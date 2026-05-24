Архитектура Alder Lake побеждает Zen 3 в игровой нагрузке за счет более высокого IPC

Многие геймеры с ограниченным бюджетом рассматривают к покупке недорогие CPU с ценой до $100. И здесь приходится выбирать фактически только из двух вариантов — Core i3-12100F и Ryzen 5 5500. Оба из них поддерживают DDR4 и могут быть установлены в материнские платы начального уровня, а значит, стоимость сборки в обоих случаях будет примерно равная.

Конечно, существует также чуть более дорогой Core i3-14100F, но, как показывает практика, разница между ним и Core i3-12100F не великая. Они построены на одной архитектуре, а микроскопический прирост обеспечивается за счет немного более высоких частот.

Проведенные порталом Tom's Hardware тесты наглядно показывают, что Core i3-12100F в играх обходит Ryzen 5 5500 в среднем на 8%. Прирост без упора в GPU составляет 7,7% — 99,1 FPS против 92 FPS. В то же время при использовании более народной видеокарты GeForce RTX 4060 разница по частоте кадров увеличивается до 8,5% — 79 FPS против 72,8 FPS.

Конечно, Core i3-12100F не всегда выходит победителем. Например, в Counter-Strike 2 Ryzen 5 5500 демонстрирует 1,5%-е преимущество над соперником, а в более реалистичном сценарии процессоры почти сравниваются — модель от AMD отстает на несущественные 1,2%.

Кроме того, Ryzen 5 5500 значительно отрывается вперед в многопоточной нагрузке. В Cinebench 2024 он уходит от Core i3-12100F на внушительные 22,7% и проигрывает заметно более дорогому Core i5-12400F всего на 11,1%.

