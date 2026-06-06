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Global_Chronicles
Производитель суперкаров Lamborghini совместно с Xerjoff выпустила духи по цене от $558 за флакон
Итальянский производитель суперкаров Automobili Lamborghini (Automobili Lamborghini S.p.A.) представил собственную парфюмерную коллекцию. Линейку разработали совместно с парфюмерным домом Xerjoff.
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Итальянский производитель суперкаров Automobili Lamborghini (Automobili Lamborghini S.p.A.) представил новую линейку ароматов. Проект компания реализовала совместно с парфюмерным домом Xerjoff.

Изображение: Сarscoops

В новую коллекцию вошли ароматы Avanguardia, Fierezza и Perseveranza. Каждый получил собственную композицию и индивидуальное цветовое оформление флакона.

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Avanguardia выпускают в сине-черном исполнении. Аромат сочетает ноты мандарина, даваны и вишни, дополненные аккордами черной фиалки и розового гераниола. В базу композиции вошли бобы тонка, стиракс и олибанум.

Изображение: Сarscoops

Fierezza получила оранжево-черный флакон. В ее основе лежат розовый и сычуаньский перец, а также ноты герани, франжипани, замши и амбры.

Третьим ароматом стала Perseveranza в зелено-черном оформлении. Композиция объединяет имбирь, ягоды пименто, бутоны гвоздики и бобы тонка.

Все флаконы поставляют в специальных коробках. В комплект входит фрагмент цветной кожи, который предоставляет подразделение Lamborghini, занимающееся отделкой салонов автомобилей.

Основатель и креативный директор Xerjoff Серджио Момо (Sergio Momo) заявил, что обе компании объединяет внимание к итальянскому производству и общие подходы к созданию продукции.

Самым доступным ароматом серии стала Perseveranza по цене $558. Стоимость Fierezza составляет $586, а Avanguardia оценили в $627.

#ароматы #парфюмерия #automobili lamborghini #avanguardia #fierezza #perseveranza #xerjoff #серджио момо
Источник: carscoops.com
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