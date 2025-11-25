На компьютерных форумах и в соцсетях начался самый настоящий ажиотаж: взлетевшие цены на оперативную память заставили многих геймеров в срочном порядке собирать себе игровые ПК. Даже если они откладывали этот весьма затратный шаг до выхода нового поколения компьютерного «железа». Ведь мы находимся на пороге серьезного кризиса в индустрии производства комплектующих для ПК, который может оказаться более глубоким и длительным, чем прошлый майнинг-бум, продлившийся два года.

Поэтому многие геймеры уже не ждут выхода видеокарт GeForce RTX 5000 SUPER с увеличенным объемом видеопамяти, ведь они могут вообще не появиться на рынке. Да и бюджетные видеокарты тоже окажутся под ударом, ведь чипы памяти стали настолько дефицитными, что тратить их на видеокарту стоимостью 25000-40000 рублей не хочет ни компания AMD, ни монополист на рынке видеокарт — компания Nvidia. Похоже, что нас, геймеров и компьютерных энтузиастов, ждут тяжелые времена, когда комплект ОЗУ для компьютера будет стоить дороже, чем качественная материнская плата, а доступные видеокарты будут начинаться с таких цен, по которым сегодня продается GeForce RTX 5070.

И если вы хотели собрать новый игровой ПК, то откладывать это не стоит, даже если стоимость оперативной памяти кажется вам сегодня неадекватной, скорее всего, через неделю она будет стоить еще дороже. Ее стоимость растет буквально не по дням, а по часам, и это хорошо заметно, если открыть в браузере несколько вкладок с ценами ОЗУ в популярных магазинах и обновлять их пару раз в день. По сообщениям СМИ, производители чипов памяти, такие как Samsung и Micron, уже заранее распродали все, что произведут в ближайшие месяцы. Так что высокие цены на ОЗУ конца ноября 2025 года — это только начало долгого кризиса и дефицита.

Сегодня мы с вами посмотрим на несколько конфигураций основы для игровых ПК в новых реалиях цен, состоящей из процессора, материнской платы, модулей ОЗУ и видеокарты. Это будет конфигурация начального уровня для не слишком требовательных к качеству графики и количеству FPS или просто экономных геймеров. Оптимальная для большинства геймеров конфигурация среднего уровня и мощная, рассчитанная на игры в разрешении 1440p, но с адекватной ценой, а не просто собранная из всего самого дорогого, что есть в магазине. Начнем с самой доступной конфигурации, а примеры цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Основа для недорогого игрового ПК

Этот компьютер будет рассчитан на запуск уже существующих игр в разрешении 1080p на компромиссных настройках графики. Отлично подойдет он и для онлайн-игр, а еще будет отличаться скромным энергопотреблением и возможностью сборки в компактном корпусе с тихой системой охлаждения. Я заметил, что все больше геймеров выбирают именно такие конфигурации ПК не из-за экономии, а по причине того, что игры уже не вызывают таких эмоций, как в детстве, и начинает ощущаться усталость от бесконечной гонки за мегагерцами, ваттами, гигабайтами и FPS. И им нужен такой ПК, который будет трудиться не только как мультимедийный и рабочий, для простых офисных задач, но еще и позволит запускать новые игры, когда на них будет время и желание играть.

Выбирая процессор для этого ПК, я заметил что цены на них тоже растут, и вот это уже трудно поддается объяснению, ведь рубль укрепляется, а до периода предновогоднего ажиотажа еще почти месяц. Видимо, вместе с оперативной памятью с полок магазинов сметают и все остальные комплектующие, нужные для сборки ПК. Оптимальным процессором для подобной недорогой сборки будет Ryzen 5 5600 с шестью ядрами, ведь популярный в прошлые годы бюджетный четырехъядерник Core i3-12100F уже совсем слаб для новых игр. А вот шестиядерный Core i5-12400F стоит заметно дороже Ryzen 5 5600, обладает более прожорливым нравом, а заметить разницу между ними в играх вряд ли удастся на глаз. Да и материнская плата для него потребуется довольно дорогая.

Ryzen 5 5600, в отличие от конкурента, позволит сэкономить на материнской плате, модели AM4 за последнее время заметно подешевели, и можно купить плату на чипсете AMD B550 с поддержкой шины PCI Express 4.0 и радиаторами на цепях питания дешевле 9000 рублей. Например, Gigabyte B550M DS3H R2.

Оперативная память стандарта DDR4 дорожает не меньшими темпами, чем DDR5, но пока остается более дешевой в пересчете на один гигабайт объема. И если месяц назад в этот ПК мы бы обязательно поставили 32 ГБ ОЗУ, то сегодня такой объем сразу сделает этот ПК слишком дорогим для экономных покупателей. Поэтому остановимся на 16 ГБ оперативной памяти, хоть некоторым новым играм желательно больше.

Но большинство существующих игр пока нормально работают и на 16 ГБ ОЗУ, особенно если убавить качество графики. В идеале для Ryzen 5 5600 подошли бы модули с частотой 3600 МГц, которые с большинством подобных процессоров разогнались бы до 3800 МГц, но теперь их стоимость слишком высока, и придется довольствоваться ОЗУ с частотой 3200 МГц, надеясь на ее удачный разгон, например, Netac Shadow III NTSHD4P32DP-16W.

