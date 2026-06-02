molexandr
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Система должна быть готова к третьему кварталу 2027 года.
Компания Noctua продолжает разрабатывать термосифонную систему для охлаждения процессоров и планирует представить готовое решение в третьем квартале 2027 года, сообщает ComputerBase. Разработка продвигается успешно и новый прототип, представленный на выставке Computex 2026, справляется с охлаждением процессора AMD Ryzen 9 9950X3D мощностью 230 Вт так же эффективно, как и жидкостная система NL-LC1-36. Под нагрузкой температура процессора колеблется в диапазоне 79…81 градус по Цельсию.

Источник изображения: ComputerBase

Внешне новый прототип термосифонной системы охлаждения очень похож на жидкостную систему охлаждения, однако принцип работы этих систем совершенно различен. Термосифонная система заправлена хладагентом, который меняет своё агрегатное состояние в процессе переноса тепла от процессора к радиатору и далее окружающему воздуху. Насос для циркуляции хладагента не нужен, он движется под действием естественных сил, возникающих вследствие разности плотностей на тёплой и холодной стороне.

Источник изображения: Noctua

Применение термосифонных систем для охлаждения компьютерных компонентов затруднено по ряду причин. В частности, сложно обеспечить контролируемое испарение: тепловыделение процессора неравномерно, количество испарившейся жидкости постоянно меняется. Это может привести к ситуации, когда тепловыделения будет недостаточно для осуществления термодинамического цикла, или так называемому «кризису кипения» при избыточном тепловыделении. Также следует избегать ситуации, когда пары хладагента могут начать конденсироваться до попадания в конденсатор (радиатор).

Источник изображения: Noctua

Чтобы решить эти проблемы инженеры Noctua изучили множество различных подходов, создав более 400 прототипов испарителя и 25 вариантов конденсатора. Одним из результатов исследований стала новая геометрия и спечённая капиллярная поверхность испарителя.

#охлаждение процессора #системы охлаждения #noctua
Источник: computerbase.de
