Анонс новинки ожидается в январе 2027 года.

Компания Samsung работает над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S27, в том числе моделью Galaxy S27 Pro, данными о ряде характеристик которой поделился один из информаторов в социальных сетях, пишет издание GSMArena.

Galaxy S26 Ultra. Источник фото: Wccftech

Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy S27 Pro получит аккумулятор на 5000 мА·ч, что является не слишком высоким показателем на фоне других производителей, но для Samsung это в порядке вещей — например, текущий флагман, Galaxy S26 Ultra, имеет батарею аналогичной ёмкости.

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При этом, как сообщается, у новинки будет отсутствовать стилус S Pen, а диагональ её экрана составит 6,47 дюйма. В более ранней утечке говорилось, что в Galaxy S27 Pro будет использоваться та же основная и сверхширокоугольная камера, что и в Galaxy S27 Ultra, но иной телеобъектив.

Ожидается, что анонс Galaxy S27 Pro состоится совместно с Galaxy S27, Galaxy S27+ и Galaxy S27 Ultra в январе следующего года.