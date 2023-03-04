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Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет

От блока питания зависит жизнь всех остальных комплектующих ПК. Учимся выбирать качественный БП, который переживет несколько апгрейдов ПК.
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Начинающие пользователи ПК, делая апгрейд или покупая новый компьютер, редко уделяют внимание выбору блока питания. В этом случае основной бюджет тратится на видеокарту и процессор, а блок питания покупается "на сдачу". При этом часто выбирается дешевая модель от производителя "третьего эшелона" или новое железо доверяют запитывать старому блоку питания, отработавшему много лет.

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Почему опасно использовать дешевые блоки питания?

При самом благоприятном сценарии, когда новые видеокарта и процессор имеет низкое энергопотребление, такая сборка может проработать несколько лет, но назвать ее надежной сложно. А вот если дешевый блок питания будет обеспечивать электричеством мощный процессор и видеокарту — то дело плохо. В 2023 году даже комплектующие среднего уровня отличаются высокими аппетитами и игровой ПК с процессором Core i5-12400F и видеокартой GeForce RTX 3060 Ti может потреблять 350 ватт, а при разгоне и отключении лимитов и более.

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Для бюджетного БП ватт на 450 это почти предельная нагрузка и работать в такой системе он будет на максимуме возможностей, перегреваясь, шумя, просаживая напряжения и быстро сокращая срок своей службы из-за деградации конденсаторов от высоких температур. И спустя пару лет к начавшему трещать вентилятору добавятся высокие пульсации токов, которые постепенно способны вывести из строя конденсаторы на видеокарте, материнской плате и накопителях.

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Например, Chieftec (APB-400B8) неплохо подойдет в офисный ПК, но вот в игровой ПК его брать не стоит.

Стабильной работой в такой системе и не пахнет и рано или поздно начнутся синие экраны BSOD и спонтанные перезагрузки ПК. Очень не любят плохое питание SSD-накопители и жесткие диски, которые могут легко выйти из строя, утащив с собой ценные данные, которые могут стоит в разы дороже самого ПК. И под конец своего срока службы, как назло, только-только выработав свой небольшой гарантийный срок, дешевый блок питания может в один "прекрасный" день просто не включится и уйти в защиту. А в худшем случае даст повышенное напряжение на остальные компоненты ПК и выведет их из строя.

Вышеописанный сценарий стандартен для игрового ПК с бюджетным БП, но если это компьютер для работы, на котором выполняются сложные задачи, задействующие и процессор, и видеокарту: кодирование видео, проектирование и 3D-моделирование, обработка изображений, то нагрузка на блок питания заметно повышается и выйти из строя он может гораздо раньше.

Как выбрать качественный и надежный блок питания?

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Итак, как же выбрать качественный и надежный блок питания, который прослужит вам много лет? Думаю, вы уже поняли, что экономить на нем не стоит и среди бюджетных моделей трудно найти достойные экземпляры. Да и рассчитывая на то, что качественный БП прослужит вам много лет, пережив несколько апгрейдов, не стоит экономить пару тысяч рублей, а наоборот, доплатить, ведь это будет отличным вложением средств.

Высокая цена

Высокая цена станет хорошим критерием выбора для неопытного пользователя, ведь наткнуться на откровенно плохую и переоцененную модель БП довольно трудно. Дорогие блоки питания, конечно, не влияют на производительность вашего ПК в играх, но они предлагают тихую работу, низкий нагрев, обилие проводов достаточной длины со всеми нужными разъемами и высокий КПД. Но, переплачивая за БП, нужно сохранять баланс и, конечно, не стоит вкладывать в него 30% цены всего ПК.

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Fractal Design Ion+ 2 Platinum (FD-PIA2P660) хорош, но слишком дорог для обычных игровых ПК.

