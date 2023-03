За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Начинающие пользователи ПК, делая апгрейд или покупая новый компьютер, редко уделяют внимание выбору блока питания. В этом случае основной бюджет тратится на видеокарту и процессор, а блок питания покупается "на сдачу". При этом часто выбирается дешевая модель от производителя "третьего эшелона" или новое железо доверяют запитывать старому блоку питания, отработавшему много лет.

Почему опасно использовать дешевые блоки питания?

При самом благоприятном сценарии, когда новые видеокарта и процессор имеет низкое энергопотребление, такая сборка может проработать несколько лет, но назвать ее надежной сложно. А вот если дешевый блок питания будет обеспечивать электричеством мощный процессор и видеокарту — то дело плохо. В 2023 году даже комплектующие среднего уровня отличаются высокими аппетитами и игровой ПК с процессором Core i5-12400F и видеокартой GeForce RTX 3060 Ti может потреблять 350 ватт, а при разгоне и отключении лимитов и более.

Для бюджетного БП ватт на 450 это почти предельная нагрузка и работать в такой системе он будет на максимуме возможностей, перегреваясь, шумя, просаживая напряжения и быстро сокращая срок своей службы из-за деградации конденсаторов от высоких температур. И спустя пару лет к начавшему трещать вентилятору добавятся высокие пульсации токов, которые постепенно способны вывести из строя конденсаторы на видеокарте, материнской плате и накопителях.

Например, Chieftec (APB-400B8) неплохо подойдет в офисный ПК, но вот в игровой ПК его брать не стоит.

Стабильной работой в такой системе и не пахнет и рано или поздно начнутся синие экраны BSOD и спонтанные перезагрузки ПК. Очень не любят плохое питание SSD-накопители и жесткие диски, которые могут легко выйти из строя, утащив с собой ценные данные, которые могут стоит в разы дороже самого ПК. И под конец своего срока службы, как назло, только-только выработав свой небольшой гарантийный срок, дешевый блок питания может в один "прекрасный" день просто не включится и уйти в защиту. А в худшем случае даст повышенное напряжение на остальные компоненты ПК и выведет их из строя.

Вышеописанный сценарий стандартен для игрового ПК с бюджетным БП, но если это компьютер для работы, на котором выполняются сложные задачи, задействующие и процессор, и видеокарту: кодирование видео, проектирование и 3D-моделирование, обработка изображений, то нагрузка на блок питания заметно повышается и выйти из строя он может гораздо раньше.

Как выбрать качественный и надежный блок питания?

Итак, как же выбрать качественный и надежный блок питания, который прослужит вам много лет? Думаю, вы уже поняли, что экономить на нем не стоит и среди бюджетных моделей трудно найти достойные экземпляры. Да и рассчитывая на то, что качественный БП прослужит вам много лет, пережив несколько апгрейдов, не стоит экономить пару тысяч рублей, а наоборот, доплатить, ведь это будет отличным вложением средств.

Высокая цена

Высокая цена станет хорошим критерием выбора для неопытного пользователя, ведь наткнуться на откровенно плохую и переоцененную модель БП довольно трудно. Дорогие блоки питания, конечно, не влияют на производительность вашего ПК в играх, но они предлагают тихую работу, низкий нагрев, обилие проводов достаточной длины со всеми нужными разъемами и высокий КПД. Но, переплачивая за БП, нужно сохранять баланс и, конечно, не стоит вкладывать в него 30% цены всего ПК.

Fractal Design Ion+ 2 Platinum (FD-PIA2P660) хорош, но слишком дорог для обычных игровых ПК.

Высокий КПД

Высокий КПД блока питания, который присутствует у моделей с сертификатом 80 PLUS Silver, 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium — еще один критерий качества блока питания. Высокий КПД практически невозможен без качественной схемотехники и если вы выбрали дорогой БП с сертификатом 80 PLUS Gold, то это практически гарантия того, что вам попалась добротная и надежная модель.

Chieftec Core (BBS-500S) — самый недорогой БП в магазине Регард с сертификатом 80 PLUS Gold.

Длительный срок гарантии

Еще один нюанс, отличающий качественную модель от ширпотреба — длительный срок гарантии. Производитель не будет давать пять лет гарантии на модель, которая с трудом может отработать три года, ему это просто не выгодно. А многие качественные модели имеют гарантию и в семь, и даже в 10 лет.

В условиях параллельного импорта трудно найти комплектующие с длительной гарантией. Один из блоков питания с гарантией в пять лет в Регарде — Be Quiet Pure Power 11 FM.

Современная схемотехника

В продаже имеются огромное количество блоков питания, построенных на схемотехнике, которая используется уже более 10 лет. Это могут быть вполне надежные и качественные устройства, но лучше смотреть на модели, которые имеют преимущество в виде современной схемотехники. В чем она выражается? В первую очередь в использовании LLC-резонатора, DC-DC преобразователей и использование качественных транзисторов с низким RDS(on) (Drain to Source On Resistance — сопротивлением перехода сток-исток в открытом состоянии).

Например, такая схемотехника используется в модели БП Chieftec Proton (BDF-500S), которую я часто использую в блогах про сборки ПК.

Очень важный элемент схемотехники БП — конденсаторы. Конденсаторы среднего уровня качества изготавливаются фирмами Teapo, Jamicon, OST, Samwha, Samxon, ELNA, Vishay, CapXon, Hitachi, Hitano. В дорогих блоках питания, на которые производители дают гарантию в пять, семь или даже 10 лет, встречаются конденсаторы United Chemi-Con, Sanyo, Nippon Chemi-Con, Panasonic, Rubycon, Nichicon, Epcos, Fujitsu.

Еще одна модель на современной схемотехнике — DeepCool DQ750ST.

Избыточная мощность

И, наконец, последний фактор выбора БП, который прослужит много лет — покупка модели с избыточной мощностью. Такой БП будет заметно меньше греться, обороты вентилятора будут минимальны или он будет способен бесшумно работать в пассивном режиме с низким нагревом. Конденсаторы и остальные элементы БП будут работать в комфортных условиях, что продлит их срок службы до максимума.

Be Quiet System Power 10 — качественный, мощный и не очень дорогой блок питания.

Иногда переплата за лишние 100-200 ватт мощности составляет всего несколько сотен рублей. Например, покупая себе 750-ваттный БП Chieftronic GPU-750FC для ПК среднего уровня энергопотребления, я переплатил всего 800 рублей по сравнению с моделью Chieftronic на 600 ватт. Конечно, избыточная мощность имеет и минусы, например, блок питания с избыточной мощностью большую часть времени будет работать в зоне не самого оптимального КПД, но на моделях с сертификатом 80 PLUS Gold и выше этим можно пренебречь.

Chieftec (BBS-700S) — еще один БП с хорошим запасом мощности для ПК среднего уровня.

Итоги

Итак, качественный блок питания, который способен проработать много лет — это современная, не дешевая модель с высоким КПД от известной фирмы и с длительным сроком гарантии. Выбирая производителя, присмотритесь к моделям от Chieftec, Be quiet!, Super Flower, Seasonic, Cooler Master, Corsair, Fractal Design, Deepcool и Thermaltake.

Super Flower — марка не самая разрекламированная, но БП делает отличные, например Super Flower Leadex III Bronze PRO (SF-750R14HE).

Пишите в комментарии, а какой блок питания стоит в вашем ПК?

