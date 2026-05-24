Стриминговый сервис приобрёл права на показ научно-фантастического фильма «Per Aspera Ad Astra» с Диланом Ваном (Dylan Wang) в главной роли. Релиз состоится в июне

Лента появится в каталоге стриминговой платформы в большинстве крупных регионов.

Режиссером выступила Хан Янь (Han Yan). Главные роли исполнили популярный китайский актёр Дилан Ван, известный по фильмам «Метеоритный сад» (Meteor Garden) и «Любовь между феей и дьяволом» (Love Between Fairy and Devil), а также Виктория Сон (Victoria Song) — участница южнокорейской группы f(x), снявшаяся в картинах «Найди себя» (Find Yourself) и «Любовник или незнакомец» (Lover or Stranger).

Изображение: CMC Pictures

Действие разворачивается в недалёком будущем на борту космического корабля для освоения далекой планеты. На борту используется система виртуальных сновидений «Sweet Dreams LM», которая позволяет людям в анабиозе погружаться в персонализированные миры без вреда для нервной системы.

Неожиданно ситуация выходит из-под контроля. Кризис в работе системы угрожает жизням экипажа и запирает их в собственных меняющихся снах. Администратор системы Сюй Тяньбяо, которого играет Дилан Ван, вынужден объединиться с капитаном корабля Ли Сименг (Виктория Сон), чтобы спасти застрявших в сновидениях. Дуэту предстоит погрузиться в виртуальные миры, где реальность постоянно меняется.

В Китае картина вышла в прокат в период празднования Китайского Нового года. Теперь, спустя несколько месяцев после кинопремьеры, Netflix получил эксклюзивные права на международную трансляцию.