За последние годы тематика ретрогейминга увлекает все больше и больше геймеров и на это есть несколько причин. Во-первых, те ПК-геймеры, которые начали играть еще школьниками и студентами в те времена, когда компьютер стал посильной покупкой для бюджета обычной семьи, а это примерно 2000-2005 годы, стали взрослыми дяденьками возраста 30+, а то и 40+. И для многих из них запуск игр Готика II: Ночь Ворона, Heroes of Might and Magic III, The Elder Scrolls III: Morrowind или Half-Life — это мысленное возвращение в те беззаботные времена и не только захватывающий процесс игры, но и ощущение ностальгии.

В результате на видеохостингах и соцсетях появились множество каналов на тему ретрогейминга и старого железа, например, мой список таких каналов очень обширен и некоторые авторы создают настолько качественный контент, что оторваться от просмотра просто невозможно:

Но с этими каналами практически всегда действует правило — чем больше подписчиков, тем меньше ламповости и душевности, а некоторые из них уже давно заброшены и новые видео не выходят более года. Активные же каналы, но пока не все, после блокировки YouTube в России дублируют контент на отечественные хостинги и ведут группы в ВКонтакте и Telegram, которые позволят не потерять их.

Но ретрогеймингом сегодня активно увлекается и молодое поколение геймеров, часть из которых еще даже не родилась в то время, когда вышли игры, которые они с удовольствием сегодня проходят. Главная причина этого то, насколько изменилась игровая индустрия за прошедшие 30-лет и большинство изменений произошли не в лучшую сторону. Это оказуаливание большинства жанров игр, то есть играть в них очень просто и даже RPG с открытым миром ведут тебя по сюжету как на поводке, и потеряться там невозможно.

Еще многие игры современности выглядят сделанными как под копирку, новых идей нет, и та же компания Ubisoft все доит и доит серии Assassin’s Creed и Far Cry, превратив их в пародию на самих себя. Добавьте сюда "повесточку", встречающуюся в играх все чаще, низкое техническое качество, чудовищные системные требования при не самой лучшей картинке, и вы поймете, почему все больше дорогих игр от легендарных в прошлом студий ждал провал. Даже Bethesda, подарившая нам легендарные The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls V: Skyrim и даже Fallout 4, который на фоне современных игр смотрится вполне неплохой игрой, скатилась до Starfield. А это значит, что The Elder Scrolls VI уже можно не ждать, скорее всего, мы получим от продолжения серии только разочарование.

Но разработчики чувствуют запрос геймеров на старые игры и ремастеры вышли уже для большинства хитов прошлых лет. А для некоторых игр даже не один раз, например, Age of Empires II: The Age of Kings и Age of Mythology: The Titans получили уже по два ремастера. И даже прямо сейчас, пока я пишу этот блог, у меня на ПК качается свежий ремастер игры Little Big Adventure — Little Big Adventure - Twinsen's Quest. Это была одна из первых игр, в которую я поиграл на ПК друга еще в конце 1990-х годов и впечатление она тогда произвела просто волшебное.

Конечно, не все ремастеры хороши, и иногда лучше играть в оригинальную версию игры, тем более, что для многих хитов фанаты добавили поддержку новых операционных систем и широкоформатных разрешений. И по своему опыту могу сказать, что в 2024 году на операционной системе Windows 10 практически нет проблем с запуском старых игр. Для DOS хитов есть эмулятор DOS-box, многие мультиплатформенные игры 90-х гораздо удобнее будет запустить через оболочку RetroArch. Старых игр, с запуском которых будут проблемы под Windows 10, очень немного и проблемы с ними решаются фанатами. Например, неплохая стратегия Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim раньше не могла запускаться даже под Windows 8, а сегодня прекрасно идет под Windows 10.

Но гораздо больше ностальгических эмоций даст запуск игры на аутентичном игровом ПК из тех лет, когда вы только начинали играть и спрос на такие компьютеры в исправном состоянии растет с каждым годом. Те устаревшие ПК, которые мы продавали за копейки на Авито еще несколько лет назад, в 2024 году уже стали редким винтажем и стоят весьма прилично. Например, несколько лет назад я продал много устаревших сборок своих знакомых и друзей, которые просили собрать им новые ПК и сейчас очень жалею, ведь там были рабочие AGP системы с Athlon XP, Athlon 64 и Pentium 4 на ядре Northwood.

Еще один чрезвычайно важный фактор — тип операционной системы, стоящей на вашем ретро ПК. Это должна быть именно ОС из прошлых лет, от Windows 95 до Windows XP. Когда я, к примеру, собрал старенький ПК на базе материнской платы AM2+ и процессора Phenom X3 первой ревизии, и установил на него Windows 7, я не ощутил ничего, ведь эта ОС еще не так давно стояла на моем основном ПК. А вот установив на эту сборку Windows XP, я сразу почувствовал прилив ностальгии и теперь мне надо лишь подыскать для этого ПК неплохую видеокарту, ведь на встроенной GeForce 8200 тормозит практически все. Видеокарты в эту сборку подойдут очень разнообразные, от GeForce 6600 GT с интерфейсом PCI Express, до более новых ATI Radeon HD 4650 и особая мощность здесь не нужна.

