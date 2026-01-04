Дефицит на рынке чипов памяти, который в первую очередь вызвал рост стоимости модулей ОЗУ для ПК и ноутбуков, заставил многих геймеров пересмотреть свои взгляды на то, какая конфигурация игрового ПК теперь является оптимальной. Платформа AM5, сборки на базе которой были наиболее популярны в последние пару лет, теперь стала слишком дорогой для практичных геймеров, привыкших получать максимум производительности за каждый вложенный рубль.

Посудите сами, собирая сегодня «стандартную» геймерскую платформу ПК на базе процессора Ryzen 5 7500F, материнской платы среднего уровня на чипсетах AMD B650 или AMD B850 и 32 ГБ оперативной памяти с частотой 6000 МГц и довольно низкими таймингами для максимальной отдачи от процессора, нам придется отдать около 71000 рублей! Причем примерно 28000 рублей из этой суммы будут стоить материнская плата с процессором и около 43000 рублей - комплект оперативной памяти для них.

Недавно за такую сумму можно было собрать неплохой игровой компьютер целиком, а здесь мы получаем только основу ПК, к которой нужно будет еще докупить кулер, SSD-накопитель, видеокарту, блок питания и корпус. Вместе со всем этим стоимость игрового ПК среднего уровня производительности даже с видеокартой GeForce RTX 5060 приближается к 130 тысячам рублей. А если брать видеокарту на перспективу, GeForce RTX 5060 Ti или GeForce RTX 5070, то это еще 20-30 тысяч рублей, которые нужно потратить из семейного бюджета, который у многих и без покупок электроники уже трещит по швам из-за повышения цен.

А ведь даже столь дорогую связку на базе процессора Ryzen 5 7500F и видеокарты GeForce RTX 5060 уже нельзя назвать оптимальной. GeForce RTX 5060 уже заставит вас скручивать настройки графики некоторых новых игр на средние, чтобы их текстуры и данные уместились в жалкие 8 ГБ видеопамяти. А Ryzen 5 7500F, несмотря на то, что пока еще держится бодрячком, не самый лучший процессор для сборки ПК на пять лет вперед.

Шести ядер, даже довольно мощных, становится маловато для игрового ПК с оптимальной производительностью и с перспективой апгрейда видеокарты на более мощную через два-три года. Игры становятся все более требовательными, а фоновые задачи и прожорливая операционная система Windows 11 съедают все больше процессорной мощности. ПК-гейминг в таких условиях становится довольно затратным делом, и не все готовы отдать 130000 рублей и более, чтобы несколько раз в неделю поиграть вечерами в Kingdom Come: Deliverance II, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Battlefield 6.

Все имеет свою цену, и даже если у вас есть деньги на новый ПК, отдать столь большую сумму за возможность играть в игры - не самое практичное финансовое вложение. Ведь технический прогресс не стоит на месте, и вы и сами не заметите, как пролетят два-три года и Ryzen 5 7500F превратится в процессор для ультрабюджетных сборок, а GeForce RTX 5060 - и вовсе станет «тыквой», пригодной для прохождения старых игр, какой сегодня является видеокарта GeForce RTX 3050.

Но и совсем без ПК прожить трудно, особенно поколению 1980-х годов рождения, которые привыкли, что именно компьютер, а не смартфон - это главная электронная вещь в доме, на которой можно и поиграть, и поработать, и сериалы посмотреть, и музыку послушать. И если случается какой-либо форс-мажор и ваш компьютер выходит из строя, то нужно покупать новый прямо сейчас, а не через два-три года, когда цены на ОЗУ и SSD-накопители придут в норму.

Я и сам недавно оказался в такой ситуации, когда вышла из строя материнская плата моего старенького ПК на базе платформы AM4, и мне пришлось потратить 11000 рублей на новую MSI B550-A PRO. Кстати, про это я недавно делал отдельный блог – «Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует».

Да, я снова сделал ставку на платформу AM4, несмотря на ее возраст, так как даже имея деньги на сборку нового ПК на базе новой платформы AM5, мне хватает производительности процессора Ryzen 5 5600X, и я не вижу смысла отдавать несколько десятков тысяч рублей, чтобы получить 20% производительности, да и то не везде. И в подобной ситуации оказываются сегодня приличное количество геймеров и простых пользователей ПК, ведь комплектующие стали не слишком надежны, а системные требования «софта» и игр становятся все выше. И рано или поздно все равно приходится идти в магазин за новым ПК.

После дикого роста цен на оперативную память стандарта DDR5, сборки ПК на базе довольно старой ОЗУ DDR4 выдают гораздо лучшее соотношение цены и производительности. И сегодня на рынке представлена не только платформа AM4, работающая с оперативной памятью стандарта DDR4, но и LGA 1700, для которой в продаже можно найти отличные процессоры и материнские платы со слотами DDR4 DIMM. Давайте разберемся, какая из этих платформ предпочтительнее для сборки игровых ПК начального и среднего уровня с нуля. И начнем с AM4, не из-за моей приверженности к процессорам AMD, а просто алфавитном порядке.

Платформа AM4

Платформа AM4 появилась на рынке в конце 2016 года, но широкое распространение получила в 2017 году, после выхода в продажу недорогих процессоров Ryzen первого поколения. Которые хоть и не блистали игровой производительностью по сравнению с моделями от Intel, но предоставляли больше ядер и потоков за меньшую цену. С тех пор появилось несколько поколений процессоров Ryzen для этой платформы - Zen, Zen+, Zen 2 и Zen 3. Но самое интересное - это обратная совместимость между всеми этими поколениями процессоров и материнскими платами на разных чипсетах.

