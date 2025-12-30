Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Сравниваем цену ПК с DDR4 и DDR5 - насколько более мощную видеокарту можно купить, сэкономив на ОЗУ

Оперативная память продолжает расти в цене, делая покупку актуального игрового ПК очень затратным делом.
[ ] для раздела Блоги
Кризис на рынке ПК-комплектующих продолжает набирать обороты. Дорожает практически все, в чем используются чипы памяти и пока мы еще не достигли пика цен на модули ОЗУ и SSD-накопители. Некоторые магазины еще пытаются удерживать цены на разумном уровне, но большинство предложений современной ОЗУ DDR5 с актуальным объемом 32 ГБ уже перевалили за грань адекватности. Отдать за такой объем ОЗУ стоимость неплохой игровой видеокарты решится мало кто из геймеров, и поэтому неплохим выходом из ситуации остается поиск оперативной памяти на вторичном рынке.

ОЗУ - один из самых надежных компонентов ПК, а особенно живуча ОЗУ прошлого поколения, DDR4, поэтому оперативную память для ПК довольно безопасно покупать на «Авито», к примеру, по сравнению с гораздо более сложно устроенными материнскими платами и видеокартами. Поэтому весьма разумным шагом будет сборка игрового ПК из новых комплектующих частично, взяв большинство из них в магазине с гарантией, и только оперативную память для него имеет смысл поискать на вторичном рынке. Но какой тип ОЗУ выбрать для нового ПК - DDR4 или DDR5?

Конечно, оперативная память DDR5 способна ускорить даже бюджетные шестиядерники, например, Core i5-12400F. А с более мощными многоядерными процессорами, которым требуется гораздо больше данных для расчетов, скорость ОЗУ становится еще критичнее. Но за оперативную память DDR5 даже на «Авито» придется прилично переплатить по сравнению с DDR4, и такая переплата может достигнуть весьма чувствительной суммы для среднестатистического геймера. 

Но на разницу между старым и новым типом оперативной памяти можно купить более мощную видеокарту, получив лучшие результаты с ОЗУ DDR4 практически во всех играх. И сегодня мы с вами подсчитаем, какова эта разница, собрав две игровые сборки, на оперативной памяти DDR4 или DDR5, найдя ее на «Авито» по приемлемой цене. С одинаковыми процессорами, которые, как и все остальные комплектующие для этих ПК, возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Процессор

Возможность работы с разными типами ОЗУ сегодня предлагает только платформа Intel LGA 1700, но не все процессоры для нее можно назвать хорошим приобретением. Старшие модели с большим числом ядер, такие, как Core i7-14700K, Core i9-13900K или Core i9-14900K, могут деградировать из-за производственных проблем Intel даже без разгона, при работе со стандартным напряжением и с хорошей системой охлаждения. Популярный шестиядерник Core i5-12400F заметно проигрывает своему конкуренту из стана AMD - Ryzen 5 5600 в возможностях тонкой настройки на недорогих материнских платах и стоит дороже, хотя и дает чуть больше производительности в играх.

Но есть парочка шестиядерников, по производительности составляющие конкуренцию процессору Ryzen 5 7500F, которые можно рекомендовать для сборки достаточно мощного игрового ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года. Это Core i5-12600KF и Core i5-14400F, которые в добавок к шести производительным P-ядрам имеют еще и по четыре энергоэффективных E-ядра, позволяющие им обрабатывать сразу 16 потоков. Ну а что касается Ryzen 5 7500F, мегапопулярному процессору в 2025 году, после катастрофического подорожания ОЗУ теперь собирать на нем игровой ПК с нуля невыгодно из-за того, что он поддерживает только память стандарта DDR5.

И ее стоимость, если брать объем в 32 ГБ, превысит цену процессора и хорошей материнской платы, вместе взятых. Поэтому мы возьмем в эту сборку процессор Core i5-14400F, так как Core i5-12600KF уже трудновато найти на Яндекс Маркете по низкой цене. Но если сможете найти Core i5-12600KF по хорошей цене, то смело покупайте, он немного быстрее Core i5-14400F в играх и позволит легко сделать разгон или андервольт. Да и работа ОЗУ на более высоких частотах с ним будет доступна, а это очень важно при сборке ПК с оперативной памятью DDR4.

Кулер процессора

И Core i5-12600KF, и Core i5-14400F заметно более прожорливые процессоры, чем Ryzen 5 7500F, поэтому на качестве системы охлаждения для них экономить не стоит. Нужен хороший кулер, который без проблем сможет отвести около 120 ватт тепла и если вы хотите, чтобы он сделал это без высоких оборотов вентилятора, то присмотритесь к производительным моделям с пятью теплотрубками. Например, к Thermalright Assassin King 120 SE ARGB.

Материнская плата

Материнские платы платформы Intel LGA 1700, позволяющие работать с оперативной памятью DDR4 или DDR5, для нашего процессора стоит выбирать на базе чипсета Intel B760. Но моделей, которые могут одновременно работать и с модулями DDR4 и с DDR5, вы не найдете. А жаль, это было бы очень удобно, раньше платы такого типа выпускались для платформы LGA 775, и они имели слоты сразу для ОЗУ DDR2 и DDR3.

Чтобы поставить наши сборки на базе DDR4 и DDR5 в равные условия, материнские платы возьмем примерно одинаковые по возможностям и цене. Для сборки на базе DDR4 это будет популярная модель MSI PRO B760-P WIFI, которая отличается на фоне плат-конкуренток наличием Wi-Fi модуля. А для сборки на DDR5 тоже возьмем добротную и качественную модель - Gigabyte B760 GAMING X WIFI.

