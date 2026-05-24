Там их компании должны продемонстрировать технологии следующего поколения

Около недели остаётся до начала выставки Computex 2026, которая стартует 2 июня. Одним из крупнейших участников этого мероприятия станут одни из ведущих мировых технологических компаний, NVIDIA и AMD. Неудивительно, что руководящие ими Дженсен Хуанг и Лиза Су посетят выставку лично, причём они уже прибыли на неё заранее.

Основные мероприятия будут проходить в Наньганском квартале. Там находятся два масштабных выставочных зала, в которых разместятся сотни стендов, демонстрирующих новейшие разработки компаний.

Дженсен Хуанг в интервью журналистам рассказал, что ожидает как можно скорее встретиться с генеральным директором компании TSMC. Также он планирует посетить мероприятие Meet-a-Claw с разработчиками автономных агентов.

NVIDIA начнёт своё мероприятие в рамках выставки 1 июня в 11:00 по местному времени. Ожидается, что значительная его часть будет посвящена искусственному интеллекту. Также на анонсы могут рассчитывать обычные потребители.

Лиза Су в интервью также упомянула TSMC, сообщив, что рассчитывает углубить сотрудничество с этой компанией. Американский производитель уже начал выпускать чипы EPYC Venice на техпроцессе 2 нм на предприятиях TSMC. Они должны быть сосредоточены на искусственном интеллекте, но что-то может быть подготовлено и для потребительского сегмента.