Razg0n_blog
На 14-летней Radeon HD 7770 с 1 ГБ GDDR5 смогли запустить актуальные игры
Среднебюджетная видеокарта из 2012 года не спасовала перед современными AAA-проектами
Блогер с Youtube-канала Budget-Builds Official приобрел с eBay хорошо сохранившийся экземпляр Sapphire Radeon HD 7770 VAPOR-X GHz EDITION OC 1GB GDDR5 и решил проверить, что она сможет показать в реалиях 2026 года. Видеокарта пришла с оригинальной коробкой и находилась практически в идеальном состоянии.

Изображение: Youtube-канал Budget-Builds Official

Далее энтузиаст установил модифицированный драйвер, поэтому в GPU-Z карта отображалась как Radeon R7 250X. Впрочем, обе вариации фактически идентичны и несут на борту один и тот же графический процессор Cape Verde XT с 640 потоковыми процессорами, 40 TMU и 16 ROP.

Далее последовали тесты, из которых стало понятно, что карта тянет не только старые игры, но и актуальные многопользовательские проекты. Например, в Counter-Strike 2 в 1080p на низких настройках удалось выжать приличные 92 FPS, при этом минимальная частота кадров не упала ниже 72 FPS. Остальные цифры в современных тайтлах получились следующие:

  • GTA V Enhanced — 42 / 35 FPS
  • Counter-Strike 2 (720p) — 138 / 101 FPS
  • Arc Raiders (720p) — 33 / 26 FPS
  • PUBG (900p) — 44 / 33 FPS
  • BeamNG (720p) — 36 / 28 FPS

Изображение: Youtube-канал Budget-Builds Official

Блогер даже смог запустить Cyberpunk 2077, правда в разрешении 800x600 и с 28 FPS в среднем. Многие геймеры-олдфаги посчитают подобную конфигурацию более чем достаточной для комфортной игры. Поэтому можно сказать, что Radeon HD 7770 справляется с некоторыми тяжелыми AAA-блокбастерами современности.

К сожалению, в целом Radeon HD 7770 все же устарела, причем не только по аппаратной части, но и по программной — модифицированные драйверы конфликтуют с античит-системой Fortnite, из-за чего последняя вылетает. Но в любом случае, результаты впечатляющие, если оценивать их с точки зрения еще более старших поколений GPU, которые зачастую не могли запустить игры, вышедшие всего пару лет назад.

#radeon #бенчмарк #hd 7770
Источник: youtube.com
