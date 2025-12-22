Сайт Конференция
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1

Компания Dune HD уже больше 15 лет занимается выпуском мощных медиаплееров. Бренд использует и наработки в своем собственном ПО и занимается оптимизацией оболочки Whale OS на andoid 15. В итоге этот смарт-телевизор становится ультимативным выбором всеядного, быстрого и удобного в использовании Смарт ТВ за свою цену около 30К рублей.
Как упакован? 

Приезжает телевизор в яркой и привлекательной коробке. В оформлении цветные принты, размещена информация об устройстве, где указаны все выгодные стороны телевизора, а также параметры производителя. Внутри пенопласт, чтобы телевизор точно пережил транспортировку. Это стандарт упаковки для Смарт ТВ. 

В комплекте самая классика: пульт и батарейки к нему, сопроводительные документы, ножки и винты.

Отдельно хочу отметить пульт. Это Bluetooth пульт управления с выделенными кнопками для запуска наших российских современных сервисов с контентом. Это удобно, потому что временно (надеюсь) ушедшие зарубежные сервисы сейчас потеряли популярность, а продажи подписок наших только растет. Удобнее иметь возможность запускать приложения, которые работают сейчас, а не выдают грустные сообщения. Есть легкая претензия к кружку управления с кнопкой ОК. Они не выделены никак, чтобы было пользоваться удобно вслепую. Но есть кнопки активации голосового помощника, вызова всех установленных приложений, файл-менеджера, телевидения, и встроенного медиаплеер Dune HD плеер.  

Как выглядит?

Телевизор имеет классический корпус всех современных смарт телевизоров. Это тоненькие рамки корпуса, большой 55 дюймовый экран, не широкая пластиковая  полоска снизу.

Рамки совсем тонкие, но присутствует черная полоска в самом дисплее, порядка 4 миллиметров. По центру полоски под экраном нанесено название бренда. Комплектные пластиковые ножки расставлены широко. ТВ стоит устойчиво и не скользит (снизу резинки).

Переворачиваем телевизор. Сзади он как все металлический. Лист металла укреплен выступами, по центру снизу пластиковый корпус основной платы телевизора и динамиков.

Если присмотримся, то заметим, что динамики направлены не вниз, а в стороны, что должно помочь создать дополнительный объем в звучании, динамики круглые, мощность каждого 10 Ватт. По центру все данные модели на наклейке, невооруженным взглядом видим крепления для кронштейна на стену 200 х 200 мм. 

Все интерфейсные входы и выходы расположились на боковых сторонах основной платы. Сетевой кабель заходит с правой стороны. С левой стороны можно вставить HDMI кабели (3 штуки), USB носители (2 штуки), PCM-CI карту и проводные наушники. Снизу разместили антенные вход и выход, AV вход, SPDIF, Ethernet.

Нижний торец значительно толще верхнего. Сверху телевизор совсем плоский, а внизу мы увидим отверстия для вентиляции, места крепления ножек, и корпус светоотражателя светодиодного индикатора питания и фотоприемника сигналов пульта. На этой слегка выпирающей платформе расположилась и кнопка питания.  

Запускаем телевизор

После первого запуска нам предлагают пройти первые шаги настройки оболочки Whale OS. Тут все банально, выбираем регион, подключаем пульт, подключаемся к интернету посредством Wi-Fi или проводом, и если хотим, проходим процедуру регистрации в сервисе Whale TV. 

Тесты

Затем нас приветствует основной экран оболочки. Тут сразу есть доступ к популярным приложениям, рекомендуемому контенту, а ниже большой список наших сервисов с онлайн-контентом, которые установятся по одному клику.

Телевизор работает на процессоре ARM A55 с частотой 1.9GHz имеет на борту 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной памяти. Экран имеет диагональ 55 дюймов, разрешение 4К 3840x2160, частота 60Гц, яркость дисплея до 400 cd/m2, контрастность 5000:1. Экран на VA матрице, созданной по технологии QLED. Производитель хорошо поработал над яркостью, телевизор комфортно смотреть даже при ярком солнце, поверхность экрана матовая. Матрица имеет ровную подсветку, без белых засветок на черном фоне и теней на белом. Разве что заметно легкое светлое виньетирование по периметру экрана. В глаза не бросается, в работе не мешает. Со стороны цвета чуть теряют в контрастности на самом предельном углу. Цвета не искажаются.


По клику влево открывается дополнительный статус-бар с поисковой строкой, главной страницей, бесплатным ТВ, обзором рекомендаций и приложений, установленных на телевизоре. Далее следуют основные настройки, выбор источников сигнала, с настройками телевидения через антенну. Настроек не большое количество, тут и коррекция изображения, включая поэтапную регулировку подсветки, яркости, насыщенности, контраста и других параметров. В настройках найдем и регулировку звука, включая выбор стандартов объемного звучания Dolby, и опции вывода звука через оптику и HDMI. Также можем обновлять ПО телевизора, как вручную с флешки, так и по воздуху, управлять приложениями, как привыкли в Андроиде, искать ТВ каналы по кабелю и с тарелки, есть универсальный доступ для увеличения полезности использования. Также активируем голосовой сервис, о котором я расскажу чуть ниже.

