Global_Chronicles
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
Лунный посадочный модуль Blue Origin прошел сложнейшее испытание в термовакуумной камере NASA Johnson Space Center.
Программа Artemis требует от подрядчиков не только разработать лунные аппараты, но и подтвердить их работоспособность в реальных условиях. Blue Origin сделала очередной шаг к полету своего посадочного модуля Endurance, завершив его проверку в одной из крупнейших камер NASA. 

Источник: Blue Origin

Стало известно, что лунный модуль Endurance прошел серию термовакуумных испытаний в камере A центра NASA имени Джонсона, где моделируют вакуум, перепады температур и освещённость, ожидаемые при полётах к Луне . В ходе тестов инженеры проверили, как аппарат работает при длительном воздействии низких и высоких температур, а также при имитации лунного дня и ночи.  

Endurance — это многоразовый посадочный модуль, который Blue Origin готовит для доставки экипажей в рамках одной из будущих миссий Artemis, где компания выступает в роли подрядчика NASA по системе Human Landing System . Испытания в камере позволили оценить работу основных бортовых систем, тепловой защиты и подсистем управления в условиях, максимально близких к полётным, до выхода на стадию лётной квалификации.  

По данным Universe Today, успешное завершение этого этапа испытаний приближает модуль к следующей фазе наземной отработки и дальнейшим сертификационным тестам для участия в лунных миссиях.

#nasa #blue origin #artemis #лунный посадочный модуль #endurance #термовакуумные испытания
Источник: universetoday.com
