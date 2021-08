Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Из-за пандемии коронавируса и майнинг бума рост цен на компьютерное железо в 2021 году просто беспрецедентный, а особенно подорожали видеокарты, взлетев в цене в два-три раза. И что самое печальное, они дорожают прямо сейчас, ведь курс биткоина растет и вновь превысил планку в $50000. Такой высокий курс биткоина тянет за собой вверх остальные криптовалюты и майнеры готовы покупать видеокарты даже по сегодняшним бешеным ценам.

Самая недорогая GeForce RTX 3060 теперь стоит в Ситилинке 79900 рублей и, скорее всего, цена продолжит расти и дальше.

Подскочили в цене и более бюджетные видеокарты. Самая недорогая модель GeForce GTX 1050 Ti стоит уже 22990 рублей.

А, чтобы получить GeForce GTX 1660, придется расстаться с 44990 рублей.

Совсем недавно за такие цены можно было купить игровой ПК полностью и многие пользователи остались без апгрейда в 2021 году, а если курс биткоина не обрушится, то и в 2022 году. Я долгое время пользовался только устаревшими бюджетными видеокартами и на своем опыте знаю, как тяжело остаться без возможности играть в новые игры надолго. И в этом блоге постараюсь рассказать про все способы облегчить это состояние.

Старые игры

Самый простой способ перестать думать о слабой видеокарте и древнем ПК - старые игры. Достаточно встроенной видеокарты Intel HD Graphics 630 или GeForce GTS 450 со вторичного рынка за 1500 рублей и вам будет доступен огромный пласт игр примерно до 2012-2014 годов выпуска.

Fallout 2 и Fallout: New Vegas, Heroes of Might and Magic III и V, Disciples II: Dark Prophecy, Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls V: Skyrim, BioShock Infinite и Dead Space 2, Grand Theft Auto V и Portal 2 - этот список отличных игр можно продолжать бесконечно.

Ирония судьбы состоит в том, что лучшие игры всех времен вышли очень давно, а сейчас мы играем лишь в очень вторичные экземпляры, растерявшие свое очарование и атмосферу. Бесконечный вал ремейков и переизданий старых игр очень хорошо показывает то, что игровая индустрия находится в глубочайшем тупике и кризисе.

Найти долгоиграющую игру

Некоторые игры могут затянуть очень надолго, прохождение The Elder Scrolls V: Skyrim или постройка и заселение огромных городов в Anno 1404 и Cities: Skylines может увлечь на месяцы, и вы даже не будете вспоминать про то, что ваша игра не тянет Cyberpunk 2077. Огромное время прохождения могут дать партийные RPG и тактические игры.

Не читать компьютерные форумы и не смотреть цены на видеокарты в магазинах

Я думаю, что вы наверняка замечали, что стоит несколько дней полазить на компьютерном форуме, посвященном видеокартам, где пользователи пишут про разгон и настройку, почитать обзоры и вам нестерпимо хочется купить видеокарту, особенно если вы давно мечтали об апгрейде. Так вот, лучше отказаться от этих занятий, выполняя другие пункты из этого блога и сами не заметите, как случайно увидите GeForce RTX 3060 за 32000 рублей в Ситилинке.

Переключиться на другие занятия и временно отказаться от игр полностью

Для нас с вами, геймеров и компьютерных энтузиастов, будет трудно представить, что большая часть населения планеты никогда не слышала про Red Dead Redemption 2 или Horizon Zero Dawn и совершенно не беспокоится по поводу цен на видеокарты. Даже люди проводящие по восемь часов за работой на ПК в офисах часто совершенно не интересуются продвинутыми компьютерными играми и вполне удовлетворяются Zuma Deluxe или пасьянсами.

Да, свет не сошелся клином на играх и можно прожить и без них долгое время. Вместо них можно найти другие способы увлечь себя за ПК, например, просмотр фильмов и сериалов, освоение новых профессий: программирование, веб-дизайн или рисование. Такой отдых от игр впоследствии даст вам новые эмоции и азарт, когда вы вернетесь к ним.

Понять, что мы покупаем возможность играть в игры, а не видеокарту

Пара моих друзей купили в прошлом году мощные ПК с видеокартами GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080, поиграли в новые игры с месяц без особого интереса и опять вернулись в онлайн-игры: World of Warcraft и PlayerUnknown's Battlegrounds. По сути, за цену этих мощных ПК они купили месяц игры в игры, которые им не особо понравились.

Размышления об этом переворачивают ситуацию с ног на голову - ведь одно дело купить GeForce RTX 3060, а совсем другое - купить возможность прохождения Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator, Mafia: Definitive Edition или Assassin’s Creed Вальгалла на ближайшие месяцы за 80000 рублей. Готовы ли вы отдать такую сумму за набор игр, которые не можете пройти сейчас? Я - точно нет, и это сразу отбивает желание купить новую видеокарту.





Надеюсь, этот блог поможет вам взглянуть на ситуацию с видеокартами в 2021 году с другой стороны. Пишите в комментарии, а как обстоит дело с видеокартами у вас?