Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один

За пять лет для нескольких моих домашних ПК пришлось купить вентиляторов, кабелей, мышек и клавиатур на внушительную сумму
Мы привыкли не замечать мелкие траты на периферию и расходники для своих игровых ПК. В памяти остается только основная, крупная сумма, которую мы отдали при покупке компьютера, например, 90000 рублей. А то, что затем ПК годами требует постоянных вложений в виде мышек, клавиатур, вентиляторов, термопасты или кабелей, воспринимается как мелкие, но неизбежные траты. У многих моих друзей и знакомых, которые имеют только один ПК дома, эти затраты небольшие, а если они не занимаются обслуживанием и апгрейдом компьютеров сами, то и вовсе практически отсутствуют. 

Как купили ПК целиком, вместе с периферией, так он и работает у них лет пять, а то и больше, до тех пор, пока не сломается или совсем перестанет справляться с нужными играми и программами. У меня же в семье уже целых пять компьютеров, про конфигурацию которых я не так давно подробно рассказал в блоге «3 причины, по которым GeForce RTX 3060 — последняя видеокарта, которую я купил новой». И мелких покупок для такого количества ПК стало требоваться просто неимоверное количество.

И когда мне в очередной раз понадобился HDMI-кабель взамен погрызенного котом, я подумал: «А ведь я совсем недавно покупал HDMI-кабель, где же он?». И, не найдя его ни в коробках с запасами деталей и расходников для ПК, ни подключенным к мониторам или телевизорам, я задумал сделать ревизию всей компьютерной периферии и расходных материалов, которых накопилось за последние годы очень много. А заодно подсчитать, сколько денег ушло на такие покупки, которые на первый взгляд кажутся мелкими и необязательными. Думаю, это будет интересно и вам, так как обычно никто не подсчитывает такие расходы.

Для этого я открыл сайты магазинов и маркетплейсов, на которых делаю покупки, и начал составлять их список в хронологическом порядке, исключая крупные комплектующие для ПК типа блоков питания, видеокарт или материнских плат. Учитывать буду работоспособные устройства и расходники, которые активно используются и были куплены в «двадцатых» годах, так как раньше цены на них были гораздо ниже, а если устройство отработало более пяти лет, то денег, потраченных на него, совсем мне жалко.

А вот SSD-накопители и жесткие диски, которые куплены в «довесок» к основным, уже имеющимся в ПК, в этот список я вносить буду, так как их в моих домашних компьютерах уже явный переизбыток. И покупка накопителей для меня стала делом не первой необходимости, а лишь повышающим комфорт использования ПК, так как без них можно было и обойтись. Для самых дорогих покупок я сравню ту цену, по которой я их покупал, с текущей, ноября 2025 года, взятой на Яндекс Маркете, дав ссылки на них.

Покупки в 2025 году

И начну как раз с последней покупки накопителя — SATA SSD GIGABYTE (GP-GSTFS31100TNTD) объемом 1 ТБ, который обошелся мне всего в 5000 рублей, так как часть его цены я оплатил накопившимися бонусами. Сегодня он заметно подорожал, но это не особо радует, так как после полутора месяцев эксплуатации можно констатировать, что его реальный ресурс перезаписи — всего около 180 ТБ.

Я уже потратил 2% его ресурса, и этого явно не хватит на пять лет гарантийного срока, которые есть у этой модели. Если ресурс потратится раньше — это будет означать конец гарантии. Еще этой осенью я купил качественный HDMI-кабель с ферритовыми кольцами длиной два метра за 500 рублей, разветвитель питания с разъемами SATA за 160 рублей и переходник DVI-I (F) — HDMI (M) за 250 рублей.

Покупки в 2024 году

Весной 2024 года был куплен SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ за 7500 рублей, который тоже не особо был нужен, так как в ПК уже стоял неплохой SSD Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ. Для этого SSD был куплен адаптер для M.2 SSD в слот PCI-E X16 всего за 300 рублей, и он оказался очень удобным устройством, так как позволяет легко и быстро доставать SSD из ПК, не заморачиваясь с хрупким разъемом M.2, имеющим совсем небольшое гарантированное количество циклов подключения-отключения.

Просматривая список покупок, я увидел еще один недорогой кабель HDMI за 300 рублей и переходник HDMI — DVI-I за 180 рублей, который позволяет подключить к телевизору с HDMI разъемом обычный DVI кабель. Подобные переходники бывают разные, с разъемами типа «папа» или «мама», и это нужно учитывать.

Немногим ранее были куплены шесть вентиляторов — три штуки ID-COOLING AS-140-K и три штуки ARCTIC P12 PWM, которые все вместе обошлись в 4100 рублей. Я только начал подсчет, а потраченная сумма уже переваливает за 18000 рублей и это совсем не радует. Органайзер для проводов в виде ленты липучки вытянул из моего кармана 200 рублей, но пяти метров этой ленты хватит на всю жизнь. А набор из восьми батареек для материнских плат FinePower CR2032 обошелся мне в 499 рублей, так как брать их по паре штук невыгодно, а они нужны не только в ПК, но и в напольных весах и пульте от моих колонок.

Покупки в 2023 году

В этом году была приобретена док-станция для двух накопителей форм-фактора 2.5" или 3.5" DEXP HA133 за 2500 рублей, штука довольно удобная и стабильно работающая, в 2025 она стоит уже гораздо дороже. Недорогая проводная мышка Smartbuy 338 One за 399 тоже оказалась удачной покупкой, работает на одном из ПК уже почти два года. VGA-кабель за 170 рублей был куплен только для того, чтобы с комфортом написать блог про «выживание» на старом ноутбуке, подключив его к большому монитору, но, учитывая количество просмотров блога, он вполне окупился и будет ждать момента, когда пригодится снова.

