Вроде бы совсем недавно, всего полгода назад, SSD стоили так дешево, что задумываться о том, чтобы экономить их ресурс, стал бы очень бережливый пользователь ПК. Даже я, экономящий каждую копейку при выборе комплектующих, устал от постоянных потрескиваний и похрустываний жесткого диска объемом 2 ТБ, который работал в паре с SSD, и купил недорогой SSD-накопитель, что называется, «на убой». Под скачивание больших файлов из интернета и работу с домашней коллекцией фото и видео перед тем, как записать ее на жесткие диски для долговременного хранения.

Которые для этих целей у меня стоят большую часть времени отключенными, а подключаются через специальную плату управления питанием SATA-устройств. И еще парочка HDD стоит в док-станции и подключается по мере надобности. И вот в сентябре 2025 года я купил SSD объемом аж 1 ТБ только для того, чтобы скачивать на него большие файлы из интернета и кодировать видео. Это был бюджетный SATA SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, и обошелся он мне с учетом бонусов всего в 5000 рублей, а без них его цена составляла около 5800 рублей.

Примерно столько же, 5600–5900 рублей, в сентябре 2025 года стоили SSD-конкуренты такого же объема с интерфейсом SATA — бюджетные Netac NT01N600S, Radeon R3 R3SL1024G2, Apacer AS350 PANTHER, Apacer AS350X, A-Data Ultimate SU650 или WD Green [WDS100T3G0A]. Скорости записи у большинства из них невысокие, SLC-кэш маленький, ресурс перезаписи (TBW) тоже небольшой и составляет примерно 600 ТБ. И хотя у моей модели тоже заявлен ресурс в 600 ТБ, в реальности он гораздо меньше. Вот на этом скриншоте с запущенной утилитой CrystalDiskInfo видно, что на SSD записано 9626 ГБ информации и при этом истрачено уже 3% его ресурса.

И нетрудно посчитать, что такими темпами ресурс GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD исчерпается уже при записи примерно 320 ТБ информации. А на сайте производителя указано, что гарантия на этот SSD составляет пять лет или до полного исчерпания ресурса SSD. А я именно из-за гарантии в пять лет и обратил внимание на эту модель. Обидно, но что же, мало кто читает данные с сайта производителя перед покупкой, а на карточке товара в магазине таких нюансов указано не было.

Стоит у меня в ПК еще один SSD с интерфейсом SATA, но по скорости и надежности он намного превосходит бюджетник от GIGABYTE. Это Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ, купленный в начале 2020 года, и ему уже стукнуло шесть лет. За этот долгий срок на него было записано всего 22729 ГБ данных, и ресурс у него уменьшился всего лишь на 3%, как и у GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, хотя в характеристиках заявлена такая же цифра в 600 ТБ. Но это уже реальные 600 ТБ TBW, а не фейковые, как у SSD от GIGABYTE.

Разница в скорости записи между этими моделями огромная, если на GP-GSTFS31100TNTD она достигает скромных 100–110 МБ/сек только в синтетических тестах, а в реальных условиях держится в районе 70–90 МБ/сек, то Samsung 860 EVO пишет на скорости примерно в 500 МБ/сек на всем своем объеме, что для SATA SSD просто великолепный результат. Одним словом, Samsung 860 EVO, похоже, самый надежный накопитель в моей коллекции, и его придется передать в наследство внукам. Вот только будут ли SATA разъемы на материнских платах в те годы — хороший вопрос. К примеру, разъем IDE, бывший массовым долгие годы, исчез с многих материнских плат уже в начале 2010-х годов.

Третий SSD в моем ПК и единственный с разъемом M.2 и интерфейсом PCI Express — ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ. Ему уже почти два года, и за это время на него записано 21543 ГБ данных, что потратило 5% его ресурса, который составляет 640 ТБ. Модель довольно горячая, несмотря на интерфейс PCI Express 3.0, с бестолковым радиатором, который я боюсь отдирать для замены на более эффективный из-за того, что он был предустановлен с завода.

Без следов это сделать трудно, если не сказать невозможно, а учитывая гарантию на ADATA XPG GAMMIX S11 Pro в пять лет, заниматься этим не хочется, чтобы не потерять ее. Выбирая M.2 SSD сегодня, наученный горьким опытом, я бы взял модель без приклеенного заводского радиатора, да и объемом побольше, например, A-Data Legend 860, A-Data XPG Gammix S60, A-Data Legend 960 или даже Samsung 990 Pro.

Как видите, набор SSD у меня в ПК довольно разношерстный, но объединяет все их скромный по меркам 2026 года объем в 1 ТБ и гарантия в пять лет. А теперь я расскажу о тех приемах, которые применил для того, чтобы максимально продлить жизнь своим SSD. Все они довольно простые, и вы без труда сможете реализовать их в своем ПК без особых затрат и без сложных технических навыков. А этим стоит заняться, так как цены на SSD все растут, и эксперты уже пишут в СМИ, что рост их стоимости продолжится в 2026 и даже в 2027 годах.

Ведь производители чипов памяти положили все на «алтарь» ИИ и переориентируются на выпуск чипов для ИИ-ускорителей, постепенно забрасывая рынок бытовой электроники. И если ИИ-пузырь не лопнет в ближайший год, нас ждут очень тяжелые времена. А еще оптимизация работы SSD повысит шанс того, что ваши ценные данные останутся в сохранности, ведь зачастую они в разы дороже SSD, на котором хранятся, или вовсе бесценны.

