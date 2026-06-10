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Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED

Компания Hisense анонсировала выход новых моделей смарт телевизоров на инновационной технологии RGB miniLED. Модели уже представлены на страницах магазина и у покупателей уже есть возможность оценить новинки своими глазами, рассмотрим, чем выделилась эта новинка.
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Особенности технологии подсветки

Технология RGB MiniLED-подсветки отличается тем, что каждый светодиодный чип излучает чистые красный, зелёный и синий цвета напрямую, без потерь на фильтрах или квантовых точках. Модель 65UR9S включает в себя следующие преимущества: ТВ достигает глубины цвета до 100% покрытия BT.2020, пиковой яркости до 3500 нит, нативную частоту обновления экрана 170 Гц, при этом выделяется стильным дизайном, понравившимся мне звуком и реально работающим антибликовым покрытием glare free с матовым слоем.

Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED среди привычных mini LED и OLED телевизоров

Отличие RGB MiniLED от MiniLED

Технология RGB MiniLED выделяется независимым излучением R/G/B в каждом мини-светодиоде, что позволяет добиться улучшенной чистоты и точности тональных переходов и стабильности цветопередачи даже в ярко освещённой комнате или при быстром динамичном движении. В отличие от традиционного MiniLED, который всё ещё полагается на белый или синий свет с последующей фильтрацией, здесь цвет создаётся непосредственно чипами подсветки, а чип Hi-View AI Engine RGB синхронизирует управление яркостью и цветом по тысячам зон.

Изображение галереи

Изображение галереи

Отличие от OLED

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Сравнивать напрямую с OLED телевизорами, на мой взгляд некорректно, так как технологии абсолютно разные, но энтузиасты, тестировавшие новинку в сравнении с OLED телевизорами, отмечают, что при дневном освещении передача цветов и оттенков гораздо ярче у новинки.  Светодиоды OLED не требуют подсветки, тогда как у новинки VA матрица и новый тип подсветки. Новая технология не имеет пагубного свойства выгорания, которое характерно для OLED телевизоров.

Сравнительная таблица

Особенности в комплектации

В комплекте классическое наполнение - тут пластиковая ножка и пульт управления. 

Уже с этого начинаются отличия. Комплектный пульт телевизора довольно интересен. Он не только работает от аккумулятора, может заряжаться через Type-С, имеет подсветку кнопок и умеет в голосовой поиск, но и имеет солнечную панель для подзарядки батареи в простое и функцию поиска самого пульта с телевизора. Собственно, на этом комплектация и заканчивается. 

Особенности во внешнем виде

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Телевизор диагональю 65" с маленькими рамками, не самым тонким корпусом, так как в нем мы найдем большое количество инноваций. Во-первых, за звук тут отвечает система из 6 динамиков: 2x15 Вт (основные) + 2x10 Вт (surround) + 2x10 Вт (верхние каналы), а за низкочастотную подачу отвечает встроенный сабвуфер на 20 Вт. 4 динамика направлены в стороны, а два вверх. Сабвуфер направляется в стену за телевизором, чтобы увеличить объемность звучания и, как следствие, ощущения вовлечения в просмотр. 

Изображение галереи

Изображение галереи

Блок интерфейсов углублен с левой стороны, тут три HDMI 2.1, 2 USB порта, PCM-CI слот, антенные разъемы, SPDIF и Ethernet порт. На торцах телевизора расположены динамики, кроме этого на левом торце имеется порт Type-C и лейбл технологии RGB MiniLED. 

Как видим, новинка отличилась уникальной аудио-системой, которая действительно способна к передаче хорошего звучания и не потребуется покупать дополнительный саундбар. Плюс наличие Type-С порта - тоже современный подход, когда можно подключить любой подходящий гаджет и показать картинку без задержек на большом экране. 

Особенности при эксплуатации

Отличие в использовании наступает сразу после включения телевизора. После прохождения нескольких приветственных шагов и подключения пульта нас встречает система Viida OS. Это привычный плиточный интерфейс, с достаточном широким списком настроек, включая обширные настройки изображения и звука. Отличие от привычных Google TV и Android TV заключается в том, что это собственная разработка компании. Все приложения скачиваются из встроенного App Store. Из коробки предустановлены привычные мировые сервисы. 

Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED среди привычных mini LED и OLED телевизоров

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Разумеется, изображение поддерживает 4К разрешение и частота экрана 170 Гц располагает к тому, чтобы использовать этот ТВ, как игровой монитор.  Особенностью новинки является использование новейшего процессора Hi-View AI Engine RGB,  который обрабатывает картинку, управляет светодиодами подсветки и также дополнительно улучшает изображение при помощи большого списка технологий обработки.

Dolby Vision IQ, 4K HDR Immersive, Режим Filmmaker, Улучшенный IMAX, HDR10+ Adaptive, AI HDR Upscaler / Calman ready, AI 4K Upscaler, HDR game mode, AMD FreeSync, Dolby Atmos, MEMC, FreeSync Premium Pro, Native 170Гц Game Mode, ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой), это неполный список технологий, который компания использует, чтобы изображение на экране казалось вам еще объемнее и насыщеннее. 

Разумеется, есть поддержка HDR 10+, а значит и фильмы и игры будут воспроизводиться отчетливо, плюс есть полная поддержка всех современных протоколов объемного Dolby звука. Скорость интернета по Wi-Fi позволяет смотреть контент любого качества и размера, за что отвечает стандарт Wi-Fi 6E, а также можно подключать любые внешние аудиосистемы, хоть через провода, хоть через Bluetooth. 

Вывод

Компания представила новинку среди смарт телевизоров, который выделился инновационной подсветкой RGB miniLED, а также имеет большое количество современных стандартов цифрового вещания.

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