобальных 4X-стратегий даст нам возможность заниматься тем, за что мы ее так любим — захватывать вселенную. Причем сделать это можно разными путями — от завоевания планет до создания культурного господства и политических альянсов. Вам предстоит заниматься торговлей, наукой, дипломатией, интригами и войнами. И здесь Galactic Civilizations IV: Supernova можно как похвалить за соответствие канонам серии, так и поругать за вторичность, ведь нового в игре очень мало. 


Total War: Warhammer 3

Тоже самое можно сказать и о Total War: Warhammer 3, вышедшей в 2022 году, и ставшей уже третьей частью, действие которой происходит во вселенной Warhammer Fantasy. Если вам понравилась прошлая часть, то наверняка и новая не оставит равнодушной, ведь разработчики добавили большое количество новых рас и переработали механику осад. Но, если геймплей серии Total War вам уже приелся, то лучше отложить прохождение Total War: Warhammer 3 на потом.


SpellForce: Conquest of Eo

Игры серии SpellForce удачно балансируют на стыке жанров RTS, RPG и тактики, а в SpellForce: Conquest of Eo, вышедшей в 2023 году, разработчики из Owned by Gravity добавили элементы 4X-стратегий, что делает игровой процесс уникальным и захватывающим.


Terraformers

Terraformers — единственная глобальная стратегия с экономическим уклоном в нашей подборке, посвященная терраформированию Марса, на котором вы будете отстраивать свою базу и исследовать окружающие пространства. Сложность игры небольшая, поэтому любителям жанра ждать многого от Terraformers не стоит, а вот новичкам игра должна понравиться.


The Last Spell

The Last Spell — как раз та игра, которую очень трудно отнести к какому-либо определенному жанру. Это сразу RPG, стратегия, тактика, tower defense и даже roguelike, в которой вам предстоит оборонять свой лагерь от орд чудовищ в постапокалептическом сеттинге темного фэнтези. Играется The Last Spell замечательно, а пиксельная графика добавляет игре особого очарования.


Age of Wonders 4

Действие популярной серии 4X-стратегий Age of Wonders снова возвращается в фэнтезийный мир после Age of Wonders: Planetfall с научно-фантастическим сеттингом. Игра получилась очень удачной, и сразу понравилась как игрокам, так и игровым журналистам, и уже претендует на звание самой лучшей стратегии 2023 года. В Age of Wonders 4 вам доступны различные способы решения конфликтов с врагами. Можно применять грубую силу, действовать при помощи волшебства или же использовать навыки дипломатии. Игра позволяет вам гибко создать облик жителей вашего королевства, выбирая внешний вид, культуру и магические способности.  

Итоги

Как видите, за последние годы вышло немало отличных пошаговых стратегий, которые подарят вам много часов увлекательного геймплея. А часть игр не вошла в этот блог, например, Terra Invicta, Expeditions: Rome или Dorfromantik, как и множество инди-проектов, так что любителям стратегий при желании можно найти много новых, еще не пройденных игр.       

В отличие от шутеров, гонок и ролевых игр стратегии остаются жанром, не требовательным к мощности компьютера. И большинство стратегий из нашей подборки отлично пойдут на самых недорогих игровых видеокартах: Radeon RX 6400, GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT.

 

Пишите в комментарии, а какие игры вы бы добавили в эту подборку?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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лучшие стратегии компьютерные игры humankind total war пошаговые стратегии age of wonders 4 galactic civilizations iv: supernova the last spell
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