Цены на видеокарты тоже начали расти, но пока еще можно найти современную модель от Nvidia дешевле 28000 рублей. Про популярные в прошлом в бюджетных сборках GeForce RTX 3050 8 ГБ или Radeon RX 6600 в конце 2025 года можно забыть. Они слишком стары и не стоят тех денег, что за них просят, а с видеокартами AMD 6000-й серии так и не до конца ясно, будет ли компания поддерживать их драйверами с игровыми оптимизациями дальше или нет. Поэтому наш выбор — GeForce RTX 5050, новая видеокарта, обеспечивающая достаточную производительность во всех новых играх, особенно если включить DLSS.

Основа для игрового ПК среднего уровня

Эта конфигурация подойдет большинству геймеров, но и стоить будет уже заметно дороже. На таком ПК можно будет пройти все существующие игровые хиты на высоких настройках графики, а его запаса «прочности» хватит еще на пару-тройку лет, как минимум. Оптимальным процессором для подобной сборки остается шестиядерный Ryzen 5 7500F, который уже почти два года удерживает первое место по популярности среди моделей для игровых сборок среднего уровня. Причем не только по соотношению стоимости и производительности, но и по энергоэффективности, для него не нужна навороченная материнская плата или топовый кулер.

Для Ryzen 5 7500F хватит недорогой платы на чипсете AMD B650, с системой питания среднего уровня. Переплачивать за разнообразные «навороты» не стоит — хватит одного слота M.2 для быстрого SSD, обычной сетевой карты и звука среднего уровня, который сегодня устраивает по качеству большинство геймеров. Всё это есть в недорогой материнской плате ASRock B650M-H/M.2+, которую мы и выберем.

А экономия здесь тем более важна, что в эту конфигурацию ПК уже потребуется 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, и если вы не следили за ее ценами в последнюю пару недель, то вас ждет шок. Да, стоимость такого комплекта уже перевалила за 21000 рублей. Как, к примеру, за Apacer AH5U32G68C642MWAA-2 с частотой 6800 МГц. Но выхода нет, ведь собрать ПК без ОЗУ невозможно.

Я думаю, многие читатели, увидев выбор GeForce RTX 5050 в конфигурации выше, уже начали писать комментарий, что это слишком дорогая видеокарта. Но это только если не учитывать, что более мощная GeForce RTX 5060 уже стоит заметно дороже, и найти эту модель дешевле, чем за 34000 рублей, становится сложновато. Несмотря на всего 8 ГБ видеопамяти, за которые эта модель была раскритикована в пух и прах, в плане цены и той производительности, что вы за нее получите, у нее практически нет конкурентов. Если только вы не готовы доплатить несколько тысяч рублей за Radeon RX 9060 XT с объемом VRAM 16 ГБ.

Но, судя по статистике, таких геймеров совсем немного, и большинство добавит еще несколько тысяч, взяв видеокарту от Nvidia. Например, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, модель, которой точно хватит на ближайшие пять лет для игр в разрешении 1080p. И которая не будет испытывать недостатка видеопамяти еще очень долго. Но именно эта модель первой окажется под ударом дефицита чипов памяти, и ждать, что цены на нее упадут, уже не стоит.

Основа для мощного игрового ПК

Итак, мы подошли к финальной игровой связке, и в ее цене стоимость оперативной памяти будет уже не столь критична, как в первых двух, поскольку мощный игровой ПК в 2025 году наверняка будет стоить заметно дороже 120000 рублей. На роль процессора для такой сборки подходят две модели, которые не сильно различаются в цене: Ryzen 7 7700 и Core i5-14600KF. Последний будет производительнее в играх, но потребует гораздо более дорогой материнской платы с мощным конвертером питания, а еще — системы жидкостного охлаждения, ведь отвести 180 ватт обычным воздушным кулером будет проблематично.

Поэтому я бы выбрал Ryzen 7 7700, более экономичный процессор, производительности которого, тем не менее, хватит для мощных видеокарт, чтобы получить высокий FPS, если вы предпочитаете играть в более низком разрешении, но с более высокой плавностью. Еще один плюс такого выбора — материнская плата AM5, которая, в отличие от плат LGA 1700 для Core i5-14600KF, все еще имеет потенциал для апгрейда. Например, MSI PRO B650-P WIFI на чипсете AMD B650.

Платформа AM5 и не так требовательна к частоте оперативной памяти, для Ryzen 7 7700 вполне хватит модулей даже на 6000 МГц, а объем ОЗУ будет таким же, как и в предыдущей конфигурации — 32 ГБ. Мы возьмем те же самые модули, что и для процессора Ryzen 5 7500F, так как они сегодня оптимальны по цене, а их высокая частота позволит «ужать» тайминги, получив дополнительный прирост производительности в процессорозависимых играх.

Идеальным выбором в эту конфигурацию стала бы видеокарта GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти, которой пока с лихвой хватает для разрешения 1440p и 4K для большинства игр, но эти модели слишком сильно выросли в цене за последнее время. Поэтому придется ограничиться заметно более дешевой видеокартой GeForce RTX 5070, объем VRAM у которой уже не так впечатляет, особенно если вы будете играть на QHD-мониторе.

Итоги

Три комбинации комплектующих для основы игрового ПК из этого блога подойдут большинству геймеров, собирающих компьютеры за разумную сумму. Вам остается только выбрать для них подходящий процессорный кулер, SSD нужного объема, блок питания и корпус ПК по вкусу и доступному вам бюджету. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового кризиса на рынке комплектующих для ПК и роста цен на ОЗУ?

Напомню, что примеры цен ко времени выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и наоборот, но только не цены на оперативную память, они наверняка станут еще выше. А используемый комплект ОЗУ DDR5 может и вовсе исчезнуть из продажи, уж очень он привлекателен по цене относительно других предложений. И в конце я порекомендую вам три моих новых блога:

