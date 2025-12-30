Кризис на рынке ПК-комплектующих продолжает набирать обороты. Дорожает практически все, в чем используются чипы памяти и пока мы еще не достигли пика цен на модули ОЗУ и SSD-накопители. Некоторые магазины еще пытаются удерживать цены на разумном уровне, но большинство предложений современной ОЗУ DDR5 с актуальным объемом 32 ГБ уже перевалили за грань адекватности. Отдать за такой объем ОЗУ стоимость неплохой игровой видеокарты решится мало кто из геймеров, и поэтому неплохим выходом из ситуации остается поиск оперативной памяти на вторичном рынке.

ОЗУ - один из самых надежных компонентов ПК, а особенно живуча ОЗУ прошлого поколения, DDR4, поэтому оперативную память для ПК довольно безопасно покупать на «Авито», к примеру, по сравнению с гораздо более сложно устроенными материнскими платами и видеокартами. Поэтому весьма разумным шагом будет сборка игрового ПК из новых комплектующих частично, взяв большинство из них в магазине с гарантией, и только оперативную память для него имеет смысл поискать на вторичном рынке. Но какой тип ОЗУ выбрать для нового ПК - DDR4 или DDR5?

Конечно, оперативная память DDR5 способна ускорить даже бюджетные шестиядерники, например, Core i5-12400F. А с более мощными многоядерными процессорами, которым требуется гораздо больше данных для расчетов, скорость ОЗУ становится еще критичнее. Но за оперативную память DDR5 даже на «Авито» придется прилично переплатить по сравнению с DDR4, и такая переплата может достигнуть весьма чувствительной суммы для среднестатистического геймера.

Но на разницу между старым и новым типом оперативной памяти можно купить более мощную видеокарту, получив лучшие результаты с ОЗУ DDR4 практически во всех играх. И сегодня мы с вами подсчитаем, какова эта разница, собрав две игровые сборки, на оперативной памяти DDR4 или DDR5, найдя ее на «Авито» по приемлемой цене. С одинаковыми процессорами, которые, как и все остальные комплектующие для этих ПК, возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Процессор

Возможность работы с разными типами ОЗУ сегодня предлагает только платформа Intel LGA 1700, но не все процессоры для нее можно назвать хорошим приобретением. Старшие модели с большим числом ядер, такие, как Core i7-14700K, Core i9-13900K или Core i9-14900K, могут деградировать из-за производственных проблем Intel даже без разгона, при работе со стандартным напряжением и с хорошей системой охлаждения. Популярный шестиядерник Core i5-12400F заметно проигрывает своему конкуренту из стана AMD - Ryzen 5 5600 в возможностях тонкой настройки на недорогих материнских платах и стоит дороже, хотя и дает чуть больше производительности в играх.

Но есть парочка шестиядерников, по производительности составляющие конкуренцию процессору Ryzen 5 7500F, которые можно рекомендовать для сборки достаточно мощного игрового ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года. Это Core i5-12600KF и Core i5-14400F, которые в добавок к шести производительным P-ядрам имеют еще и по четыре энергоэффективных E-ядра, позволяющие им обрабатывать сразу 16 потоков. Ну а что касается Ryzen 5 7500F, мегапопулярному процессору в 2025 году, после катастрофического подорожания ОЗУ теперь собирать на нем игровой ПК с нуля невыгодно из-за того, что он поддерживает только память стандарта DDR5.

И ее стоимость, если брать объем в 32 ГБ, превысит цену процессора и хорошей материнской платы, вместе взятых. Поэтому мы возьмем в эту сборку процессор Core i5-14400F, так как Core i5-12600KF уже трудновато найти на Яндекс Маркете по низкой цене. Но если сможете найти Core i5-12600KF по хорошей цене, то смело покупайте, он немного быстрее Core i5-14400F в играх и позволит легко сделать разгон или андервольт. Да и работа ОЗУ на более высоких частотах с ним будет доступна, а это очень важно при сборке ПК с оперативной памятью DDR4.

Кулер процессора

И Core i5-12600KF, и Core i5-14400F заметно более прожорливые процессоры, чем Ryzen 5 7500F, поэтому на качестве системы охлаждения для них экономить не стоит. Нужен хороший кулер, который без проблем сможет отвести около 120 ватт тепла и если вы хотите, чтобы он сделал это без высоких оборотов вентилятора, то присмотритесь к производительным моделям с пятью теплотрубками. Например, к Thermalright Assassin King 120 SE ARGB.

Материнская плата

Материнские платы платформы Intel LGA 1700, позволяющие работать с оперативной памятью DDR4 или DDR5, для нашего процессора стоит выбирать на базе чипсета Intel B760. Но моделей, которые могут одновременно работать и с модулями DDR4 и с DDR5, вы не найдете. А жаль, это было бы очень удобно, раньше платы такого типа выпускались для платформы LGA 775, и они имели слоты сразу для ОЗУ DDR2 и DDR3.

Чтобы поставить наши сборки на базе DDR4 и DDR5 в равные условия, материнские платы возьмем примерно одинаковые по возможностям и цене. Для сборки на базе DDR4 это будет популярная модель MSI PRO B760-P WIFI, которая отличается на фоне плат-конкуренток наличием Wi-Fi модуля. А для сборки на DDR5 тоже возьмем добротную и качественную модель - Gigabyte B760 GAMING X WIFI.