Вы можете обновить прошивку и поставить в древнюю материнскую плату на чипсете AMD B350 относительно новый и достаточно производительный шестиядерник Ryzen 5 5600 или даже восьмиядерный Ryzen 7 5700X, если выдержит система питания материнской платы. Материнские платы на более новом чипсете AMD B450 поддерживают практически все модели процессоров Ryzen - от Ryzen 3 1200 до Ryzen 5 5950X. Например, в моей материнской плате Gigabyte B450M H могут работать все три процессора для сокета AM4, что есть у меня сегодня, это Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 5600X.

А вот в новой материнской плате MSI B550-A PRO на чипсете AMD B550 старый Ryzen 5 1600 работать точно не будет, а работа Ryzen 3 2200G не поддерживается, но, судя по отзывам владельцев, старые APU иногда запускаются на материнских платах AM4 с этим чипсетом. Такую особенность обратной совместимости плат и процессоров нужно учитывать, про нее многие покупатели часто забывают при покупке новой материнской платы взамен вышедшей из строя.

Еще одна проблема при использовании материнских плат AM4 на чипсете AMD B550 и новых процессоров Ryzen, которые ими поддерживаются - это старая версия прошивки, которая не дает запустится процессору. В этом случае есть два пути - прошивка с флешки без процессора, например, у MSI B550-A PRO для этого есть специальный слот USB и кнопка. Или установка на время поддерживаемого процессора старого поколения, прошивка BIOS под ним и установка нового процессора.

Еще при выборе платформы AM4 важно учесть, что шину PCI Express 4.0, которая стала очень важной при использовании видеокарт с восемью линиями PCIe - GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060, можно получить только на чипсетах AMD B550 и X570. Какие процессоры имеет смысл рассмотреть для платформы AM4 в 2026 году?

Для бюджетных сборок хорошо подойдет шестиядерный Ryzen 5 5500, который за счет реального энергопотребления в 65 ватт способен работать на самых дешевых материнских платах на чипсете AMD A520 без радиаторов на VRM. Но он ограничен шиной PCI Express третьей версии и имеет только 16 МБ кэша L3. Более универсальным процессором является Ryzen 5 5600 с шестью ядрами, который в некоторых играх, например, Counter-Strike 2, показывает себя лучше, чем более новый Ryzen 5 8400F для платформы AM5.

Для универсального ПК, на котором не только играют, но и работают, хорошим выбором станет недорогой восьмиядерник Ryzen 7 5700X. Он прилично опережает Ryzen 5 5600 в некоторых играх, например, Call of Duty: Vanguard, Death Stranding и Far Cry 6, да и в целом FPS в играх с ним заметно стабильнее.

Еще для платформы AM4 есть приличное количество процессоров со встроенной графикой, которые позволяют запускать нетребовательные игры - Ryzen 5 5500GT, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5600G. Их можно рассматривать и как модели для поэтапного апгрейда - сначала собираем ПК без видеокарты и пользуемся встроенной графикой, пока копим на видеокарту. Но нужно учесть, что эти модели имеют шину PCI Express только третьей версии и новые бюджетные и средние модели видеокарт будут для них не лучшим выбором.

Платформа LGA 1700

Платформа LGA 1700 появилась на рынке позже AM4, в 2021 году, но тоже считается устаревшей, даже несмотря на то, что некоторые модели процессоров для нее великолепно показывают себя в играх, например, Core i5-14600KF. Более старшие модели Core i7 и Core i9 для этой платформы многие геймеры избегают покупать из-за проблем с деградацией.

Платформа LGA 1700 хороша тем, что взяв самую бюджетную материнскую плату на чипсете Intel H610, мы получаем шину PCIe 4.0 для видеокарты и возможность без проблем использовать новые модели видеокарт с урезанным количеством линий PCIe. И такие материнские платы хорошо подходят для бюджетных игровых сборок на очень экономичных процессорах Core i3-12100F и Core i3-13100F. Для них вполне хватит простой системы питания материнской платы без радиаторов.

Но гораздо более популярен для этой платформы шестиядерный процессор Core i5-12400F, немного обходящий в играх конкурента - Ryzen 5 5600. Но для него уже стоит выбрать добротную материнскую плату на чипсете Intel B760 с радиаторами на системе питания. Минусом этой платформы будет отсутствие оверклокерских возможностей при использовании процессоров без индекса «K».

Подходящими моделями процессоров для платформы LGA 1700 вместе с оперативной памятью DDR4 будут Core i5-13400F и Core i5-14400F, имеющие дополнительные «E»-ядра, заметно ускоряющие производительность в рабочих задачах и берущие на себя фоновую нагрузку в играх. А одной из лучших моделей процессоров, имеющей возможность разгона будет Core i5-12600KF. Этот «камень» будет хорошим конкурентом даже для Ryzen 5 7500F.

Итоги

Как видите, на рынке все еще есть масса процессоров и материнских плат, работающих с оперативной памятью DDR4 и даже в 2026 году можно собрать довольно мощный ПК с нуля, используя их. Главное - не затягивать с покупкой комплектующих, пока цены не выросли еще сильнее. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу кризиса на рынке комплектующих для ПК? И будете ли вы собирать новый ПК на платформах AM4 и LGA 1700 чтобы сэкономить на оперативной памяти? А в завершение я предложу вам прочитать три моих новых блога:

