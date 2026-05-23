Две модели наушников Soundcore — Liberty 5 Pro и Liberty 5 Max — официально установили мировой рекорд. Книга рекордов Гиннесса признала их лучшими по качеству передачи голоса во время телефонных разговоров.

В новых наушниках Soundcore сделали ставку не только на звук, но и на качество связи. Для беспроводных моделей это редкий случай, когда именно звонки выводят устройство в заголовки, а не только музыка или шумоподавление.

Книга рекордов Гиннесса официально признала Liberty 5 Pro и Liberty 5 Max наушниками с самым четким звучанием телефонных звонков в мире. Такой результат обеспечил новый чип Thus AI от Anker, который использует матрицу из десяти датчиков: восьми микрофонов и двух сенсоров костной проводимости для фиксации вибраций черепа и захвата голоса. Эта система помогает отделять речь пользователя от фонового шума и делает наушники пригодными для разговоров даже в шумной обстановке.

Производитель заявляет более глубокое активное шумоподавление по сравнению с Liberty 4 Pro: система обрабатывает звук до 384 тысяч раз в секунду и подстраивает кривую подавления под изменения окружения. В наушниках есть режим прозрачности и режим Easy Chat для коротких разговоров без снятия наушников.

По части звука Liberty 5 поддерживают HearID 5.0, создающий персональный профиль эквалайзера на основе теста слуха, а также кодек LDAC и ИИ-алгоритмы восстановления деталей после сжатия по Bluetooth. Встроенное голосовое управление позволяет переключать треки, регулировать громкость, управлять звонками и режимами шумоподавления.

Отдельно выделяют кейсы с небольшими встроенными экранами: у Liberty 5 Pro стоит TFT LCD, а у Liberty 5 Max — OLED-дисплей большего размера. Модель Max дополнительно умеет записывать и расшифровывать совещания, отмечать участников и формировать для них списки задач, а обе версии поддерживают ИИ-перевод. Заявленное время работы достигает 6,5 часа от одного заряда и до 28 часов с кейсом, плюс есть Bluetooth Multipoint для одновременного подключения к двум устройствам и быстрого переключения между ними.