Про Windows в редакции LTSC есть множество мнений, зачастую абсолютно полярных. Кто-то из продвинутых пользователей ПК и геймеров считает ее надежной и стабильной, а кто-то - что она совершенно не подходит для игровых ПК. Истина, конечно, лежит где-то посередине. Редакции LTSC используют ту же кодовую базу, что и обычные версии Windows и просто так, сами по себе, ничем не отличаются в плане надежности и стабильности от обычной Windows Pro.

Стабильность приходит к ним позже, когда на обычные версии Windows все прилетают и прилетают обновления функций, которые многое меняют и часто имеют массу багов. Например, Windows 11 LTSC 24H2 останется такой же, какой вы ее установили на ПК, даже спустя три года, она будет получать только обновления безопасности. Но это не всегда бывает благом, так как часто Microsoft чинит серьезные баги и такие исправления получают только обычные версии Windows. Например, пользователи пишут, что в Windows 11 25H2 Проводник уже не так тормозит, как в прошлых версиях.

И здесь вы сами должны выбрать, какой путь для вас предпочтительнее. Мне, например, не нравится то, что Windows 11 получит кучу ИИ-компонентов, которые вместе с работающей функцией Recall, которая каждые несколько секунд делает скриншоты экрана, сделают и так неповоротливую и прожорливую ОС еще медленнее.

Не нравится многим пользователям и геймерам отсутствие Microsoft Store в LTSC, ведь без магазина не будут работать некоторые игры. И сегодня я предлагаю вам посмотреть на то, как попытался превратить Windows 11 LTSC 24H2 в идеальную ОС для игрового ПК, не ограниченную практически ничем по сравнению с обычной Windows 11 Pro. Но при этом способную сохранять стабильность и не превратиться в тормозящий «ИИ-зонд» на моем довольно слабом игровом ПК. И начну с подготовки к установке пробной версии Windows 11 LTSC 24H2. Это моя уже четвертая попытка перейти на Windows 11 с привычной и шустрой Windows 10 и, надеюсь, на этот раз все пройдет гладко.

Подготовка к установке Windows 11 LTSC 24H2

Нужно выкачать перед установкой все самые последние драйвера на оборудование в отдельную папку на другом диске или флешке и желательно распаковать их перед этим. Нам понадобятся драйвера на сетевую карту, сторонние контроллеры, драйверы видеокарты и чипсета, intel inf, драйвера на звуковую карту и так далее, а еще имеет смысл обновить прошивку материнской платы. Windows 11 нужно устанавливать в режиме чистого UEFI.

Далее делаем установочную флешку с Windows, желательно с помощью утилиты Rufus, которая помогает решить сразу несколько проблем с Windows 11 сразу при заливке ее образа на флешку. В частности, создать локальную учетную запись пользователя, или отключить автоматическое шифрование системного раздела с помощью BitLocker.

Но если у вас есть вторая Windows на ПК или загрузочная флешка со средой Windows PE, например, от Sergei Strelec, то можно установить Windows гораздо быстрее с помощью утилиты WinNTSetup. Она заметно ускоряет этот процесс, а главное - позволяет избежать неприятной ситуации, когда загрузчик Windows записывается не на тот накопитель, что вам нужен.

Установка Windows 11 LTSC 24H2

Далее отключаем интернет и ставим Windows 11 с локальной учётной записью, и в дальнейшем её и используем все время. Переименовываем ПК по желанию, делаем рестарт, отключаем быстрый запуск (тоже по желанию, но учтите, что он может создавать проблемы). Во вкладке «Система» отключаем «Удаленный помощник» и «Удаленный Рабочий стол» - снимаем галочку, если вам это не нужно.

Затем добавляем локальные диски в исключения встроенного антивируса Microsoft Defender, так и система будет работать лучше, и антивирус не «съест» нужную вам редкую утилиту определенной версии. Но учтите, что это не совсем безопасно и можно заразить ПК вирусами и троянами из пиратских игр или софта. Далее нас ждет много перезагрузок и, чтобы не тратить каждый раз время на ввод пароля я запустил утилиту Autologon, она позволяет легко настроить беспарольный вход на разных билдах и версиях Windows.

