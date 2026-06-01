kosmos_news
Первые российские турбовинтовые самолёты Ил-114-300 получит Архангельская область
Регион выступит стартовым эксплуатантом новых отечественных самолётов, которые идеально подходят для условий Крайнего Севера.
Первым эксплуатантом новых российских турбовинтовых самолётов Ил-114-300 станет Архангельская область, заявила пресс-служба правительства РФ.Источник: ОАКСообщается, что эти лайнеры «идеально подходят для условий Крайнего Севера». Прототип Ил-114-300 недавно прошел летные испытания в Арктике. Новый турбовинтовой региональный самолет в мае совершил «серию полетов с аэродромов на арктических архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа», ранее сообщила госкорпорация «Ростех».

Эти две группы островов относятся как раз к Архангельской области. На Земле Франца-Иосифа находится мыс Флигели, самая северная точка суши в Евразии. За ним лежит только Северный полюс. По данным «Ростеха», во время испытаний Ил-114-300 приблизился к этой широте на расстояние до 100 километров. Новый региональный самолет базировался на единственном аэродроме Земли Франца-Иосифа, расположенном на 80-й широте: военной базе Нагурская.

На Нагурской находится подготовленная снежная взлетно-посадочная полоса длиной 1500 метров. Среднегодовая температура составляет минус 11,8 °C – идеальные условия для тех, кто отвечает за программу Ил-114-300, чтобы проверить эксплуатационные возможности самолета в экстремальных условиях. В конце концов, Ил-114-300 «разработан для всех широт, погодных и климатических условий», как подчеркнул Даниил Бренерман, глава дочерней компании «Ростеха» «Ильюшин», после завершения испытательной кампании.

В ходе испытаний Ил-114-300 доказал свою пригодность для Арктики, «а также способность заменить все более старые и зарубежные самолеты этого класса». После арктических испытаний ответственные лица намерены подвергнуть самолет другим климатическим экстремальным условиям: летом запланированы «высокотемпературные испытания», а в начале осени – расширенная испытательная кампания на грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Только когда Ил-114-300 последовательно докажет свою способность справляться со всеми задачами, он сможет быть в полной мере задействован в региональных перевозках России.

#россия #техника #авиация #самолет #ил-114-300
Источник: tass.ru
