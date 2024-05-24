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Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году

Выбираем недорогие видеокарты с оптимальным соотношением цены и производительности, которые позволят поиграть в большинство игровых хитов.
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Сравнивая то, как я играл в игры сразу после покупки первого компьютера, более 20 лет назад, и сейчас, в 2024 году, я с уверенностью могу сказать, что это были два совершенно разных геймера с радикально различающимися требованиями к ПК и особенно, к видеокарте. А еще — ко времени, затрачиваемом на игры. Если первый был готов играть часами во все новые игровые хиты, иногда даже ложась спать в три часа ночи, не в силах оторваться от Half-Life, Counter-Strike 1.6, Quake III Arena, Painkiller или Serious Sam: The First Encounter, то у второго совершенно другие игровые пристрастия и количество времени, выделяемого на игры.

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В 2024 году я играю в основном в неторопливые стратегии, экономические симуляторы или RPG с открытым миром, в которых никто не гонит вас по сюжету, например, сейчас я прохожу Red Dead Redemption 2, изредка отвлекаясь на пошаговый "рогалик" The Last Spell. И время, которое я готов потратить на игры, заметно сократилось. Хорошо, если это будет час-два в день, а иногда наступают периоды, когда я пару месяцев вообще не запускаю ни одной игры, используя компьютер только для серфинга интернета, просмотра фильмов и написания блогов.

И купленная мною для игр видеокарта GeForce RTX 3060 явно избыточна и дорога для такого гейминга, и я уже жалею, что продал старенькую GeForce GTX 1060, которая и сегодня позволяет пройти новые игры на "минималках". А на компьютерных форумах и в соцсетях все чаще встречаю геймеров с такой же проблемой, которые играют не часто и без особого азарта, но еще не готовы отказаться от игр полностью. И тратить огромные суммы на апгрейд своего ПК они уже не желают. Но определенный уровень игровой производительности своего ПК не хотят опускать ниже той планки, которая позволяет играть в популярные игры хотя бы на минимальных настройках графики.

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Одной из таких игр, которая разделила видеокарты на две категории, стала The Witcher 3: Wild Hunt, игра - шедевр, которая даже спустя девять лет после выхода остается самой высокооцененной игроками игрой практически на любом сайте агрегаторе игр. Рейтинг "Ведьмака" в Steam составляет 96%, что является высочайшим результатом для AAA-игры.

По меркам 2024 года минимальные системные требования The Witcher 3: Wild Hunt очень невысоки — достаточно видеокарты GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870. И вспоминая, как я проходил эту игру первый раз как раз на GeForce GTX 660, могу сказать, что это будет 40-50 FPS на средних настройках с довольно неплохой картинкой. И возможность поиграть в The Witcher 3: Wild Hunt можно считать главным требованием к видеокарте редко играющего геймера. Ведь если у вас идет эта игра на средних настройках, то без проблем пойдет и The Elder Scrolls V: Skyrim, Grand Theft Auto V, Far Cry 4 и прочие хиты, вышедшие до 2016 года. Да и захватывающих новинок с невысокими системными требованиями сейчас выходит предостаточно.

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Так какие же видеокарты из массово продающихся на вторичном рынке, и новых, из магазинов и маркетплейсов, подходят под эти требования? Стоит сразу исключить из этого списка GeForce GT 1030, такая видеокарта стоит у меня во втором ПК и максимум, что можно получить с ней — это The Witcher 3: Wild Hunt на минимальных настройках со всего 30 FPS. А стоят такие видеокарты довольно дорого на б\у рынке, а уж цены в магазинах и вовсе шокируют.

GeForce GTX 660, GeForce GTX 760, GeForce GTX 770, Radeon HD 7870, Radeon HD 7950 и прочие модели тех лет выпуска стоит сразу исключить, даже несмотря на то, что они подходят по производительности. Во-первых, они слишком горячи и прожорливы и потребуют от вас ПК с довольно мощным блоком питания и хорошей вентиляцией. Во-вторых, более 10 лет для таких горячих видеокарт — это слишком долгий срок и даже если они сейчас в рабочем состоянии, выйти из строя могут в любой момент. И, наконец, в-третьих, некоторые игры на них уже не запустятся, несмотря на поддержку DirectX 12.

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Поэтому стартовой моделью для редко играющего геймера можно считать GeForce GTX 960, видеокарту с небольшим энергопотреблением, и производительностью уровня GeForce GTX 760. Из более новых моделей схожую производительность даст видеокарта GeForce GTX 1050, которая к тому же еще и весьма экономична, да и в майнинге была актуальной совсем недолго. Старшая версия с приставкой "Ти" — GeForce GTX 1050 Ti, подходит под наши требования еще лучше. Цены на эту видеокарту довольно высоки и лучше искать ее на вторичном рынке.

Следующая ступенька производительности — видеокарта GeForce GTX 1650, немного быстрее GeForce GTX 1050 Ti, и занимает место между ней и популярной GeForce GTX 1060. В отличие от GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1650 была мало интересна майнерам и она гораздо экономичнее, что дает шанс купить на вторичном рынке экземпляр, который проработает еще годы. А вот в магазинах эта модель стоит довольно дорого для своей производительности.

В свое время с GeForce GTX 1060 конкурировали видеокарты Radeon RX 570 и Radeon RX 580, но интересны они были не только геймерам, но и майнерам, которые сметали их с полок магазинов как горячие пирожки. И спустя годы эти модели вернулись на маркетплейсы уже в виде рефабов, после восстановления, и цена на них очень привлекательна. Но и риск того, что проработает эта видеокарта недолго — тоже высок.

Примерно такой же уровень производительности, как у Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650, предлагает видеокарта Radeon RX 6400, и даже в магазинах ее цена вполне приемлема и не ударит по вашему кошельку. А еще из плюсов можно отметить очень низкое энергопотребление, но есть и минус — желателен ПК с поддержкой шины PCI Express 4.0.

Еще одна интересная модель, которую изредка можно найти новой — GeForce GTX 1660 Super. Это уже совсем другой уровень производительности, сравнимый с GeForce GTX 1070, а еще — невысокое энергопотребление и достаточное количество видеопамяти.

Схожий уровень производительности предлагают видеокарты Radeon RX 6500 XT, цены на которые падают и за счет этого их тоже можно добавить в наш список. Эту модель можно смело покупать и на вторичном рынке — она была совсем не интересна майнерам, а энергопотребление у нее очень небольшое.

Еще одна видеокарта со схожим уровняем производительности — GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти. Цена на эту модель заметно упала и за счет этого она стала смотреться гораздо выгоднее на фоне конкурентов, ведь в играх на ней можно задействовать технологию DLSS.

И на этом, пожалуй, стоит остановиться, ведь мы не превысили психологического порога цены в 19000-20000 рублей. Но, если вы потратите еще пару тысяч рублей, то уже сможете купить Radeon RX 6600 — а эта модель уже мало уступает в играх гораздо более дорогой GeForce RTX 3060 и позволит с комфортом пройти все новинки игр.

Итоги

А какую видеокарту выбрал бы я сегодня? Учитывая то, что со вторичным рынком я связываться не люблю, то наиболее интересной мне кажется Radeon RX 6600. Но ее цена уже на грани практичности для редко играющего геймера, и если нужно сэкономить, то я бы взял Radeon RX 6400 — 12000 рублей отдать за новую видеокарту с такой производительностью не жалко. Пишите в комментарии, а какую видеокарту из этого списка выбрали бы вы? А еще я порекомендую вам три своих новых блога: 

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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Дмитрий
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