Еще стоит снизить слишком уж параноидальные настройки безопасности Windows 11, которые не только тормозят работу даже на мощных ПК, но и не дают установить многие безвредные утилиты. Например, в этот раз Windows 11 не дала установить программу для бэкапа Acronis True Image, ругнувшись на ее драйвер.

Далее алгоритм следующих действий такой:

Ставим драйвер на чипсет

Ставим Microsoft Visual C++ и DirectX

Ставим видеодрайвер

Ставим остальные нужные драйвера на сетевую карту, мышку, клавиатуру, звуковую карту и т.д.

Подключаем интернет и ставим Microsoft .NET Framework 2.0 и 3.0 через Панель управления - Программы и компоненты - Компоненты Windows

Затем проверяем нашу Windows на проблемы, для чего запустив командную строку от имени Администратора выполните команду:

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Должно быть без повреждений, если всё установилось нормально. Затем, дождавшись завершения работы предыдущей команды, выполните команду:

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

После завершения работы предыдущей команды, выполните команду:

sfc /scannow

Настройка Windows 11 LTSC 24H2

И если всё хорошо, то Windows 11 почти готова к работе. Для многих пользователей больше её и не нужно настраивать для стабильной работы, чем меньше будет твиков - тем лучше. Конечно, можно настроить что-то под себя в групповых политиках, например, уменьшить поток телеметрии. Кстати, можно неплохо настроить Windows автоматически, еще при установке, через предварительное создание файла Autounattend.xml, но это тема для отдельного блога.

Остальные настройки по желанию, ведь чем меньше «твикать» Windows 11, тем лучше, она сама по себе очень нестабильна, многие процессы и компоненты завязаны на другие, которые вы можете отключить или удалить, получив проблемы. Исключением будут какие-то не деструктивные настройки - которые не нарушают целостность Windows, применяемые через стандартные средства и инструментарий системы. И уж точно не стоит запускать твикеры, если вы хотите стабильной работы Windows.

Можно, например, настроить групповые политики и планировщик заданий, а также применить твики через стандартные панели управления и апплеты. Службы и телеметрию лучше не трогать, за исключением одной опции – «отправка расширенных диагностических данных», ее поставить на «базовые». Для чего можно воспользоваться оснасткой «Редактор локальной групповой политики».

Для запуска оснастки жмем Win+R и выполняем команду gpedit.msc. Затем в открывшимся окне – «Конфигурация компьютера» - «Административные шаблоны» - «Компоненты Windows» - «Сборки для сбора данных и предварительные сборки». Где выбираем «Разрешить телеметрию». Да, именно «Разрешить», это не ошибка! И выставить чекбокс напротив «Включено», затем выбрать «0-Безопасность» (только для предприятий).

Можно не удалять стандартные приложения Windows 11 присутствующее в поставке, но стоит их обновить, что бы они давали меньше ошибок в журнале. Журнал Windows можно быстро найти через введение в поиск «Просмотр событий». Затем делаем активацию Windows, отключаем файл гибернации через командную строку, запущенную от Администратора - ведя команду powercfg -h off. Файл гибернации занимает слишком мало место, а с быстрыми SSD потребности в гибернации у многих пользователей практически нет.

Можно отключить автоматическое обновление драйверов в Windows 10 и 11. Для чего нажимаем сочетание клавиш Win+R и вставляем в окно «выполнить» команду sysdm.cpl. Откроется вкладка «Оборудование» и в окне «Дополнительных параметров системы» нужно выбрать «Параметры установки устройств». Затем в окне «Скачивать автоматически приложения производителя и настраиваемые значки, доступные для ваших устройства» переключаем значение на «Нет». Сохраняем изменения и перезагружаем компьютер.

