Samsung нарастила поставки телевизоров в первом квартале 2026 года на 8%
При этом лидерство южнокорейского производителя на этом рынке может оказаться под угрозой из-за роста TCL на 20%
Южнокорейская компания Samsung на протяжении длительного времени является ведущим мировым поставщиком телевизоров. На протяжении двух десятилетий она выпускает разнообразный ассортимент моделей, что и позволяет ей удерживать ведущее положение.

Результаты первого квартала 2026 года подтверждают это положение. Samsung нарастила поставки по сравнению с показателями годичной давности, но конкуренты начинают действовать ещё быстрее.

Изображение: Max Jambor / SamMobile

В частности, своё отставание от Samsung быстро ликвидирует компания TCL. Статистика фирмы Counterpoint Research показала, что весь рынок телевизоров по итогам первого квартала вырос на 3%. Samsung увеличила поставки на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Значительная часть этого роста пришлась на телевизоры OLED, но в общем объёме поставок их доля остаётся достаточно скромной.

TCL увеличила поставки среди телевизоров всех категорий, в том числе QD-LCD и Mini-LED LCD. Последние внесли основной вклад в рост доли компании в минувшем квартале. TCL показала рост производства на 20%. Если тенденция сохранится, отставание между двумя лидерами будет сокращаться и дальше.

#samsung #китай #южная корея #телевизоры #tcl #counterpoint research
Источник: sammobile.com
