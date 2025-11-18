Стратегии - это один из самых реиграбельных жанров игр на ПК, в них можно играть снова и снова долгое время, и игра будет продолжать преподносить вам интересные геймплейные ситуации и бросать вызов вашим навыкам. Причем стратегии с высокой реиграбельностью бывают самых разных поджанров - в реальном времени или RTS, экономические или градостроительные, глобальные, которые иногда еще называют 4X и пошаговые, с элементами RPG. А в последние годы появилось немало стратегических игр с заимствованием игровых механик выживания и roguelike, что тоже идет на пользу реиграбельности при правильном применении.

Реиграбельность является важной характеристикой для игры любого жанра, ведь отдавая за нее деньги и весьма немалые, мы хотим, чтобы играть в нее можно было долго, а не несколько часов. А с этим частенько бывают проблемы даже у тех стратегий, которые изначально рассчитаны на длительный геймплей. Например, большим разочарованием обернулось для геймеров покупка игры Anno 2205. После массы упрощений в традиционном для этой серии геймплее, после прохождения довольно короткой кампании, в игру очень быстро становилось скучно и не интересно играть.

Да и самая новая часть серии Anno - Anno 117: Pax Romana, пока тоже не радует игроков, так как разработчики пошли на серьезные упрощения в геймплее. Например, разнообразие островов в этой экономической стратегии снизилось на треть по сравнению с игрой предшественницей, Anno 1800, что стало особенно заметно еще и потому, что сами игровые карты стали компактнее. Теперь один и тот же остров может появиться на карте несколько раз, а некоторые генерируемые карты для режима бесконечной игры становятся очень похожи друг на друга.

Но не только от размера и разнообразия генерируемых карт зависит реиграбельность стратегий, ведь в некоторых из них случайных карт и нет вовсе - они создаются заранее. Важно еще и разнообразие геймплейных механик, которое зависит от количества различных типов юнитов и построек, которые позволяют вам играть как в обороняющемся, так и в наступательном стиле. В стратегии должен быть достаточно продвинутый искусственный интеллект, который может бросить вызов даже опытному игроку.

А еще он должен быть гибко настраиваемым под ваш уровень игры, иначе можно попасть в ловушку, когда вы без проблем будете побеждать компьютерного оппонента на среднем уровне сложности, но каждый раз проигрывать ему на высоком. Это удобно реализовано в Warcraft III: The Frozen Throne, где помимо сложности ИИ, можно выбрать и размер здоровья его юнитов.

Но гораздо интереснее играть с живыми игроками и наличие стабильно работающего мультиплеера с большим количеством участников повышает реиграбельность стратегий на порядок. Еще продлить интерес к игре может наличие разнообразных фракций с заметно отличающимися юнитами и тактиками игры, а это можно встретить нечасто, так как иногда разница между фракциями сводится к другим 3D-моделям и лишь чуть-чуть затрагивает характеристики урона, брони и скорости.

Учитывая все это, сегодня мы вспомним самые реиграбельные стратегии на ПК, в которых можно провести даже не десятки, а сотни часов. И начнем с одной из игр серии Anno, раз уж в начале вспомнили сразу пару игр этой серии.

Anno 1800

Многие любители экономических стратегий считают игру Anno 1800, вышедшую в 2019 году, лучшей игрой серии и с этим нельзя не согласиться. Несколько лет подряд Anno 1800 получала дополнительный контент в виде новых регионов и геймплейных механик, заставляющих взглянуть на игру заново и снова и снова запускать ее в режиме песочницы, отстраивая огромную экономическую империю с развитой логистикой. В этой стратегии наиболее интересно играть в свободном режиме, доводя количество населения до одного миллиона и более, и вот тогда Anno 1800 раскрывается в полной мере, мне этим не надоедает занимать уже практически пять лет и спустя тысячи наигранных часов.

Farthest Frontier

Игра Anno 1800 так высоко подняла планку качества экономических стратегий, что тягаться с ней очень тяжело. Но это вполне получается у игры Farthest Frontier от создателей популярной RPG Grim Dawn, наконец-то вышедшей в релиз этой осенью. В этой игре вам предстоит развить маленькую деревеньку до крупного города, не дав жителям погибнуть от холода, эпидемий и нападений бандитов. Игра получилась сложной и захватывающей, но рост сложности происходит постепенно, что дает вам разобраться с механиками игры, и не утонуть в микро и макроменеджменте.

Sid Meier's Civilization 6

реклама





Если вы любитель серии игр Civilization, то наверняка помните, как ругали ее шестую часть сразу после выхода, в 2016 году. Казалось, она во всем уступает предшественнице, Sid Meier's Civilization V, но после многочисленных патчей и дополнений шестая «Цива» стала любимой игрой многих геймеров, ценящих вдумчивый и неторопливый геймплей. И, похоже, такой она и останется еще на пару лет, ведь седьмая часть, вышедшая в начале 2025 года, тоже была встречена игрокам довольно прохладно.

They Are Billions

В большинстве стратегий мы можем выбирать фракцию, за которую будем играть и фракцию противника - например, «Альянс» и «Нежить» в Warcraft III: The Frozen Throne. В стратегии They Are Billions тоже есть нежить, но поиграть за нее никак не получится, так как она выступает в роли стихии, волнами накатывающейся на ваше поселение. И вам остается только строить крепкую оборону, не забывая о развитии экономики, ведь каждая следующая волна опаснее предыдущей и стоит вам замедлиться, как зомби сметут ваше поселение.