Для более плавной работы Windows 11, стоит обновить все фоновые приложения, а потом ограничить их активность в меню «Конфиденциальность - Фоновые приложения». Затем выключить «Оптимизацию доставки» - в настройках обновлений. Проинспектировать журнал на наличие ошибок DCOM и используя гайды из интернета, избавится от них, так мы убираем лишнюю активность процессора при записи ошибок в журнал. Ведь если таких ошибок много, то мы получим падение производительности или фризы в играх.

Еще один вариант, как снять нагрузку с процессора фоновыми задачами, это после обновления приложений через магазин Microsoft Store, который мы потом вернем в Windows 11 LTSC 24H2, там нужно выставить в групповой политике «запрет работы фоновых приложений». Они не будут тогда создавать лишнюю активность в Windows, и удалять их не придётся.

Если места на системном диске слишком мало, то можно проверить размер зарезервированного хранилища командами:

fsutil storagereserve query C:

Или DISM /Online /Get-ReservedStorageState.

И удалить его командой DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled

Это вернет вам 7 ГБ пространства на системном диске, которого всегда не хватает. Кстати, для комфортной работы Windows 11 в игровом ПК я бы выбирал M.2 NVMe SSD объемом в 1000 ГБ. Цены на них растут бешеными темпами и лучше поторопиться с покупкой, пока они не стали стоить дороже в пять раз, как оперативная память. Я бы взял вот такие модели, если бы мне нужен был шустрый и надежный SSD такого объема сейчас:

Установка утилиты StartAllBack и возвращение Microsoft Store

Разместить панель задач слева можно только с утилитой StartAllBack

Теперь можно переходить к превращению в Windows 11 LTSC 24H2 в удобную систему для игр, и начал я с установки утилиты StartAllBack, которая возвращает в Windows 11 нормальную работу Панели задач. А еще дает на выбор несколько вариантов меню Пуск, возвращает вырезанный дизайнерами Microsoft функционал проводника и контекстного меню правой клавиши мыши. Но если вам нужно только старое контекстное меню, как в Windows 10, то можете просто выполнить в командной строке команду REG ADD "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve.

Установка утилиты StartAllBack очень проста, параметров для настройки в ней масса и те пользователи, которые, как и я, не переносят дизайн интерфейса Windows 11, получают в ее виде просто незаменимую помощь.

Теперь, когда система настроена, можно начать возвращать ей функционал, вырезанный в издании LTSC, для чего нам понадобится магазин Microsoft Store. Вернуть его можно разными способами, например, простой командой в Power Shell - wsreset -i. Но у меня данный способ не сработал, хотя процесс Microsoft Store появлялся в диспетчере задач.

Выручил специальный скрипт, который легко можно найти в интернете, и после его запуска, хоть и были ошибки, Microsoft Store появился в системе. Перед тем, как его задействовать, стоит включить "Режим разработчика" в Windows. Далее стоит установить вот такие расширения:

AV1 Video Extension (кодеки для видео AV1)

AVC Encoder Video Extension (кодеки для кодирования видео AVC)

HEIF Image Extensions (кодеки для просмотра изображений HEIF)

HEVC Video Extensions from Device Manufacturer (кодеки для просмотра видео HEVC от производителя)

MPEG-2 Video Extension (кодеки для воспроизведения видео MPEG-2)

Raw Image Extension (кодеки для необработанных изображений)

VP9 Video Extensions (кодеки для VP9-видео)

Web Media Extensions (кодеки для интернет-мультимедиа)

Webp Image Extensions (кодеки для изображений Webp)

Для себя я еще выбираю привычные программы «Записки» и «Будильники и часы». Можно установить приложения Xbox и панели Xbox Game Bar, если они вам нужны.

Microsoft Store интегрирован и работает

Итоги

На этом все, у меня получилась шустрая и стабильная Windows 11, в которой нет ничего лишнего и на которую не прилетит забагованное или не нужное мне обновление функций. По времени все это заняло суммарно около получаса, не так уж и много. Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11 или все еще пользуетесь Windows 10?

