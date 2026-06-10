Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Особенности технологии подсветки
Технология RGB MiniLED-подсветки отличается тем, что каждый светодиодный чип излучает чистые красный, зелёный и синий цвета напрямую, без потерь на фильтрах или квантовых точках. Модель 65UR9S включает в себя следующие преимущества: ТВ достигает глубины цвета до 100% покрытия BT.2020, пиковой яркости до 3500 нит, нативную частоту обновления экрана 170 Гц, при этом выделяется стильным дизайном, понравившимся мне звуком и реально работающим антибликовым покрытием glare free с матовым слоем.
Отличие RGB MiniLED от MiniLED
Технология RGB MiniLED выделяется независимым излучением R/G/B в каждом мини-светодиоде, что позволяет добиться улучшенной чистоты и точности тональных переходов и стабильности цветопередачи даже в ярко освещённой комнате или при быстром динамичном движении. В отличие от традиционного MiniLED, который всё ещё полагается на белый или синий свет с последующей фильтрацией, здесь цвет создаётся непосредственно чипами подсветки, а чип Hi-View AI Engine RGB синхронизирует управление яркостью и цветом по тысячам зон.
Отличие от OLED
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Сравнивать напрямую с OLED телевизорами, на мой взгляд некорректно, так как технологии абсолютно разные, но энтузиасты, тестировавшие новинку в сравнении с OLED телевизорами, отмечают, что при дневном освещении передача цветов и оттенков гораздо ярче у новинки. Светодиоды OLED не требуют подсветки, тогда как у новинки VA матрица и новый тип подсветки. Новая технология не имеет пагубного свойства выгорания, которое характерно для OLED телевизоров.
Сравнительная таблица
Особенности в комплектации
В комплекте классическое наполнение - тут пластиковая ножка и пульт управления.
Уже с этого начинаются отличия. Комплектный пульт телевизора довольно интересен. Он не только работает от аккумулятора, может заряжаться через Type-С, имеет подсветку кнопок и умеет в голосовой поиск, но и имеет солнечную панель для подзарядки батареи в простое и функцию поиска самого пульта с телевизора. Собственно, на этом комплектация и заканчивается.
Особенности во внешнем виде
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Телевизор диагональю 65" с маленькими рамками, не самым тонким корпусом, так как в нем мы найдем большое количество инноваций. Во-первых, за звук тут отвечает система из 6 динамиков: 2x15 Вт (основные) + 2x10 Вт (surround) + 2x10 Вт (верхние каналы), а за низкочастотную подачу отвечает встроенный сабвуфер на 20 Вт. 4 динамика направлены в стороны, а два вверх. Сабвуфер направляется в стену за телевизором, чтобы увеличить объемность звучания и, как следствие, ощущения вовлечения в просмотр.
Блок интерфейсов углублен с левой стороны, тут три HDMI 2.1, 2 USB порта, PCM-CI слот, антенные разъемы, SPDIF и Ethernet порт. На торцах телевизора расположены динамики, кроме этого на левом торце имеется порт Type-C и лейбл технологии RGB MiniLED.
Как видим, новинка отличилась уникальной аудио-системой, которая действительно способна к передаче хорошего звучания и не потребуется покупать дополнительный саундбар. Плюс наличие Type-С порта - тоже современный подход, когда можно подключить любой подходящий гаджет и показать картинку без задержек на большом экране.
Особенности при эксплуатации
Отличие в использовании наступает сразу после включения телевизора. После прохождения нескольких приветственных шагов и подключения пульта нас встречает система Viida OS. Это привычный плиточный интерфейс, с достаточном широким списком настроек, включая обширные настройки изображения и звука. Отличие от привычных Google TV и Android TV заключается в том, что это собственная разработка компании. Все приложения скачиваются из встроенного App Store. Из коробки предустановлены привычные мировые сервисы.
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Разумеется, изображение поддерживает 4К разрешение и частота экрана 170 Гц располагает к тому, чтобы использовать этот ТВ, как игровой монитор. Особенностью новинки является использование новейшего процессора Hi-View AI Engine RGB, который обрабатывает картинку, управляет светодиодами подсветки и также дополнительно улучшает изображение при помощи большого списка технологий обработки.
Dolby Vision IQ, 4K HDR Immersive, Режим Filmmaker, Улучшенный IMAX, HDR10+ Adaptive, AI HDR Upscaler / Calman ready, AI 4K Upscaler, HDR game mode, AMD FreeSync, Dolby Atmos, MEMC, FreeSync Premium Pro, Native 170Гц Game Mode, ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой), это неполный список технологий, который компания использует, чтобы изображение на экране казалось вам еще объемнее и насыщеннее.
Разумеется, есть поддержка HDR 10+, а значит и фильмы и игры будут воспроизводиться отчетливо, плюс есть полная поддержка всех современных протоколов объемного Dolby звука. Скорость интернета по Wi-Fi позволяет смотреть контент любого качества и размера, за что отвечает стандарт Wi-Fi 6E, а также можно подключать любые внешние аудиосистемы, хоть через провода, хоть через Bluetooth.
Вывод
Компания представила новинку среди смарт телевизоров, который выделился инновационной подсветкой RGB miniLED, а также имеет большое количество современных стандартов цифрового вещания.
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