Карты в They Are Billions случайные, а привычных сохранений нет, так что, как говориться - «Одна ошибка — и ты ошибся», и игру придется начинать сначала. Но в этом заимствовании механик из игр жанра roguelike и есть главный плюс They Are Billions, редко какая стратегия может так пощекотать нервы игроку, но с наличием «умной паузы» торопиться вам не придется и каждый шаг можно тщательно обдумать. Главный минус игры - слишком темная палитра, но это легко исправить с помощью таких утилит, как Gamminator или прямо в панели драйверов видеокарты.

Northgard

А вот стратегия Northgard позволит вам выбрать одну из множества фракций, которые в ней являются кланами викингов и в этом заключается главная фишка этой неторопливой игры. Каждый клан имеет свои плюсы и минусы и стили игры за них заметно различаются. А еще в этой игре есть элементы выживания - поселенцы могут замерзнуть или заболеть, а периодически геймплей преподносить неприятные сюрпризы в виде нашествия крыс, бандитов или пробуждения злых духов на вашей территории. Войск под вашим управлением будет немного, а территории захватываются сразу небольшими областями, но такой, на первый взгляд бесхитростный геймплей очень затягивает.

Cities - Skylines

Кто сейчас помнит знаменитую градостроительную серию SimCity? Только старожилы ПК-гейминга, начавшие играть в 1990-е или нулевые годы. Ведь уже 10 лет на троне градостроительных симуляторов подобного типа находится игра Cities - Skylines, а учитывая то, что ее вторая часть с треском провалилась, получив очень низкие оценки и совершенно не впечатлила игроков, Cities - Skylines еще надолго останется лучшей игрой жанра. В ней вам нужно отстроить огромный город, удовлетворив все нужды жителей и балансируя между прибыльностью, экологией, нехваткой места и транспортными путями.

Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Но что мы все про сложные стратегии, пора вспомнить и адреналиновые классические RTS, где все зависит от вашего умения комбинировать типы войск и точно управлять ими. Ведь принцип «камень, ножницы, бумага» в подобных играх не меняется уже три десятилетия, но и не надоедает игрокам. Да и ничего нового в жанре RTS и не придумали, о чем говорит вал ремейков и ремастеров, которые отлично «заходят» как олдфагам, так и геймерам, недавно приобщившимся к этому жанру.

Например, летом 2025 года вышла игра Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition, которая представляет собой ремастер культовой одноименной игры из 2004 года, с немного подтянутой графикой, возможностью без проблем работать на современных конфигурациях ПК и операционных системах, и со всем выпущенным ранее контентом.

Age of Empires 2: Definitive Edition

Если уж мы заговорили о ремастерах, то нельзя не вспомнить знаменитую стратегию Age of Empires II: The Age of Kings, которая получила первую реинкарнацию в 2013 году под названием Age of Empires II: HD Edition. А вторую, в виде Age of Empires II: Definitive Edition - в 2019 году, и это одно из самых удачных переизданий в истории ПК-гейминга. Великолепную стратегию обновили графически, не потеряв ничего из того, что сделало ее одной из самых популярных и реиграбельных игр в прошлом.

StarCraft II

А вот стратегии в реальном времени StarCraft II ремастер пока не требуется. Вышла она в 2010 году, но выглядит и играется великолепно даже спустя 15 лет. Реиграбельность у нее отличная не только за счет отточенного баланса, но и за счет отлично работающего мультиплеера - играть в StarCraft II практически не надоедает.

Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss

Но не всем геймерам подходит геймплей, где нужно с огромной скоростью кликать мышкой и принимать решения в доли секунды, это сильно утомляет и подходит больше молодому поколению. А если вы хотите вдумчивой и неторопливой игры, похожей на шахматную партию, то пока не придумано ничего лучше старых добрых третьих «Героев». Но в 2025 году лучше играть не в оригинальную версию, а в мод Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, который продолжает развиваться и даже получать новые фракции. Новая фракция «Фабрика», появившаяся в 2024 году, представляет собой техногенную цивилизацию, которая, тем не менее, отлична вписалась во вселенную «Героев».

Company of Heroes 2

Выход RTS Warhammer 40,000: Dawn of War в 2024 году дал старт стратегиям нового типа, в которых строительству и экономике отводилась совсем небольшая роль. Главное в них - управление войсками в идущей практически бесконечно битве, и еще одной удачной игрой такого типа стала Company of Heroes, вышедшая в 2007 году, а затем и ее вторая часть, релиз которой произошел в 2012 году. Действие Company of Heroes 2 происходит во времена Второй мировой войны и эта игра остается одной из лучших представительниц жанра даже спустя 13 лет. Но наибольшую реиграбельнось эта стратегия дает при игре по сети, хотя и с компьютерным оппонентом тоже придется попотеть, искусственный интеллект в ней очень мощный.

Итоги

Как видите, на ПК можно найти много стратегий, в которые можно играть долго, не теряя интереса и многие из них вышли уже более пяти лет назад. Кстати, чтобы играть даже в самую требовательную из них, Anno 1800, мощный ПК не потребуется, хватит шестиядерного процессора и видеокарты Radeon RX 7600 или GeForce RTX 5050, а уж на видеокарте GeForce RTX 5060 игра будет летать в разрешении 1440p. Но новинки стратегий повышение системных требований не обходит стороной, как и другие современные игры, и для высокого FPS в Anno 117: Pax Romana уже желательная видеокарта GeForce RTX 5070.

А еще стратегии очень любят быстрый процессор, ведь именно на нем обсчитывается поведение сотен и даже тысяч юнитов в реальном времени и в 2025 году разумным минимум для них станет шестиядерный процессор Ryzen 5 7500F, а еще лучше – восьмиядерный Ryzen 7 7700.

