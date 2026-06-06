Компания Samsung работает над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S27, в том числе моделью Galaxy S27 Pro, данными о ряде характеристик которой поделился один из информаторов в социальных сетях, пишет издание GSMArena.
Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy S27 Pro получит аккумулятор на 5000 мА·ч, что является не слишком высоким показателем на фоне других производителей, но для Samsung это в порядке вещей — например, текущий флагман, Galaxy S26 Ultra, имеет батарею аналогичной ёмкости.
При этом, как сообщается, у новинки будет отсутствовать стилус S Pen, а диагональ её экрана составит 6,47 дюйма. В более ранней утечке говорилось, что в Galaxy S27 Pro будет использоваться та же основная и сверхширокоугольная камера, что и в Galaxy S27 Ultra, но иной телеобъектив.
Ожидается, что анонс Galaxy S27 Pro состоится совместно с Galaxy S27, Galaxy S27+ и Galaxy S27 Ultra в январе следующего года.