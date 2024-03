Вчера я удалил со своего ПК игру God of War, пройденную на половину, добавив еще один хит в длинный список игр, которые так и не прошел до конца. Раньше я получал от незаконченных одиночных игр чувство разочарования и ощущение незавершенного дела и, думаю, это чувство знакомо многим геймерам. Оно достигло пика в последние годы, когда я понял, что не могу пройти до финала большинство игр на ПК, в которые начинаю играть.

Cyberpunk 2077, Grim Dawn, Darkest Dungeon, Assassins Creed - Valhalla, Atomic Heart, Fallout 4, Gothic, The Riftbreaker, The Last Spell — список игр, которые я не прошел до конца только за последний год, весьма длинный. А первые симптомы этого "заболевания" я отмечал еще в 2011 году, когда после пары месяцев прохождения удалил The Elder Scrolls V: Skyrim, так и не пройдя эту великолепную игру до конца. С тех пор я много раз начинал проходить The Elder Scrolls V: Skyrim, провел в игре массу времени, но до финала так и не дошел.

И даже такой игровой шедевр, как Ведьмак 3: Дикая Охота, я чуть было не забросил в самом конце, после трех месяцев игры, буквально заставив себя завершить основной квест. Причины этой проблемы довольно просты — во-первых, у нас появился доступ к практически всем играм мира, и скачать и установить любую игру на ПК можно за полчаса. А раньше мы были ограничены физическими носителями — CD и DVD дисками, которые нужно было купить в магазине или взять у друзей и знакомых. И вспоминая свою, довольно внушительную коллекцию дисков с играми, я могу оценить ее примерно в сотню игр.

Во-вторых, во всем мире отмечают такую нехорошую тенденцию, как синдром дефицита внимания, проявляющийся в том, что нам становится трудно удерживать внимание на одном занятии долгое время. И здесь главным виновником эксперты считают интернет, который приучил нас к быстрому переключению между разными типами информации. Сегодня за час мы успеваем прочитать все новости дня, посмотреть несколько роликов на YouTube, одновременно с этим ведя переписку в мессенджерах.

И, наконец, в-третьих, игры на ПК вызывают у нас совсем не такие яркие эмоции, как раньше. Вспомните конец 1990-х и начало нулевых годов и игровые клубы, массово появившиеся в те времена. Геймеры тогда покупали час или два времени у ПК и успевали получить массу удовольствия от игры, мало беспокоясь о том, что она не пройдена до конца. Не сразу, но мне все-таки удалось победить то чувство разочарования, которое вызывает не пройденная до конца игра и сегодня я поделюсь с вами советами, которые могут помочь и вам.

Главное — процесс, а не результат

Главный совет — начать воспринимать свою жизнь и игру на ПК как процесс, а не как череду свершений, которые можно записать в свое внутреннее мысленное резюме, к чему нас так рьяно подталкивает общество. Мы с детства приучены ценить результат любого действия, а не сам процесс, а ведь именно процесс гейминга — то главное, ради чего мы играем. Я заметил, что даже в таких играх, где нет финальной цели, например, в песочнице экономической стратегии Anno 1800, мозг пытается ставить цели — например, застроить полностью остров Каскады Величия или достичь цифры населения в 1000000 человек. Но если отвлечься от этого, то начинаешь получать удовольствие от самого процесса игры — налаживания производств и выстраивания логистических цепочек доставки товаров.

Надо радоваться даже тому, что игра захватила на неделю

В современных реалиях 2024 года, с нашим бешеным темпом жизни и огромным количеством информации, которое мы получаем каждый день, нужно радоваться даже тому, что игра захватила вас на неделю. Поиграли в игру, получили гормон удовольствия — дофамин, который вызывает у нас формирование мотивации, чувство удовольствия и ощущение награды и желания, и это уже хорошо. Это гораздо важнее, чем поставить для себя галочку в памяти — "я прошел Cyberpunk 2077".

Уровень сложности важен

Если вы чувствуете, что не можете долго играть в одну игру, не гонитесь за высокими уровнями сложности, ведь так вы заметно замедлите время прохождения игры. Но и слишком понижать уровень сложности тоже нельзя, игра должна бросать вызов, ведь если вы будете побеждать противника совсем без напряжения, то быстро потеряете азарт и интерес к игре.

Читы, коды и сохранения

Читы и коды могут при правильном подборе уровня сложности сделать игру гораздо азартнее. Например, можно получить все оружие в самом начале, но при этом выставить высокий уровень сложности игры. Можно быстро пропустить скучный уровень или начать игру с середины. Например, я захотел перепройти Atomic Heart, игру, которую забросил из-за багов, а не из-за потери интереса, но проходить первую ее половину мне будет уже слишком скучно. И здесь выручит сохранение игры, которое можно легко скачать из интернета.

Нужен ПК достаточной производительности

Еще один фактор, который отбивает желание проходить игру — если она тормозит на вашем ПК. Конечно, если вы азартный игрок, то пройдете новый хит на минимальных настройках графики и с консольными 30 кадрами в секунду, но многие ПК-геймеры не получат удовольствия от такой игры. В 2024 году достаточной производительностью для всех новых игр в разрешении Full HD обладает видеокарта GeForce RTX 4060, которую можно купить за 32000-35000 рублей. А к ней достаточно шестиядерного процессора уровня Ryzen 5 5600, 16 ГБ оперативной памяти с частотой 3600 МГц и комфортный игровой процесс вам обеспечен.

Выбирайте игры с коротким временем прохождения

Если вы чувствуете, что не можете играть в одну игру слишком долго, не гонитесь за играми, для которых требуется слишком много времени на прохождение. Есть множество хитов, которые можно пройти быстро и в них и пробуйте играть в первую очередь. Например, в Into the Breach, Firewatch, Abzû, Limbo, Resident Evil 3 Remake, Portal, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Braid, Stray — на ПК есть множество хитов, которые можно пройти быстрее, чем за пять-семь часов.

Давайте игре второй шанс

Если чувствуете, что потеряли интерес к игре, не удаляйте ее сразу. Дайте игре второй шанс и отложите ее на пару недель, потом вернитесь и попробуйте поиграть — если интерес так и не вернулся, удаляйте игру без сожалений. По моему опыту, возвращаться к играм, в которые не играл уже несколько месяцев, часто уже нет смысла, особенно к RPG со сложной прокачкой и кучей навыков — проще начать игру заново.

Меняйте жанры игр

Если вы делаете упор только на один жанр игр, можно потерять к ним интерес еще и от этого. Пробуйте другие жанры, особенно те, в которые играли реже всего, я, например, еще ни разу не играл в футбольные и авиасимуляторы. Можно на время полностью переключиться и на онлайн игры — там эмоции гораздо ярче за счет адреналина, который дает игра с живым противником.

Итоги

Все вышенаписанное помогло мне избавится от чувства разочарования при потере интереса к игре, и я спокойно удаляю такие игры, но это не значит, что я не получу от них удовольствия в будущем. Ту же игру The Elder Scrolls V: Skyrim можно начинать перепроходить много раз, выбирая разные классы персонажей и ставя моды на графику и сюжет. Пишите в комментарии, а вам легко проходить игры на ПК до финала?

