Несмотря на тотальное доминирование SSD в потребительских ПК, жёсткие диски остаются незаменимыми для хранения огромных массивов данных. Их ключевое преимущество заключается в более низкой стоимости за терабайт. Это особенно важно для центров обработки данных. Однако, Western Digital решила усилить конкурентоспособность HDD, представив две новые линейки накопителей.

Первое направление — High-Bandwidth HDD. Их концепция разбивает парадигму последовательного чтения одной головкой. Инженеры WD предложили два решения для удвоения пропускной способности. Первое использует несколько головок для одновременного чтения и записи с разных дорожек. Второе, более революционное, предполагает установку второго полностью независимого привода внутри стандартного 3.5-дюймового корпуса.

Каждый привод управляет своим набором головок, что позволяет выполнять две независимые операции ввода-вывода одновременно. Диски с двумя приводами, находящиеся сейчас в лабораторной стадии, планируется выпустить к 2028 году. В перспективе оба подхода объединят, что позволит увеличить производительность ввода-вывода в четыре раза по сравнению с обычными HDD.

Второе семейство — Power-Optimized HDD. Они созданы для так называемого «активного холодного» хранилища данных, востребованного на рынке ИИ. Речь о массивных наборах данных, контрольных точках и логах, которые должны оставаться относительно доступными, но хранение на SSD или классических HDD слишком дорого.

Эти диски, потребляющие на 20% меньше энергии, достигают экономии за счёт оптимизации под минимальную случайную нагрузку. Это снижает общую стоимость их использования в дата-центрах. Ожидается, что первые образцы поступят на тестирование клиентам в 2027 году.