Бесплатное ТВ представлено большим количество разнообразных мировых каналов и даже в 4К качестве. Российских там, разумеется, мы не найдем. 

Удобно, что есть выбор среди сервисов, где у вас есть подписка. А об остальных способах получения контента напишу еще ниже. Если вы используете популярные зарубежные сервисы, Netflix, PrimeVideo и прочие Apple TV, телевизор имеет все сертификаты. Если когда-то доступ к данным сервисам будет без дополнительных ухищрений, можно будет спокойно пользоваться ими. 

Основным вариантом просмотра абсолютно любого контента онлайн является встроенный Dune HD медиа плеер. Он оптимизированно врезан в оболочку ТВ, когда вы из любого места можете голосом запросить название требуемого фильма или сериала, и он корректно найдет его и предложит воспроизвести из сервиса доступного на телевизоре. Популярные сервисы работают стабильно, выдавая картинку вплоть до 4К и объемный звук стандарта Dolby. 

Если нам мало контента из всех предустановленных сервисов на ТВ, запускаем Dune HD медиаплеер. При помощи этого многофункционального центра мы можем просмотреть любой контент. Можно смотреть любые рипы и образа дисков с подключаемого накопителя по USB, можем смотреть из облака или из Samba сервера. Само приложение дает возможность доустановить еще много дополнительных приложений, включая установку из APK и с флешки, и с облака. Есть возможность использовать встроенный ТВ сервис (нужна подписка), слушать онлайн радио, делать скриншоты экрана через специальное ПО, разбирать весь ваш контент по собственным библиотекам, чтобы доступ к вашей коллекции был прост и понятен именно вам. В дополнение ко всему есть много разнообразных вариантов сервисов, которые предоставляют весь современный контент за подписку. Их рекламировать я не стану, и подобные сервисы не поощряю, но возможность их использования есть из коробки. Любопытно, что мы можем поставить даже Rustore прям из плеера, чтобы в дальнейшем качать программы оттуда. К примеру, я скачал Смотрешку, которая дает большой выбор сериалов Амедиатеки. И мне не потребовалось ни подключаться к облаку, ни копировать приложения на флешку, все есть сразу, что называется "из коробки".

Встроенный файл менеджер привычен в использовании и дает доступ к любому носителю или к внутренней памяти.

Как только мы запустим Dune HD медиа плеер, он предложит доустановить дополнительные плагины, которые создали пользователи плеера, и к которым сама фирма отношения не имеет. Этот плагин называется "Фильмы и сериалы онлайн". Устанавливается он за считанные секунды по одному клику.

 И после чего нам будет доступна возможность смотреть абсолютно любой контент из представленного на торрентах. Качество и комфорт просмотра будет зависеть от вашей скорости интернета и количества раздающих конкретно этот файл видео. На главной странице плеера после установки плагина появится огромное количество разнообразного контента, каталогизированного по жанрам или годам. 

Голосовой помощник грамотно встроен в ОС, с любого экрана открывает плеер и предлагает просмотреть нужный фильм/сериал или из подписочных сервисов, или с просторов интернета, включая Rutube. Плеер грамотно находит информацию о каждом фильме, описание, актеров, создателей, трейлеры и прочую важную информацию. А также предложит фильмы, похожие на выбранный.  Это удобно, потому что если картина удалась, всегда хочется посмотреть что-то такое же.


По щелчку на кнопку "смотреть" откроется окно выбора источника просмотра. Включая новую строку с одноименным названием как у название плагина. Остается выбирать раздачи вручную по размеру или качеству, или довериться автоматическому выбору. Проверено воспроизводятся все файлы, доступные онлайн, с поддержкой декодирования звука, даже толстые образы (70-80 ГБ) BluRay дисков со всеми подкаталогами и секциями, включая дополнительные материалы, воспроизводятся при условии достаточного количества раздающих. 

Особенно отмечу поддержку пробрасывания звука через HDMI ARC. Это дает возможность подключить домашний кинотеатр с декодированием звука  стандартов DD, DD+, DD+ Atmos, DTS, PCM и получить шикарное звучание. По поводу звука хочу отметить, что динамики у телевизора не плоские, звук вполне громкий. Для непривередливых пользователей может хватить только его, остальные могут расширить аудио возможности через HDMI, оптику, bluetooth или AUX. 

Вишенкой на торте выступает возможность управления телевизором со смартфона, при помощи собственного приложения Whale TV Casting, который дает возможность управлять ТВ как пультом или "расшаривать" контент на большой экран с любого смартфона, даже айфона через Air Play. 

К телевизору можно подключать NextGen приставки. Телевизор поддерживает 4К, HDR10, HDR10+, HLG. Это подтверждает приставка Sony PS5. На мой взгляд для игр мне чуть не хватает контрастности изображения, но детальность 4К разрешения и передачи цветов на достаточном уровне.

Вывод

С выходом телевизоров компания Dune HD вышла на ультимативный уровень выбора доступного смарт ТВ. Тут и нормальная матрица QLED с большой диагональю и просто неограниченные возможности по просмотру любого контента.  Можно подключать игровые приставки, можно домашние кинотеатры по любому из вариантов подключения, включая беспроводное, и все это с поддержкой изображения 4К и звука Dolby. 