Оперативная память

Посмотрев множество предложений оперативной памяти на «Авито», становится понятно, что пара модулей стандарта DDR5 с довольно высокими частотами и объемом 32 ГБ обойдется сегодня примерно в 30000 рублей. Что в среднем на 12000-19000 рублей дешевле подобных предложений в магазинах.

Модули DDR4 такого же объема, но с частотой 3200 МГц можно найти на «Авито» примерно за 12000 рублей. Это на 10000-14000 рублей меньше, чем в магазинах, и примерно на 19000 рублей дешевле, чем память стандарта DDR5 со вторичного рынка такого же объема. Запомним эту разницу, ведь именно такую выгоду мы получим при сборке игрового ПК с памятью DDR4, при покупке ее на «Авито». А если брать ОЗУ в магазине, то разница будет еще больше. Сэкономив такую сумму, мы теряем примерно 10% процессорной производительности, но заметно это будет не во всех играх.

SSD-накопитель

Еще одна неприятная новость для геймеров - SSD уже подорожали примерно в два раза и продолжают расти в цене, что делает стоимость актуального игрового ПК еще выше. Сэкономить на SSD можно двумя способами - взять модель объемом 500-512 ГБ вместо оптимального на сегодня объема 1 ТБ. Или выбрать самую дешевую и медленную модель с низкой скоростью записи и невысокой надежностью. 

Оба подобных способа экономии могут заставить вас пожалеть впоследствии, и стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Я бы ориентировался на выбор SSD объемом 1 ТБ нормального качества, лучше сэкономив на корпусе для ПК или периферии для него. Оптимальной моделью по соотношению объема, скорости и надежности сегодня можно назвать SSD Kingspec 1024GB NX-1TB.

Блок питания

Еще один компонент ПК, на котором нельзя экономить - это блок питания, особенно учитывая, что мы собираем ПК на довольно прожорливом процессоре, да и видеокарта будет потреблять, как минимум, 145 ватт, если это GeForce RTX 5060. Поэтому сегодня популярные модели от Deepcool оставим для бюджетных игровых сборок и возьмем качественный БП MSI MAG A550BN с сертификатом КПД 80 Plus Bronze. Он выдает по линии 12 В 546 Вт мощности, имеет защитные технологии OCP, OPP, OTP, SCP и OVP, а еще в его плюсы можно записать длинные и мягкие провода.

Корпус

Стоимость нашего ПК уже перевалила за психологическую отметку в 55000 рублей даже без ОЗУ, видеокарты и корпуса. Сегодня отдать такую сумму за устройство не самой первой необходимости решится далеко не каждый геймер. А ведь совсем недавно можно было собрать неплохой игровой ПК за сопоставимую сумму, хотя мы еще даже не приплюсовали к его стоимости самый дорогой компонент - видеокарту. И единственная возможность сэкономить, не потеряв производительность в играх или надежность работы ПК - это взять бюджетный корпус. Тем более, что сегодня предлагается много недорогих моделей с отличной системой вентиляции и приличной вместимостью, главным минусом которых можно назвать очень тонкое железо.

Но если выбирать модель с боковой крышкой из закаленного стекла, которая придает жесткости всей конструкции, а еще не использовать главные источники вибраций и гула в ПК - жесткие диски, то вряд ли вы заметите разницу в эксплуатации корпуса за 3500 и 8000 рублей. Да, в дорогом корпусе будет удобнее собирать ПК и выглядеть он будет гораздо круче, но, если просто собрать компьютер и поставить его под стол, разницы не будет практически никакой. Мы возьмем отличную модель 1STPLAYER FIREBASE X2-M, которая имеет четыре предустановленных "вертушки" диаметром 120 мм, и вмещающую в себя кулеры высотой до 165 мм, а видеокарты - длиной до 310 мм.

Видеокарта

Итак, если мы выбираем оперативную память DDR4, то у нас есть примерно 19000 рублей, которые мы добавим к стоимости видеокарты, желая получить большую производительность в играх. Но не стоит забывать, что в новой линейке видеокарт GeForce RTX 5000 есть слишком большой разрыв в цене между массовой моделью GeForce RTX 5060 и более привлекательной при покупке на несколько лет GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ. И в этом ценовом диапазоне есть только GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ VRAM, модель, которая практически не пользуется спросом, а видеокарты прошлой линейки - GeForce RTX 40000, которые могли бы занять эту нишу, давно распроданы.

И суммы в 19000 рублей нам вполне хватает, чтобы взять в эту сборку перспективную видеокарту GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ, ведь одна из самых низких цен на Яндекс Маркете у GeForce RTX 5060 - 34919 рублей. Видеокарта Inno3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC 16 Gb имеет длину всего в 250 мм и без проблему уместится в наш корпус, а разница производительности и объеме VRAM между GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 однозначно стоит того, чтобы столько доплатить.

Итоги

Итак, если приобрести ОЗУ DDR4 объемом 32 ГБ на "Авито", то нам удается выиграть в цене разницу между видеокартами GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5060 при сборке ПК за сумму более 100000 рублей и это отличный результат. В итоге отличный ПК с процессором Core i5-14400F и видеокартой GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ обойдется в 112112 рублей с картой Пэй и в 118421 рубль без нее. Цена, конечно, кусается, но таковы реалии рынка в условиях кризиса и, скорее всего, в 2026 году ситуация с дефицитом чипов памяти и ценой всех комплектующих, в которых они используются, станет еще хуже.

Пишите в комментарии, готовы ли вы собирать новый ПК или делать апгрейд старого в условиях кризиса на рынке ОЗУ? Обращу ваше внимание, что цены на Яндекс Маркете к моменту выхода блога могут измениться, причем как в сторону увеличения, так и наоборот. И в конце я порекомендую вам прочесть три моих новых блога:

Добавить в закладки

Теги

цены ddr5 оперативная память ddr4 кризис озу авито
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter