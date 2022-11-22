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10 великолепных игр, ради которых я покупал новые видеокарты и не пожалел об этом

За последние 20 лет я много раз делал апгрейд своего ПК или менял видеокарту, чтобы с комфортом пройти новые игры. Но далеко не всякая игра заслуживает таких трат.
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Первый компьютер появился у меня 20 лет и назвать его игровым можно было с большой натяжкой. Процессор Pentium III первых выпусков, 64 МБ оперативной памяти и жесткий диск объемом всего 4.3 ГБ - мне не хватало производительности каждого компонента этого ПК. Но самым слабым местом стала видеокарта - Riva 128, одна из первых видеокарт компании Nvidia, вышедшая в 1997 году, всего с 4 МБ видеопамяти. Эта видеокарта в 2002 году с трудом тянула даже шутеры конца 90-х годов, а проблемные драйвера вызывали разнообразные артефакты, например, щели между текстурами.

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Но в те годы даже обладание таким слабеньким компьютером давало массу положительных эмоций, и я с удовольствием играл в те хиты, которые тянула моя видеокарта: Fallout 2, Diablo II, Heroes of Might and Magic III, Baldur's Gate II: Shadows of Amn, Starcraft, Age of Empires 2: Age of Kings, Аллоды и
Quake II. Но постепенно разрыв между теми играми, что выходили в начале 2000-х, и теми, что позволяла поиграть моя видеокарта, становился все более и более огромным. А игр тогда выходило множество и количество хитов просто зашкаливало - это был золотой век игровой индустрии.

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И в 2003 году я наконец-то накопил на "новую" видеокарту GeForce2 MX200 с 32 МБ видеопамяти, которая стоила по тем временам около 1200 рублей, что было весьма серьезной суммой. Я взял слово "новую" в кавычки потому, что в 2003 году GeForce2 MX200 уже была довольно устаревшей моделью, но зато доступной и достаточно производительной. Новые мощные GeForce3 Ti 500, Radeon 8500 и даже GeForce4 MX440 стоили дорого и многим были просто не по карману.

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GeForce3 Ti 500 - мечта 2003 года

Но и GeForce2 MX200 открыла для меня целый пласт новых игр, в которые можно было хоть с тормозами, но поиграть. Кстати о "тормозах", в те годы мало кто из геймеров задумывался о кадровой частоте и если игра не имела откровенных рывков и лагов, то это вполне устраивало, главное - что игра вообще смогла запуститься на старом железе. 

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Шикарных игр, которые тянула GeForce2 MX 200, было множество: Max Payne, Gothic и Gothic II, Return to Castle Wolfenstein, Thief II: The Metal Age, Empire Earth, The Operative: No One Lives Forever, Deus Ex, Mafia: The City of Lost Heaven, Need for Speed: Hot Pursuit 2, Hitman: Codename 47 и Hitman 2: Silent Assassin. То были сплошные хиты, а графика в них казалась фотореалистичной, я до сих пор помню, как первой запущенной игрой на GeForce2 MX200 была Hitman: Codename 47 и я поражался реалистичным теням и особенно рекой в джунглях, которая выглядела как настоящая.

Но главной моей игрой тогда стала The Elder Scrolls III: Morrowind, которая просто поражала масштабом и глубиной проработки своего мира. Этот мир был еще и очень красив и GeForce2 MX 200 тянула игру с трудом, сейчас я понимаю, что прошел ее со всего 15-20 FPS на экране и на минимальных настройках.

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Системные требования игр в те годы росли как на дрожжах, видеокарты быстро устаревали и уже в конце 2004 года я купил ATI Radeon 9600 PRO за три с небольшим тысячи рублей. Эта видеокарта показала, что такое шейдеры, а список игр, пройденных на ней, был впечатляющим: Doom 3, Half-Life 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Fable: The Lost Chapters, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Grand Theft Auto: San Andreas, Need for Speed Underground, Операция Silent Storm, Thief: Deadly Shadows, Call of Duty 2, Black & White 2, Portal и Heroes of Might and Magic 5. 

Хиты тогда сыпались как из рога изобилия. Но особенно впечатлила игра Far Cry, с ее реалистичной графикой, огромными локациями и правдивой физикой, ставшей потом обязательной для ААА-игр. ATI Radeon 9600 PRO с трудом справлялась с этой красотой, но впечатления это не портило.

Но некоторые игры, слишком тяжелые для ATI Radeon 9600 PRO я стал откладывать для следующего апгрейда, так, например, я отложил The Elder Scrolls IV: Oblivion и Dark Messiah of Might and Magic, но следующий апгрейд случился только в 2008 году, когда я купил недорогую и очень горячую ATI Radeon HD 4850.

У видеокарты было однослотовое охлаждение, 512 МБ видеопамяти, но главное - она была дешевле и в некоторых играх быстрее, чем конкуренты от Nvidia - GeForce 8800GTS 512 Мб и GeForce 9800 GTX. На ATI Radeon HD 4850 было пройдено много хитов, вышедших в 2006-2011 годах: Grand Theft Auto IV, Anno 1404, Titan Quest: Immortal Throne, Metro 2033, S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, BioShock, Dragon Age: Origins, Fallout: New Vegas и, конечно, The Elder Scrolls V: Skyrim. 

Я слишком долго ждал момента, чтобы пройти The Elder Scrolls IV: Oblivion и FlatOut: Ultimate Carnage (гонку, которая требовала шейдеров 3.0), и именно эти две игры стали для меня первыми, пройденными на ATI Radeon HD 4850. Но главной игрой стала Crysis, дававшая совершенно новый уровень графики и геймплея в те годы. Игра ставила на колени любой топовый ПК тех времен и даже сейчас, спустя 15 лет, выглядит очень неплохо.

 

А спустя четыре года, в 2012-м, я купил GeForce GTX 660, но список игр, пройденных на ней, уже не так впечатлял, как раньше, да и игры стали приносить заметно меньше удовольствия. Mass Effect 3,
Grand Theft Auto V, BioShock Infinite, Dishonored, Divinity: Original Sin, Metro: Last Light, Assassin's Creed IV: Black Flag.

Но главной игрой, ради которой покупалась GeForce GTX 660, оказалась Far Cry 3, которая в 2012 игралась очень азартно, а ее идеи, затертые до дыр в 2022 году, тогда еще были свежими.


Но одну игру в то время я не распробовал и отложил на потом. Это была игра Ведьмак 3: Дикая охота и ее я начал проходить на новенькой GeForce GTX 1060, купленной в 2016 году. Эта игра стала для меня наиболее ценной в эмоциональном плане и я погрузился в нее на целых три месяца. И даже теперь, спустя шесть лет, ни одна игра не смогла подарить похожих ощущений. А игр, пройденных на GeForce GTX 1060, оказалось довольно много, несмотря на то, что на этот раз видеокарте пришлось потрудиться, не только рисуя полигоны в играх, но и копая Ethereum в 2017-2018 и 2021 годах.

Divinity: Original Sin 2, Dishonored 2, Dying Light, Doom Eternal, Anno 1800, Death Stranding, Deus Ex: Mankind Divided, Frostpunk, Wolfenstein II: The New Colossus, Grim Dawn, Assassin’s Creed Odyssey - вот неполный список хитов, пройденных на GeForce GTX 1060.

И, наконец, видеокарта, стоящая сейчас у меня в ПК - GeForce RTX 3060, купленная в конце февраля 2022 года за умопомрачительную сумму в 70000 рублей. Это оказалась самая дорогая "железка" для ПК, которую я покупал, и при этом принесшая довольно мало положительных эмоций. Но пара недель в Horizon Zero Dawn показали, что даже устав от игр и ПК-железа, еще можно получить от них эмоции, похожие на те, что получал 20 лет назад.

Еще я успел пройти на GeForce RTX 3060 Metro Exodus, The Outer Worlds, несколько старых шутеров и наиграть пять месяцев в Anno 1800, не считая стратегий, в которые играю уже годами: Heroes of Might and Magic III и V, Disciples II: Dark Prophecy и They Are Billions.

Итоги

Как видите, по моему игровому опыту вполне можно проследить развитие игровой индустрии за последние 20 лет. Количество хитов становится все меньше, революционные идеи набивают оскомину, а главное - даже потратив на видеокарту очень большую сумму, совсем не факт, что вы получите удовольствие от новых игр. Но в конце 2022 года видеокарты продолжают дешеветь и создается ощущение, что еще через полгода их будут продавать на вес. GeForce RTX 3060 в Ситилинке стоит всего 36990 рублей, но для большинства геймеров вполне хватит и более недорогих Radeon RX 6650XT или GeForce RTX 3050.

Пишите в комментарии, а какие игры для вас стали самыми главными и запоминающимися?  

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