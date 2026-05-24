Легендарный процессор до сих пор тянет часть современных игр

Процессор AMD FX-6300, который после своего выхода стал одним из самых популярных и народных, проверили в современных играх. Исследование позволило показать, насколько легендарный CPU актуален в условиях 2026 года, когда нагрузка кратно выросла.

Изображение: ChatGPT

Для получения максимальной производительности процессор AMD FX-6300 оперативно разогнали до предела, доступного на воздушном охлаждении. Итоговая частота процессора составила 4,8 ГГц при напряжении 1,418 В с калибровкой под очень высокой нагрузкой.

Северный мост и шину Hyper-Transport также оверклокнули до 2600 МГц, а оперативную память DDR3 разогнали до 2133 МГц с таймингами 9-9-9-27-38 при напряжении 1,6 В. Энергосберегающие функции CPU были, естественно, отключены.

Изображение: Youtube-канал Adrian's Tech Base

Сбор показаний осуществлялся при помощи карты захвата Razer Ripso HD, так что запись геймплея не оказывала влияния на фреймрейт. Все тесты проводились в разрешении 1080p.

И первой на очереди стала новомодная Forza Horizon 6. AMD FX-6300 в паре с GeForce RTX 3070 смог выжать в данной игре 33 FPS в среднем без разгона, а с разгоном частота кадров достигла 48 FPS. При этом минимальный 1% фреймрейт не упал ниже 35 FPS, а 0,1% — ниже 21 FPS.

В еще одном AAA-хите последних лет, Clair Obscur: Expedition 33, процессор смог выдать относительно комфортные 38,5 AVG FPS. Результаты в других играх получились следующие:

Dying Light: The Beast — 69,4 FPS

Counter-Strike 2 — 166,2 FPS

Red Dead Redemption 2 — 45,4 FPS

Assassin’s Creed Valhalla — 67 FPS

Fortnite — 125,6 FPS

Euro Truck Simulator 2 — 52,9 FPS

Hogwarts Legacy — 40,2 FPS

GTA Online Enhanced — 52 FPS

War Thunder — 93,1 FPS

Shadow of the Tomb Raider — 83 FPS

Cyberpunk 2077 (RT medium, DLSS Q) — 31,6 FPS

Frostpunk — 59,4 FPS

Прирост от разгона CPU в синтетических бенчмарках 3DMark Fire Strike и Time Spy составил 26,4% и 18,1% соответственно. В конце обзора был сделан вывод, что вместо FX-6300 лучше взять FX-83X0, если нужно пересидеть на платформе AM3+. И в современных условиях при сборке ПК с нуля желательно присмотреться как минимум к Ryzen 1-го поколения.

