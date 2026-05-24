Редакция Carscoops увидела объявление о продаже Toyota Century в Москве и решила рассказать читателям о необычной ситуации.

Сотрудники Daily Motor нашли на Auto.ru предложение от московского автосалона Royal Motors. Продается внедорожник Toyota Century 2024 года с левым рулем и пробегом 2100 км. Цена — 52,9 млн рублей. В редакции Carscoops обратили на это внимание и подготовили материал для своих читателей.

Изображение: Auto.ru

В Японии новый Century стартует от 27 млн иен, что примерно 12,08 млн рублей по курсу ЦБ на 24 мая 2026 года. Российский дилер просит за подержанную машину 52,9 млн рублей. Получается, что цена на российском рынке выше японской в 4,4 раза.

Изображение: Auto.ru

реклама

При этом в Москве за такие деньги можно купить подержанный Rolls-Royce Cullinan Series II. Иначе говоря, Toyota на российском «сером» рынке обогнала по стоимости британский люксовый внедорожник.

Читайте: В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками





Автомобиль, который нашли на Auto.ru, полностью черный, оснащен 22-дюймовыми дисками с красными суппортами. В салоне — коричневая кожа, алькантара на потолке, четыре раздельных сиденья. Задние кресла имеют массаж, вентиляцию, подогрев и электроподставки для ног. Есть также премиальная аудиосистема, стеклянная крыша, четырехзонный климат-контроль и стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажника. Затемняющихся задних окон в этой версии нет — такая опция появилась только в 2025 году.

Техническая начинка: платформа TNGA-K, 3,5-литровый гибрид V6 мощностью 406 л.с., вариатор e-CVT и полный привод E-Four Advanced. Батарея емкостью 21,3 кВт·ч позволяет проехать на электричестве до 69 км.

Читайте: Опечатка на аукционе подняла ставку за Acura NSX на $100000 и приостановила торги на несколько дней





Параллельный импорт остается узким каналом поставок. Именно по такой схеме машина попала в Россию. На рынке можно найти и другое предложение: внедорожник Century 2025 года с левым рулем от дилера AutoKing, двухцветный, за 38,5 млн рублей. Самый доступный Century в России, который нашло издание Carscoops — классический седан первого поколения 1982 года, его продают за 6,5 млн рублей.

Изображение: Auto.ru



