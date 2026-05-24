Процессор AMD FX-6300, который после своего выхода стал одним из самых популярных и народных, проверили в современных играх. Исследование позволило показать, насколько легендарный CPU актуален в условиях 2026 года, когда нагрузка кратно выросла.
Для получения максимальной производительности процессор AMD FX-6300 оперативно разогнали до предела, доступного на воздушном охлаждении. Итоговая частота процессора составила 4,8 ГГц при напряжении 1,418 В с калибровкой под очень высокой нагрузкой.
Северный мост и шину Hyper-Transport также оверклокнули до 2600 МГц, а оперативную память DDR3 разогнали до 2133 МГц с таймингами 9-9-9-27-38 при напряжении 1,6 В. Энергосберегающие функции CPU были, естественно, отключены.
Сбор показаний осуществлялся при помощи карты захвата Razer Ripso HD, так что запись геймплея не оказывала влияния на фреймрейт. Все тесты проводились в разрешении 1080p.
И первой на очереди стала новомодная Forza Horizon 6. AMD FX-6300 в паре с GeForce RTX 3070 смог выжать в данной игре 33 FPS в среднем без разгона, а с разгоном частота кадров достигла 48 FPS. При этом минимальный 1% фреймрейт не упал ниже 35 FPS, а 0,1% — ниже 21 FPS.
В еще одном AAA-хите последних лет, Clair Obscur: Expedition 33, процессор смог выдать относительно комфортные 38,5 AVG FPS. Результаты в других играх получились следующие:
- Dying Light: The Beast — 69,4 FPS
- Counter-Strike 2 — 166,2 FPS
- Red Dead Redemption 2 — 45,4 FPS
- Assassin’s Creed Valhalla — 67 FPS
- Fortnite — 125,6 FPS
- Euro Truck Simulator 2 — 52,9 FPS
- Hogwarts Legacy — 40,2 FPS
- GTA Online Enhanced — 52 FPS
- War Thunder — 93,1 FPS
- Shadow of the Tomb Raider — 83 FPS
- Cyberpunk 2077 (RT medium, DLSS Q) — 31,6 FPS
- Frostpunk — 59,4 FPS
Прирост от разгона CPU в синтетических бенчмарках 3DMark Fire Strike и Time Spy составил 26,4% и 18,1% соответственно. В конце обзора был сделан вывод, что вместо FX-6300 лучше взять FX-83X0, если нужно пересидеть на платформе AM3+. И в современных условиях при сборке ПК с нуля желательно присмотреться как минимум к Ryzen 1-го поколения.
