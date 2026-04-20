7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году

Как оказалось, на рынке есть несколько отличных моделей процессоров с ценой от 7500 до 18000 рублей, которые позволят вам собрать оптимальный игровой ПК.
2026 год - не лучшее время для сборки игрового ПК. Дефицит оперативной памяти, взвинтивший цены на ОЗУ для ПК и ноутбуков, и не думает идти на спад, вдобавок почти вдвое дороже стали стоить SSD-накопители самых ходовых объемов. Надеяться на то, что цены вернуться к комфортному уровню середины 2025 года не стоит, похоже, кризис на рынке электроники с нами надолго. И, если вы давно планировали апгрейд игрового ПК или покупку нового, то ждать лучших времен не стоит, ведь пока дефицит не особо затронул материнские платы или видеокарты.

Начинать подбор конфигурации любого игрового ПК стоит с процессора, ведь именно он определит то, какую видеокарту вы сможете эффективно использовать в нем, и то, какой блок питания и какая система охлаждения потребуется для вашего компьютера. И в 2026 году многие геймеры останавливаются на выборе бюджетных конфигураций игрового ПК, ведь оперативная память DDR5 для мощных сборок стоит слишком дорого, делая производительный компьютер самой настоящей роскошью.

Изображение: Hardware Unboxed

Но, если не выкручивать настройки игр на максимум, обойтись без трассировки лучей и ограничиться кадровой частотой в 60 FPS, то выясняется, что все новые игры можно пройти на весьма недорогом «железе». И сегодня мы с вами посмотрим на лучшие процессоры для недорогого компьютера, на базе видеокарт GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, Radeon RX 7600 или Radeon RX 9060 XT и оперативной памяти DDR4.

Ryzen 5 5500

Начнем мы с платформы AM4 и первым претендентом на основу бюджетной игровой сборки станет шестиядерник Ryzen 5 5500, появившийся на рынке в 2022 году. По игровой производительности он немного обходит своего предшественника - Ryzen 5 3600, но может работать с более высокочастотной оперативной памятью, легко разгоняется и отличается высокой экономичностью. Его энергопотребление в играх будет составлять примерно 50 ватт и это позволит вам сэкономить на кулере и использовать самую дешевую материнскую плату без радиаторов на цепях питания.

Ахиллесова пята Ryzen 5 5500 - наличие шины PCI Express всего лишь третьей версии, что заметно сужает выбор видеокарт, способных работать с этим процессором без потери драгоценных для бюджетной игровой сборки FPS. Вам понадобится видеокарта с 16 линиями PCI Express для подключения, а это или старенькие GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 с «Авито» или новая Radeon RX 9060 XT. Эти модели потеряют минимум FPS, работая с шиной PCI Express 3.0 в связке с Ryzen 5 5500.

Ryzen 5 5600

Подобной проблемы нет у старшего брата Ryzen 5 5500 - шестиядерного процессора Ryzen 5 5600. Он оснащен шиной PCI Express 4.0 и при использовании в материнской плате с чипсетом AMD B550 будет без проблем работать с видеокартами GeForce RTX 4060, GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и Radeon RX 7600, имеющими только восемь линий PCI Express для подключения.

Еще в плюсы этой модели по сравнению с Ryzen 5 5500 можно записать более высокие частоты и наличие в два раза большего объема кэша третьего уровня, которого у этого процессора 32 МБ. Такой объем кэша L3 позволяет Ryzen 5 5600 в некоторых процессорозависимых играх обгонять даже более новые процессоры для платформы AM5, например - Ryzen 5 8400F.

Ryzen 5 5600X

Шестиядерный процессор Ryzen 5 5600X отличается от Ryzen 5 5600 только более высокой частотой, и в играх заметить на глаз прибавку в 200 МГц вам не удастся. Но, если разница в цене между этими моделями будет невысокой, то несколько сотен рублей вполне можно переплатить.

Ryzen 7 5700X

Проблема платформы AM4 в том, что, если вы хотите получить игровую производительность заметно больше той, что дадут шестиядерники Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, вам придется смотреть в сторону процессоров, оснащенных большим объемом 3D V-Cache: Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D и недавно появившийся в продаже Ryzen 5 5500X3D. Да, на дворе 2026 год, а новые процессоры для платформы AM4 продолжают появляться.

Изображение: Hardware Unboxed

Но эти модели слишком дороги и за их стоимость можно найти немало более универсальных процессоров от Intel, способных работать с оперативной памятью DDR4, например, Core i5-13600K или Core i5-14600K. Но, если вы не только играете, но и работаете за ПК, то есть способ повысить его производительность в рабочих задачах, а в играх получить более плавный и стабильный FPS без сильной переплаты. Это сборка ПК на базе восьмиядерника Ryzen 7 5700X, модели, которая выглядит гораздо более интересной в перспективе, чем шестиядерные модели.

Core i3-12100F

Теперь можно перейти к продукции конкурента, компании Intel, и выбрать несколько самых выгодных моделей процессоров для платформы LGA 1700. Игровая сборка на базе процессора Core i3-12100F с материнской платой на чипсете Intel H610 позволит вам установить рекорд экономии, ведь это один из самых дешевых достаточно актуальных процессоров на сегодняшний день. Да, у него всего четыре ядра и восемь потоков, но зато есть поддержка шины PCI Express 4.0, а энергопотребление еще ниже, чем у Ryzen 5 5500.

Для многих игр еще вполне хватает четырех, достаточно быстрых ядер, и если вам удастся найти в продаже более новые Core i3-13100F и Core i3-14100F с небольшой, по сравнению с Core i3-12100F, переплатой, то вы получите еще больше производительности на ядро.

Core i5-12400F

Более оптимальным выбором выглядит шестиядерный процессор Core i5-12400F, эта модель стоит дороже четырехъядерников LGA 1700 и потребует более производительного кулера и не самой дешевой материнской платы, но в играх этот процессор показывает себя гораздо лучше. Он без проблем способен работать даже с довольно мощной видеокартой GeForce RTX 5060, да и сборка ПК с Core i5-12400F и видеокартами GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ или даже GeForce RTX 5070 тоже имеет смысл.

Core i5-12600KF

Но платформа LGA 1700 хороша тем, что позволяет собрать ПК с довольно высокой процессорной производительностью за доступную сумму, обогнав по соотношению цена/FPS любые модели для платформы AMD AM4. Например, на базе процессора Core i5-12600KF, который стоит дешевле 18000 рублей, но выдает отличную производительность на ядро, а вдобавок к шести основным ядрам имеет еще и четыре энергоэффективных. Минус у этой модели только один - довольно высокое энергопотребление.

Итоги

Как видите, в 2026 году все еще можно найти выгодные модели процессоров для сборки бюджетного игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 с ценой от 7500 до 18000 рублей. Все они не самые новые, но все еще широко присутствующие в продаже в магазинах и маркетплейсах. В конце блога, как обычно, я предложу вам прочитать три последние записи в нем:

