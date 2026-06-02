Инженер Василий Фильшин предложил схему пассажирского самолёта с необычной аэродинамикой, электромоторами, рекуперацией энергии и сниженным расходом топлива.

Кировский конструктор Василий Фильшин представил проект пассажирского самолёта с комбинированной энергетической установкой и оригинальной аэродинамической компоновкой. Разработка сочетает газотурбинный двигатель, мощные электродвигатели и импеллеры, размещённые в кольцевых обтекателях. Совокупная тяга системы достигает 38 тонн.

Рисунок: Flux (на основе чертежей из патента (RU 2863148 C1)

Лайнер спроектирован по аэродинамической схеме «утка» — это означает, что переднее горизонтальное оперение расположено впереди крыла. Само крыло имеет смешанную стреловидность: в его конструкции одновременно присутствуют участки как с прямой, так и с обратной стреловидностью. Такое техническое решение крайне редко встречается в гражданской авиации из-за высокой сложности расчётов и производства.

реклама

В хвостовой части самолёта Фильшин предложил разместить гибридный силовой агрегат на базе турбины НК-93 либо аналогичного двигателя. Установка работает в связке с двумя соосными электромоторами через систему планетарных редукторов. При необходимости выхода на максимальный режим в дело вступает бустерный электродвигатель мощностью 20 мегаватт.

По заявлениям разработчика, предложенная схема позволяет почти вдвое сократить потребление авиатоплива по сравнению с существующими пассажирскими лайнерами, включая распространённый A320.

Самолёт сможет передвигаться по аэродрому без запуска основной газотурбины — достаточно электромоторов. При посадке импеллеры переключаются в режим реверса, что заметно укорачивает тормозной путь.

Кроме того, в конструкции предусмотрена система рекуперации энергии. На этапе снижения воздушные винты начинают работать как генераторы и подзаряжают бортовые аккумуляторы. В патенте также упоминаются сниженный уровень шума, повышенная безопасность и возможность обслуживания части электронной начинки прямо во время полёта.