Высокий КПД

Высокий КПД блока питания, который присутствует у моделей с сертификатом 80 PLUS Silver, 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium — еще один критерий качества блока питания. Высокий КПД практически невозможен без качественной схемотехники и если вы выбрали дорогой БП с сертификатом 80 PLUS Gold, то это практически гарантия того, что вам попалась добротная и надежная модель.

Chieftec Core (BBS-500S) — самый недорогой БП в магазине Регард с сертификатом 80 PLUS Gold.

Длительный срок гарантии

Еще один нюанс, отличающий качественную модель от ширпотреба — длительный срок гарантии. Производитель не будет давать пять лет гарантии на модель, которая с трудом может отработать три года, ему это просто не выгодно. А многие качественные модели имеют гарантию и в семь, и даже в 10 лет.

В условиях параллельного импорта трудно найти комплектующие с длительной гарантией. Один из блоков питания с гарантией в пять лет в Регарде — Be Quiet Pure Power 11 FM.

Современная схемотехника

В продаже имеются огромное количество блоков питания, построенных на схемотехнике, которая используется уже более 10 лет. Это могут быть вполне надежные и качественные устройства, но лучше смотреть на модели, которые имеют преимущество в виде современной схемотехники. В чем она выражается? В первую очередь в использовании LLC-резонатора, DC-DC преобразователей и использование качественных транзисторов с низким RDS(on) (Drain to Source On Resistance — сопротивлением перехода сток-исток в открытом состоянии).

Например, такая схемотехника используется в модели БП Chieftec Proton (BDF-500S), которую я часто использую в блогах про сборки ПК.

Очень важный элемент схемотехники БП — конденсаторы. Конденсаторы среднего уровня качества изготавливаются фирмами Teapo, Jamicon, OST, Samwha, Samxon, ELNA, Vishay, CapXon, Hitachi, Hitano. В дорогих блоках питания, на которые производители дают гарантию в пять, семь или даже 10 лет, встречаются конденсаторы United Chemi-Con, Sanyo, Nippon Chemi-Con, Panasonic, Rubycon, Nichicon, Epcos, Fujitsu.

Еще одна модель на современной схемотехнике — DeepCool DQ750ST.

Избыточная мощность

И, наконец, последний фактор выбора БП, который прослужит много лет — покупка модели с избыточной мощностью. Такой БП будет заметно меньше греться, обороты вентилятора будут минимальны или он будет способен бесшумно работать в пассивном режиме с низким нагревом. Конденсаторы и остальные элементы БП будут работать в комфортных условиях, что продлит их срок службы до максимума. 

Be Quiet System Power 10 — качественный, мощный и не очень дорогой блок питания.

Иногда переплата за лишние 100-200 ватт мощности составляет всего несколько сотен рублей. Например, покупая себе 750-ваттный БП Chieftronic GPU-750FC для ПК среднего уровня энергопотребления, я переплатил всего 800 рублей по сравнению с моделью Chieftronic на 600 ватт. Конечно, избыточная мощность имеет и минусы, например, блок питания с избыточной мощностью большую часть времени будет работать в зоне не самого оптимального КПД, но на моделях с сертификатом 80 PLUS Gold и выше этим можно пренебречь.

Chieftec (BBS-700S) — еще один БП с хорошим запасом мощности для ПК среднего уровня.

Итоги

Итак, качественный блок питания, который способен проработать много лет — это современная, не дешевая модель с высоким КПД от известной фирмы и с длительным сроком гарантии. Выбирая производителя, присмотритесь к моделям от Chieftec, Be quiet!, Super Flower, Seasonic, Cooler Master, Corsair, Fractal Design, Deepcool и Thermaltake.

Super Flower — марка не самая разрекламированная, но БП делает отличные, например Super Flower Leadex III Bronze PRO (SF-750R14HE).

Пишите в комментарии, а какой блок питания стоит в вашем ПК?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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Теги

corsair thermaltake deepcool блок питания fractal design выбор be quiet! chieftec 80 plus super flower
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