Еще был куплен маленький вентилятор диаметром 60 мм для обдува SSD, который я пока не использовал. Обошелся он в 190 рублей. Как и почти со всеми компьютерными товарами, тот факт, что на него ушло в пять раз меньше материалов, чем на вентилятор диаметром 120 мм, для продавцов не играет никакой роли. Еще один разветвитель питания SATA стоил мне 190 рублей, их я использовал для того, чтобы отключать питание от жестких дисков с помощью специальной платы, про что писал в блоге «Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD».

Покупки в 2022 году

Часть из моих домашних ПК используют ЖК-телевизоры как мониторы, и, чтобы организовать удобное «рабочее» место для одного из них на диване, был приобретен кронштейн для крепления телевизора на стену — DEXP EN-42TS-2 за 1500 рублей. 3199 рублей были потрачены на новый роутер TP-Link Archer C6, а коврик для мыши A4Tech X7-200MP обошелся в 399 рублей. Моя основная мышка Logitech G102 Prodigy начала глючить, и, прежде чем заняться ее ремонтом, я купил более новый аналог — мышку Logitech G102 LIGHTSYNC за 2299 рублей, и она пока так и не понадобилась и ждет, пока доломается предшественница.

Не понадобились пока и наушники AKG K92 за 3050 рублей, так как старенькие наушники Panasonic RP-HTF600 все еще держатся, и с этими двумя покупками получилось, что 5349 рублей потрачены просто про запас, так как в то время казалось, что цены на подобные товары будут только расти. И вот как раз эти наушники подорожали больше всего. Пара вентиляторов XILENCE Performance диаметром 140 мм облегчили мой кошелек почти на 1000 рублей, переходник DisplayPort-HDMI для видеокарты GeForce RTX 3060 обошелся в 450 рублей, а еще был куплен сетевой фильтр на пять розеток — это еще 500 рублей. 

Еще один игровой коврик A4Tech X7-200MP в этот раз стоил дешевле — 300 рублей, а разветвитель для вентиляторов GELID PWM-Y Cable adapter CA-PWM-01 обошелся в 190 рублей. Был приобретен еще и небольшой реобас GELID Fan Speed Controller FC-MC01-B для старого ПК, не умеющего регулировать обороты вентиляторов, стоил он в то время 350 рублей. Еще один корпусной вентилятор — Aerocool Motion 12 plus, был куплен тогда за 390 рублей.

Покупки в 2021 году

Для одного из старых ПК, используемых в качестве приставки к телевизору, была куплена беспроводная мышка Logitech M170 за 499 рублей, уже вторая по счету. Эта модель оказалась довольно удачной и может долго работать на одной батарейке. Одна из самых весомых частей расходов на периферию и накопители в этом году — покупка жесткого диска Western Digital Purple [WD30PURZ] объемом 3 ТБ, взамен вышедшего из строя, для хранения домашних фото и видео на ПК. Он обошелся в 7150 рублей и работает спустя четыре года без проблем.

Для того чтобы установить старый кулер Zalman 10X Performa на сокет AM4, я купил комплект крепления кулера «DEEPCOOL AM4 Mounting Kit Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0» всего за 250 рублей и он до сих пор без проблем держит этот кулер на процессоре Ryzen 5 5600X. Геймпад Microsoft Xbox ONE, купленный за 3999 рублей, сначала меня разочаровал, но сегодня я пользуюсь им регулярно для ретро-игр, настроив систему RetroArch на одном из своих стареньких ПК, подключенных к телевизору. 

Чтобы геймпад не «дрожал» каждый раз при включении ПК, когда не нужен для игр, я подключил его через USB-хаб с кнопками для отключения USB-портов, на который ушло 300 рублей. А еще я купил уже вторую по счету беспроводную клавиатуру Logitech K270 за 1799 рублей, предыдущая отработала несколько лет, но была повреждена при чистке. И я решил не экспериментировать и взять привычную модель, пусть и с не самой лучшей ценой и отзывами. Но спустя почти пять лет проблем с ней нет, и этот блог я печатаю именно на ней. 

Еще одна беспроводная мышка, попроще — Smartbuy ONE 359G, стоила мне 299 рублей и жива до сих пор. Чтобы соединить файл-сервер, созданный на базе обычного старого ПК, со своим основным игровым компьютером по гигабитной сети, я купил PCI-E сетевую карту DEXP ZH-GE1P за 300 рублей. Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND для одного из домашних ПК стоил в тот год всего 600 рублей.

Итоги

Итак, можно сделать окончательный подсчет. За пять лет, с 2021 по 2025 годы, на периферию и расходники для домашних ПК у меня ушло 51261 руб. Эта сумма сопоставима со стоимостью недорогого компьютера, и я даже не думал, что потратил столько на всякую компьютерную мелочевку и накопители. Но, глядя на все это, понимаешь, что имеет смысл брать качественные устройства, которые будут служить годами — это в итоге сэкономит приличную сумму.

Пишите в комментарии, а сколько денег ушло на подобные покупки для ПК у вас?

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году

Какие комплектующие из старого ПК без проблем подойдут в новый и позволят сэкономить при апгрейде

Какую видеокарту выбрать в 2025 году, если вам нужно более 8 ГБ видеопамяти — новую или с «Авито»

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

