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За что я люблю блоги, так это за живое общение с моими читателями. Читатели для меня являются неистощимым ресурсом, генерирующим новые идеи и указывающим мне на мои ошибки.

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К сожалению, я не могу ответить каждому в комментариях, но прочитываю абсолютно все.

Вот и в этот раз, читая ваши комментарии к блогу "Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF", я наткнулся вот на такую критику.

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Я решил не ждать еще месяц, а то и два, выхода Windows 10 2004, а сравнить считающуюся одной из самых быстрых и стабильных версий Windows 10 - 1607 LTSB с Windows 7.

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К сожалению, поддержка обычной версии Windows 10 1607 давно закончена, но мы можем спокойно попробовать пробную версию Windows 10 1607 LTSB, которую дают на три месяца. Я, как ярый противник пиратства программного обеспечения, именно так и сделал.

Кстати о быстроте и стабильности. Именно версию Windows 10 1607 я считаю идеальной. В ней собрались все технические новшества, за которые мы так любим Windows 10, но она еще не стала распухать от ненужных функций и багов, как последующие версии Windows 10.

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А технически Windows 10 1607 намного ушла от Windows 7. В Windows 7 используется древний Windows Display Driver Model версии 1.1. А в Windows 10 1607 - версия 2.1. Именно версия WDDM 2.1 принесла самые существенные изменения в драйвера - поддержку Shader Model 6.0, обязательную для DirectX12 12.0 и 12.1.

Даже Windows 8.1 с WDDM версии 1.3 заметно оторвался в некоторых играх от Windows 7. Я до сих пор помню форумные баталии по поводу Battlefield 4, где Windows 8.1 опережал Windows 7 в среднем на 20%.





Казалось бы, Windows 10, с ее DirectX12 должна "рвать" Windows 7 как Тузик грелку, особенно в новых играх, однако на практике все не так просто. И я сейчас вам это покажу.









Однако, прежде еще хочу заострить ваше внимание на одной проблеме. А именно, на недоверии некоторых читателей, которым кажется, что нам, блогерам, больше нечего делать, как подтасовывать результаты.

В блоге "Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF", были придирки к температуре видеокарты. Ну это же смешно! Вы что думаете, что я, чтобы получить такую температуру, засовывал компьютер в морозилку или лил на него жидкий азот?

Конечно же нет! Большинство моих компьютерных сравнений и экспериментов я делаю лично для себя. И только потом оформляю их в виде блогов.

Вот и сейчас, сталкивая лбами Windows 7 и Windows 10 1607 LTSB я в первую очередь решаю для себя: стоит ли оставить Windows 10 1607 LTSB второй системой на компьютере для новых игр, особенно с DirectX12.

Тем более, что об обоих участниках сегодняшнего тестирования у меня только приятные впечатления.

Но, приступим к тесту. Обе системы чистые, свежеустановленные, без твиков и оптимизаций, с последними обновлениями. Версия видеодрайвера немного отличается, но в 445.87 не было никаких оптимизаций для старых игр. Версии игр одинаковые.









Напомню конфигурацию компьютера:



AMD Ryzen 5 1600 AF в разгоне до 4000 МГц.

Материнская плата MSI B450-A PRO MAX.

2х16 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC на 3333 МГц с ужатыми таймингами.

MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6 Гб без разгона, но с оборотами вентиляторов, зафиксированными на 1500 в минуту.

Все игры установлены на SSD SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0BW емкостью 1Тб.





Начнем с синтетики. В Windows 7 в 3DMark 11 с профилем (X) "Экстрим" я получил 6066 очков.





В Windows 10 1607 LTSB - 6041. Разница меньше 1%.





В 3DMark Fire Strike под Windows 7 я получил 11498 очков, из них по графике 12959.





В 3DMark Fire Strike под Windows 10 1607 LTSB я получил 11762 очка, из них по графике 13406.





Разница в 2.2% по очкам и 3.4% по графически очкам в пользу Windows 10 1607 LTSB.





Перейдем к играм.

Assassin's Creed Odyssey под Windows 7.

Assassin's Creed Odyssey под Windows 10 1607 LTSB.





Тут явный паритет с небольшим преимуществом Windows 7. Что очень неожиданно, ведь игра довольно новая.





Age of Empires II Definitive Edition под Windows 7.

Age of Empires II Definitive Edition под Windows 10 1607 LTSB.

15.6% в пользу Windows 10 1607 LTSB! Игра даже на глаз шла заметно плавнее.





Rise of the Tomb Raider под Windows 7.





Rise of the Tomb Raider под Windows 10 1607 LTSB в DirectX11.

Практически паритет.



Rise of the Tomb Raider под Windows 10 1607 LTSB в DirectX12.

Провал производительности в DirectX12 на 5% и полное заполнение памяти GeForce GTX 1060 6 Гб без какого-либо видимого мной улучшения качества картинки.





Shadow of the Tomb Raider под Windows 7.





Shadow of the Tomb Raider под Windows 10 1607 LTSB в DirectX11.

Паритет.

Shadow of the Tomb Raider под Windows 10 1607 LTSB в DirectX12.

Производительность под DirectX12 ниже на 6.5%.





Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm под Windows 7.





Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm под Windows 10 1607 LTSB в DirectX11, Windows 7 впереди на 2%.





Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm под Windows 10 1607 LTSB в DirectX12.

Windows 10 1607 LTSB в DirectX12 проиграла на 10.4%.





Итоги.



Как видите, все не так однозначно, как думают некоторые комментаторы. Им легко написать "виндовс 10 топ! ко-ко-ко!", и не нужно учитывать то, в какие игры вы играете и какая видеокарта у вас стоит.

В моем случае есть провал производительности в DirectX12. Несмотря на кучу сменившихся Windows Display Driver Model и обещания прибавки производительности в DirectX12, по факту Windows 10 сливает древней Windows 7 образца 2009 года!



Но, в Age of Empires II Definitive Edition я теперь буду играть под Windows 10.





Пишите в комментарии, как на ваших компьютерах обстоит дело с разницей в производительности игр в Windows 10 и Windows 7.