Но не стоит думать, что применение мер по продлению жизни SSD гарантированно сработает на всех экземплярах. Если уж вам попадется бракованный SSD, то ему не помогут никакие «припарки», и здесь будет важен срок гарантии и магазин, в котором он покупался. И, конечно же, бэкап важных данных. Поверьте, лучше не ждать, пока накопитель выйдет из строя, и потратить несколько минут на настройку бэкапа средствами Windows или специализированными утилитами типа Acronis или Macrium Reflect.

Снижение рабочей температуры

Практически любая электроника не любит сильный нагрев, и это касается не только процессоров и видеокарт, но и чипов памяти и контроллеров SSD-накопителей. Но опасен не только долгий и сильный нагрев, но и перепады температуры, которые негативно влияют на чипы и их пайку к текстолиту. А современные SSD, особенно с интерфейсами PCI Express 4.0 и 5.0, очень горячие. И получается, что, когда SSD записывает данные, его температура резко подскакивает, а когда запись прекращается, он остывает, и так по сотне и более раз в день.

Нужно учитывать еще и то, что некоторые производители лукавят и или занижают выдаваемую максимальную температуру, или размещают температурный датчик в не самом горячем месте накопителя. И стоит посмотреть на SSD с помощью тепловизора, как делают некоторые обзорщики «железа», как сразу видно, что, несмотря на 75 градусов в мониторинге, SSD локально разогревается до 90 градусов и выше.

Попробовав в работе свой SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro и поняв, что предустановленный радиатор ему скорее мешает, чем помогает, я решил проблему его нагрева самым простым способом, поставив маленький вентилятор для обдува. Температуры сразу упали, а работающий на небольших оборотах вентилятор не выделяется на общем шумовом фоне от ПК. Его можно поставить над видеокартой или, как на первом фото в блоге, если SSD расположен снизу. Сейчас он у меня так и установлен.

Что касается SATA SSD, то, несмотря на то, что они считаются холодными, я не стал располагать их в горячем и непродуваемом месте в корпусе ПК. В моем корпусе Fractal Design Define R4 для них есть посадочные места за материнской платой, но я просто положил их в отсек для HDD, где есть поток воздуха.

Экономия ресурса

Как только цены на SSD подскочили в два и более раза, мне стало слишком жалко качать торренты на GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, который теперь стоит более 10000 рублей. Да и реальный ресурс перезаписи в 320 ТБ тоже не располагает к использованию этого SSD в такой роли. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли он продержится пять лет даже в щадящем режиме использования, и я все равно использую его почти по максимуму, экономя этим ресурс двух более дорогих и быстрых SSD в ПК.

И чтобы сэкономить хоть часть ресурса GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, я поставил в ПК старенький жесткий диск форм-фактора 2.5" объемом всего 160 ГБ, который вытащил из неиспользуемого ноутбука. Он работает очень тихо и стоит копейки, а как только часть больших файлов стала скачиваться на него, скорость убывания ресурса SSD заметно снизилась. На «Авито» подобные жесткие диски можно купить за несколько сотен рублей, и я бы присмотрелся к моделям объемом 250 или 320 ГБ. Они стоят очень дешево, а объем уже достаточен, чтобы скачивать из интернета что-то большое.

Что еще я сделал для экономии ресурса SSD? Отключил файл гибернации командой powercfg -h off. Нужды использовать гибернацию у меня в ПК не возникает. Сегодня я использую в основном портативный браузер Mozilla Firefox и расположил его на SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, чтобы износ ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, на котором установлены Windows, все нужные программы и часть игр, был не такой быстрый.

А раньше для экономии ресурса SSD я просто отключал кеширование в браузере Mozilla Firefox. Для этого нужно вписать в адресную строку браузера about:config и изменить следующие параметры с true на false - network.http.use-cache; browser.cache.offline; browser.cache.disk; browser.cache.memory.

И еще очень важно не забивать SSD данными под завязку. Даже с учетом того, что в нем есть собственный скрытый буфер для выравнивания износа ячеек, полностью забитый данными SSD может быстро выйти из строя, так как запись будет вестись практически в одни и те же ячейки памяти.

Распараллеливание нагрузки

Думаю, вы обратили внимание, как мало данных было записано на мой SSD Samsung 860 EVO за шесть лет. Всё дело в том, что довольно долгое время он работал в паре с небольшими SSD, на которые и ложилась ежедневная нагрузка по записи данных Windows, файла подкачки, браузера и других ресурсоемких задач. Сначала с ним в паре работал SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ, затем — Smartbuy Splash объемом 256 ГБ, и под конец — DEXP C100 такого же объема. Это оказалось простым и удобным решением, которое, заодно, позволяет иметь на ПК две полностью независимые операционные системы и делать быстрый бэкап важных файлов.

Итоги

Как видите, создать для SSD комфортные условия работы очень просто. Если, конечно, приступать к этому делу без фанатизма, «выпиливая» службы Windows и постоянно отслеживая, сколько данных пишет та или иная игра в папки пользователя. Добавить старенький SSD или жесткий диск под ресурсоемкие операции и поставить маленький вентилятор для обдува горячего M.2 SSD сможет каждый. И это потребует от вас нескольких минут времени и совсем небольших затрат.

Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах

Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие

Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года