Оперативная память

Посмотрев множество предложений оперативной памяти на «Авито», становится понятно, что пара модулей стандарта DDR5 с довольно высокими частотами и объемом 32 ГБ обойдется сегодня примерно в 30000 рублей. Что в среднем на 12000-19000 рублей дешевле подобных предложений в магазинах.

Модули DDR4 такого же объема, но с частотой 3200 МГц можно найти на «Авито» примерно за 12000 рублей. Это на 10000-14000 рублей меньше, чем в магазинах, и примерно на 19000 рублей дешевле, чем память стандарта DDR5 со вторичного рынка такого же объема. Запомним эту разницу, ведь именно такую выгоду мы получим при сборке игрового ПК с памятью DDR4, при покупке ее на «Авито». А если брать ОЗУ в магазине, то разница будет еще больше. Сэкономив такую сумму, мы теряем примерно 10% процессорной производительности, но заметно это будет не во всех играх.

SSD-накопитель

Еще одна неприятная новость для геймеров - SSD уже подорожали примерно в два раза и продолжают расти в цене, что делает стоимость актуального игрового ПК еще выше. Сэкономить на SSD можно двумя способами - взять модель объемом 500-512 ГБ вместо оптимального на сегодня объема 1 ТБ. Или выбрать самую дешевую и медленную модель с низкой скоростью записи и невысокой надежностью.

Оба подобных способа экономии могут заставить вас пожалеть впоследствии, и стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Я бы ориентировался на выбор SSD объемом 1 ТБ нормального качества, лучше сэкономив на корпусе для ПК или периферии для него. Оптимальной моделью по соотношению объема, скорости и надежности сегодня можно назвать SSD Kingspec 1024GB NX-1TB.

Блок питания

Еще один компонент ПК, на котором нельзя экономить - это блок питания, особенно учитывая, что мы собираем ПК на довольно прожорливом процессоре, да и видеокарта будет потреблять, как минимум, 145 ватт, если это GeForce RTX 5060. Поэтому сегодня популярные модели от Deepcool оставим для бюджетных игровых сборок и возьмем качественный БП MSI MAG A550BN с сертификатом КПД 80 Plus Bronze. Он выдает по линии 12 В 546 Вт мощности, имеет защитные технологии OCP, OPP, OTP, SCP и OVP, а еще в его плюсы можно записать длинные и мягкие провода.

Корпус

Стоимость нашего ПК уже перевалила за психологическую отметку в 55000 рублей даже без ОЗУ, видеокарты и корпуса. Сегодня отдать такую сумму за устройство не самой первой необходимости решится далеко не каждый геймер. А ведь совсем недавно можно было собрать неплохой игровой ПК за сопоставимую сумму, хотя мы еще даже не приплюсовали к его стоимости самый дорогой компонент - видеокарту. И единственная возможность сэкономить, не потеряв производительность в играх или надежность работы ПК - это взять бюджетный корпус. Тем более, что сегодня предлагается много недорогих моделей с отличной системой вентиляции и приличной вместимостью, главным минусом которых можно назвать очень тонкое железо.

Но если выбирать модель с боковой крышкой из закаленного стекла, которая придает жесткости всей конструкции, а еще не использовать главные источники вибраций и гула в ПК - жесткие диски, то вряд ли вы заметите разницу в эксплуатации корпуса за 3500 и 8000 рублей. Да, в дорогом корпусе будет удобнее собирать ПК и выглядеть он будет гораздо круче, но, если просто собрать компьютер и поставить его под стол, разницы не будет практически никакой. Мы возьмем отличную модель 1STPLAYER FIREBASE X2-M, которая имеет четыре предустановленных "вертушки" диаметром 120 мм, и вмещающую в себя кулеры высотой до 165 мм, а видеокарты - длиной до 310 мм.

Видеокарта

Итак, если мы выбираем оперативную память DDR4, то у нас есть примерно 19000 рублей, которые мы добавим к стоимости видеокарты, желая получить большую производительность в играх. Но не стоит забывать, что в новой линейке видеокарт GeForce RTX 5000 есть слишком большой разрыв в цене между массовой моделью GeForce RTX 5060 и более привлекательной при покупке на несколько лет GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ. И в этом ценовом диапазоне есть только GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ VRAM, модель, которая практически не пользуется спросом, а видеокарты прошлой линейки - GeForce RTX 40000, которые могли бы занять эту нишу, давно распроданы.

И суммы в 19000 рублей нам вполне хватает, чтобы взять в эту сборку перспективную видеокарту GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ, ведь одна из самых низких цен на Яндекс Маркете у GeForce RTX 5060 - 34919 рублей. Видеокарта Inno3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC 16 Gb имеет длину всего в 250 мм и без проблему уместится в наш корпус, а разница производительности и объеме VRAM между GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 однозначно стоит того, чтобы столько доплатить.

Итоги

Итак, если приобрести ОЗУ DDR4 объемом 32 ГБ на "Авито", то нам удается выиграть в цене разницу между видеокартами GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5060 при сборке ПК за сумму более 100000 рублей и это отличный результат. В итоге отличный ПК с процессором Core i5-14400F и видеокартой GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ обойдется в 112112 рублей с картой Пэй и в 118421 рубль без нее. Цена, конечно, кусается, но таковы реалии рынка в условиях кризиса и, скорее всего, в 2026 году ситуация с дефицитом чипов памяти и ценой всех комплектующих, в которых они используются, станет еще хуже.

Обращу ваше внимание, что цены на Яндекс Маркете к моменту выхода блога могут измениться, причем как в сторону увеличения, так и наоборот.