И здесь мы подходим к главной теме блога — какое железо выбрать для сборки игрового ретро ПК, ведь в продаже его становится все меньше, редкие экземпляры видеокарт уже не сыщешь днем с огнем, а количество рабочих процессоров для сокетов 370, A, или 478 и рабочих материнских плат под них уже имеет соотношение 1 к 20, а то и больше. И сейчас я дам вам несколько советов по выбору комплектующих прошлых лет, которые, надеюсь, позволят вам приобщится к полноценному ретрогеймингу на аутентичном ретро ПК.

Лучше купить старый ПК в рабочем состоянии целиком

Если вы встретите на Авито объявление о продаже легендарной видеокарты ATI Radeon 9800 PRO за 1000 рублей, то перед вами встанет вопрос, а как проверить ее работоспособность? Для этого нужен рабочий ПК с AGP слотом и поэтому гораздо удобнее сначала поискать старые рабочие ПК, которые можно включить при покупке и проверить их работоспособность. А затем уже заняться его неторопливым апгрейдом.

Не гонитесь за очень старым "железом"

Чем более старое "железо" вы захотите использовать, тем больше проблем вас ждет. Во-первых, оно очень дорого и очень редко, попробуйте, к примеру, поискать на Авито Pentium II в комплекте с рабочей материнской платой и ОЗУ. Во-вторых, даже несмотря на то, что большинство комплектующих прошлых десятилетий было гораздо более живучей, чем современные, исключая, конечно, неудачные модели, типа массово горящих чипсетов nForce2 для Athlon XP, время идет ему не на пользу. И начать стоит с дешевого и распространенного "железа", например, системы на Celeron и видеокарты GeForce4 MX 440 — такие сборки были очень популярны и массовы.

Мощных процессоров и видеокарт с высоким энергопотреблением лучше избегать

Стоит избегать покупать мощные комплектующие — они очень дороги, а выйти из строя за годы эксплуатации у них было гораздо больше шансов. Например, GeForce 6800 Ultra в связке с топовым процессором Pentium 4 на ядре Prescott 2M обойдется в разы дороже, чем ATI Radeon 9800 PRO и Pentium 4 Northwood. Хотя TDP GeForce 6800 Ultra в 81 ватт сегодня выглядит смешным, тогда эти модели только начинали использовать мощные радиаторы и грелись весьма прилично, а с "прескоттами" могла справится далеко не каждая материнская плата. Они даже выходили из строя от работы с этими процессорами.

Будьте готовы к небольшому ремонту

Слабое место старых комплектующих, особенно — материнских плат, видеокарт и блоков питания, это деградирующие конденсаторы. Большинство из них после 15-20 лет, прошедших с их выпуска, будут в плачевном состоянии и надо быть готовыми к их перепайке самим или в сервисном центре.

Корпус ПК и его периферия играют очень важную роль

Не менее важную роль в получении удовольствия от ретрогейминга играет внешний вид ретро ПК и его периферия. Поэтому постарайтесь сделать сборку в старом корпусе, и не пожалейте времени поискать для него клавиатуру и мышку тех лет, а еще — колонки. Тогда звуку уделяли гораздо меньше внимания и многие геймеры брали небольшие бюджетные активные колонки.

Какое современное "железо" можно использовать в ретро ПК?

Имеет смысл купить в старый ПК новый блок питания, чтобы старый БП, который отработал десятки лет, не спалил ваше дорогое и с трудом найденное на просторах Авито "железо". Критерии выбора такого блока питания — это наличие разборного коннектора питания материнской платы 20+4 пин, и запас мощности по току для напряжений +3.3 В и +5 В. Тогда это напряжение использовалось более активно. Подойдет под эти критерии, например, БП Deepcool PF450 мощностью 450 ватт.

Покупая старый ПК целиком, вы получите вместе с ним жесткий диск на 20 или 40 ГБ, который наверняка уже покрыт бед блоками. Работают такие HDD очень медленно, места хватит под небольшое количество игр, поэтому лучше поставить более новую и объемную модель, если на материнской плате есть SATA разъемы. Например, недорогой Western Digital Blue WD10EZEX, емкостью 1 ТБ.

Вполне можно поставить и SATA SSD, так как покупать механический HDD в 2024 году желающих будет немного. Например, Patriot P220 (P220S512G25) объемом 512 ГБ.

На процессоры сокетов 754 или 939, особенно на мощные Athlon 64 или Athlon 64 X2, прекрасно подойдет современный кулер, например, ID-Cooling SE-903-SD.

Что интересно, на Яндекс Маркете все еще можно найти ретро комплектующие в довольно большом количестве, введя в поиск разъемы AGP или старые сокеты процессоров.

Итоги

Надеюсь, эти советы позволят вам приобщиться к ретрогеймингу с минимальными затратами времени, денег и нервных клеток. Пишите в комментарии, а у вас есть ретро-ПК или вы только собираетесь его собрать? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

