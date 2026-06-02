Global_Chronicles
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Астрономы заявили, что странное событие 2019 года могла вызвать первичная черная дыра. Она весит как три Луны и находится в гало Млечного Пути.
Обычные черные дыры рождаются при коллапсе массивных звезд и весят как минимум несколько Солнц. Но сразу после Большого взрыва квантовые флуктуации могли создавать гораздо более мелкие объекты. Такие первичные черные дыры остаются теоретическими, но событие 2019 года дает шанс их обнаружить.

Событие произошло 18 декабря 2019 года в рамках проекта микролинзирования первичных черных дыр астероидной массы (AMPM), когда как раз искали микролинзирование от астероидных и лунных масс. Камера DECam (Dark Energy Camera) на телескопе в Чили, пять ночей подряд наблюдала область Млечного Пути. В течение примерно 60 минут одна звезда в Большом Магеллановом Облаке (163 тысячи световых лет от Земли) стала ярче, хотя соседние источники света не изменились.

Команда под руководством Рене Кей из Технологического университета Суинберна в Австралии перебрала все варианты. Ни инструментальный сбой, ни звездная вспышка, ни пульсации звезды не подходили. Оставалась микролинза: объект с сильной гравитацией, который искривил пространство-время и усилил свет фоновой звезды. Астрономы смоделировали три сценария: блуждающая экзопланета в Млечном Пути, такая же планета в Большом Магеллановом Облаке и первичная черная дыра в темном гало нашей галактики.

Расчеты показали, что объект, названный Фебой, в 100 тысяч раз вероятнее принадлежит темному гало, чем известным звездным популяциям. По оценкам, он находится примерно в 60 тысячах световых лет от нас. Его масса — около трех масс Луны, а горизонт событий сопоставим с размером точки в конце этого предложения. Исключить блуждающую экзопланету полностью нельзя, но в разреженном гало черная дыра гораздо более вероятна.

Это открытие вписывается в текущий научный спор. В феврале 2026 года американские и японские астрономы нашли 12 кандидатов в первичные черные дыры в направлении Андромеды. В марте польская команда еще раз проанализировала те же данные и заявила, что все события объясняются обычными звездами. Кей и ее коллеги поддерживает первую интерпретацию. Чтобы разрешить спор, понадобятся более чувствительные телескопы, такие как обсерватория имени Веры Рубин и телескоп Роман.

#большое магелланово облако #микролинзирование #dark energy camera #первичная черная дыра
Источник: sciencealert.com
