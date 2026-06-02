Компания Noctua продолжает разрабатывать термосифонную систему для охлаждения процессоров и планирует представить готовое решение в третьем квартале 2027 года, сообщает ComputerBase. Разработка продвигается успешно и новый прототип, представленный на выставке Computex 2026, справляется с охлаждением процессора AMD Ryzen 9 9950X3D мощностью 230 Вт так же эффективно, как и жидкостная система NL-LC1-36. Под нагрузкой температура процессора колеблется в диапазоне 79…81 градус по Цельсию.
Внешне новый прототип термосифонной системы охлаждения очень похож на жидкостную систему охлаждения, однако принцип работы этих систем совершенно различен. Термосифонная система заправлена хладагентом, который меняет своё агрегатное состояние в процессе переноса тепла от процессора к радиатору и далее окружающему воздуху. Насос для циркуляции хладагента не нужен, он движется под действием естественных сил, возникающих вследствие разности плотностей на тёплой и холодной стороне.
Применение термосифонных систем для охлаждения компьютерных компонентов затруднено по ряду причин. В частности, сложно обеспечить контролируемое испарение: тепловыделение процессора неравномерно, количество испарившейся жидкости постоянно меняется. Это может привести к ситуации, когда тепловыделения будет недостаточно для осуществления термодинамического цикла, или так называемому «кризису кипения» при избыточном тепловыделении. Также следует избегать ситуации, когда пары хладагента могут начать конденсироваться до попадания в конденсатор (радиатор).
Чтобы решить эти проблемы инженеры Noctua изучили множество различных подходов, создав более 400 прототипов испарителя и 25 вариантов конденсатора. Одним из результатов исследований стала новая геометрия и спечённая капиллярная поверхность испарителя.